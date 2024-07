Les 3 smartphones entre 300 € et 500 € préférés des lecteurs de Les Mobiles pour ce mois de juillet

En termes de design, le Google Pixel 8a se démarque par ses capteurs photo intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil, offrant un look distinctif. Il est disponible en bleu, vert, noir ou blanc. Le POCO F5 Pro présente ses capteurs photo sur une plaque légèrement surélevée et biseautée, avec un alignement vertical. Il est proposé en noir ou blanc. Le Samsung Galaxy S23 FE, quant à lui, adopte un design minimaliste avec des coins arrondis et des objectifs photo placés dans le coin supérieur gauche, sans artifice, disponible en noir, vert, violet ou blanc (crème).

Le POCO F5 Pro est le plus grand des trois. Le Samsung Galaxy S23 FE est le plus lourd alors que le Google Pixel 8a est le plus compact et le plus léger.

Pour ce qui est de l’autonomie, le POCO F5 Pro se distingue avec une batterie de 5160 mAh et une puissance de charge de 67 watts, offrant une recharge rapide et une charge sans fil à 30 watts. Le Samsung Galaxy S23 FE et le Google Pixel 8a disposent tous deux d’une batterie de 4500 mAh, mais le mobile Samsung supporte une charge de 25 watts et une charge sans fil de 10 watts, avec la fonctionnalité de charge inversée. Le Pixel 8a supporte une charge de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts.

Lequel propose le meilleur écran et quel est le plus performant ?

En termes de puissance, le POCO F5 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, offrant une performance supérieure. Le Samsung Galaxy S23 FE utilise le processeur Exynos 2200, tandis que le Google Pixel 8a intègre le Tensor G3. Le POCO F5 Pro et le Galaxy S23 FE disposent de 8 Go de RAM, avec des extensions virtuelles, et des capacités de stockage de 256 Go sans possibilité d’extension. Le Pixel 8a offre également 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go sans extension.

Pour les écrans, le POCO F5 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels, un pic de luminosité de 1400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offrant des défilements fluides. Le Samsung Galaxy S23 FE dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, une définition de 1080x2340 pixels, une luminosité maximale de 1450 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Le Google Pixel 8a, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces, propose une définition de 1080x2400 pixels, une luminosité de 1400 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Le POCO F5 Pro se distingue par sa résolution supérieure et son taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Google Pixel 8a dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le POCO F5 Pro offre également un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le Samsung Galaxy S23 FE se distingue avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Google Pixel 8a semble être le mieux adapté pour la photographie, grâce à son capteur principal de haute résolution et son ultra grand-angle polyvalent.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent le réseau 5G. Le Pixel 8a et le Galaxy S23 FE proposent le Wi-Fi 6E, tandis que le POCO F5 Pro se contente du Wi-Fi 6. Le POCO F5 Pro est le seul à offrir une prise jack et un émetteur infrarouge. Le Samsung Galaxy S23 FE et le Pixel 8a sont certifiés IP68 et IP67 respectivement, assurant une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Les lecteurs d'empreintes digitales sont placés sous l’écran pour tous les modèles.