Les 3 seuls smartphones de 2026 qui peuvent (enfin) remplacer votre ordinateur portable

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des approches radicalement différentes, directement liées à leur usage. Le Samsung Galaxy S26 Ultra conserve un format monobloc classique avec des capteurs photo directement intégrés au dos, alignés verticalement sans module, ce qui lui confère une apparence épurée et professionnelle.

Le Google Pixel 10 Pro XL, quant à lui, reprend la barre horizontale emblématique de la gamme Pixel, intégrant l’ensemble des capteurs dans un bandeau sur toute la largeur, ce qui améliore la stabilité lorsqu’il est posé sur une surface.

Le Motorola Razr 60 Ultra adopte un format pliant à clapet, avec un écran interne flexible et un écran externe couvrant une large partie de la façade, les capteurs étant intégrés à ce bloc externe.

En outre, le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL proposent des tranches plates avec des matériaux premium en verre et aluminium, tandis que le Razr 60 Ultra mise sur une conception plus compacte une fois replié, avec une charnière renforcée.

Par ailleurs, le Pixel 10 Pro XL est le plus grand en format classique, tandis que le Razr 60 Ultra est évidemment le plus compact une fois plié. Le Galaxy S26 Ultra est le plus lourd en raison de ses composants. Enfin, le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL bénéficient d’une certification IP68, tandis que le Razr 60 Ultra propose une résistance à l’eau de type IPX8, sans protection complète contre la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes très haut de gamme disponibles sur le marché français. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, associé à 12 Go ou 16 Go de RAM et à des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension via carte micro SD.

Le Google Pixel 10 Pro XL embarque la puce Google Tensor G5, conçue pour optimiser les traitements liés à l’intelligence artificielle, avec 12 Go ou 16 Go de RAM et un stockage allant de 128 Go à 1 To, également sans extension.

Le Motorola Razr 60 Ultra utilise une puce Snapdragon 8 Elite dans sa version disponible en Europe, avec 12 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, sans extension micro SD.

Ainsi, en termes de puissance brute, le Galaxy S26 Ultra domine grâce à sa plateforme la plus récente, suivi du Razr 60 Ultra qui reste très performant, tandis que le Pixel 10 Pro XL privilégie l’optimisation logicielle et les usages liés à l’intelligence artificielle.

Concernant les écrans, le Galaxy S26 Ultra propose une dalle AMOLED LTPO d’environ 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité très élevée, avec des bords légèrement incurvés.

Le Pixel 10 Pro XL offre également un écran OLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux adaptatif de 1 à 120 Hz, sur une dalle plate, avec une excellente lisibilité en extérieur. Le Motorola Razr 60 Ultra dispose d’un écran interne pliable OLED LTPO d’environ 6,9 pouces avec un taux de 165 Hz, ainsi qu’un écran externe OLED d’environ 4 pouces utilisable pour de nombreuses tâches.

Ainsi, le Razr 60 Ultra propose l’expérience la plus polyvalente grâce à son double écran, suivi du Galaxy S26 Ultra pour sa qualité globale, tandis que le Pixel 10 Pro XL offre un excellent équilibre pour un usage professionnel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Galaxy S26 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels et 50 mégapixels permettant des zooms optiques avancés, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Pixel 10 Pro XL propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, avec un capteur selfie de 12 mégapixels, en misant sur le traitement logiciel.

Le Motorola Razr 60 Ultra intègre deux capteurs arrière de 50 mégapixels, un principal et un ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels. Ainsi, le Galaxy S26 Ultra offre la plus grande polyvalence, suivi du Pixel 10 Pro XL pour la qualité du traitement, tandis que le Razr 60 Ultra reste plus limité pour un usage photographique avancé.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL prennent en charge le Wi-Fi 7, tandis que le Razr 60 Ultra propose du Wi-Fi 6E. Aucun ne dispose de prise jack audio. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge.

Les trois modèles intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui reste pratique pour un usage professionnel. En outre, le Galaxy S26 Ultra se distingue par la compatibilité avec Samsung DeX, permettant une expérience proche d’un ordinateur sur écran externe, un élément déterminant dans ce comparatif.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère central pour remplacer un ordinateur portable. Le Galaxy S26 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, offrant une endurance solide pour une journée de travail intensive.

Le Pixel 10 Pro XL propose une batterie légèrement supérieure autour de 5200 mAh, optimisée par Android et les algorithmes de Google, ce qui permet d’assurer une autonomie confortable. Le Motorola Razr 60 Ultra dispose d’une batterie d’environ 4700 mAh, contrainte par son format pliant, ce qui limite son endurance en usage intensif. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie varie selon les usages.

En matière de recharge, le Galaxy S26 Ultra supporte une charge rapide de 60 W avec recharge sans fil de 15 W, le Pixel 10 Pro XL propose une recharge d’environ 45 W avec recharge sans fil, tandis que le Razr 60 Ultra offre une recharge rapide de 68 W avec recharge sans fil.

Ainsi, le Galaxy S26 Ultra offre le meilleur équilibre pour un usage professionnel intensif, le Pixel 10 Pro XL privilégie l’optimisation logicielle, tandis que le Razr 60 Ultra mise avant tout sur la polyvalence de son format au détriment de l’autonomie.

