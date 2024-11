Les 5 smartphones à suivre en novembre pour le Black Friday

Le design de chaque modèle présente des caractéristiques marquantes. L’iPhone 16 opte pour un agencement de ses capteurs photo dans un carré en haut à gauche du dos, similaire aux précédents modèles d’Apple. En outre, il est disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu, avec un cadre en aluminium, ce qui confère une allure élégante et épurée. Ses dimensions compactes (147,6 x 71,6 x 7,8 mm) en font le modèle le plus léger et compact de cette sélection, avec un poids de seulement 170 grammes, et un profil arrondi.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, pour sa part, présente un design aux profils plats et se distingue avec une plaque couleur assortie pour ses capteurs à l’arrière, dans un format vertical. Les coloris proposés incluent le noir, violet et bleu. Bien qu’un peu plus imposant (161,2 x 74,24 x 8 mm), il reste léger à 187 grammes et certifié IP54, offrant une résistance contre les projections d’eau et poussière.

Le Samsung Galaxy A55 5G est le plus lourd après le Galaxy S24 Ultra, pesant 213 grammes, et est proposé dans une palette de couleurs attrayante : bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune). Son design est minimaliste, avec les capteurs photo intégrés de façon discrète sur le dos sans bordure apparente. Il arbore une certification IP67, le rendant étanche à l’eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra s’impose comme le modèle le plus grand et le plus lourd (162,3 x 79 x 8,6 mm pour 232 grammes), avec un cadre en titane et des coloris noir, gris, violet et ambre. Son design est également très épuré, les capteurs photo semblant posés directement sur la coque, sans module supplémentaire. Doté de la certification IP68, il garantit une étanchéité optimale.

Enfin, le Honor Magic6 Pro adopte une allure unique avec un large cercle central pour ses capteurs photo, inspiré des codes de l’horlogerie, notamment pour sa version verte en similicuir avec bordures dorées. Ce modèle est disponible en noir (verre) et vert (similicuir), offrant un profil incurvé sur les quatre côtés et une certification IP68. Son poids de 229 grammes et ses dimensions (162,5 x 75,8 x 8,9 mm) en font un modèle plutôt volumineux, mais original.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces smartphones varient considérablement selon leurs processeurs et capacités de stockage. En tête, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro, équipés du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et dotés de 12 Go de RAM, offrent une grande fluidité et rapidité. Le Galaxy S24 Ultra propose jusqu’à 1 To de stockage, tandis que le Honor Magic6 Pro est limité à 512 Go, sans extension possible via micro SD.

Vient ensuite l’iPhone 16 avec son Apple A18 et 8 Go de RAM, disponibles en 128 Go, 256 Go, et 512 Go. Ce modèle ne permet pas non plus d’ajouter de carte mémoire. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, propulsé par un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, dispose de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage, mais, lui aussi, sans extension microSD. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G, équipé du Samsung Exynos 1480 et de 8 Go de RAM (extensible virtuellement), propose des options de 128 et 256 Go avec un port pour carte micro SD, le rendant plus flexible en termes de stockage.

Pour les écrans, le Galaxy S24 Ultra se distingue grâce à sa dalle AMOLED de 6,8 pouces, avec une résolution de 1440 x 3120 pixels et une luminosité record de 2600 cd/m². Son traitement antireflet de pointe et sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en font le meilleur écran de cette sélection. Le Honor Magic6 Pro, également avec une dalle AMOLED de 6,8 pouces et des bords incurvés, présente une luminosité maximale de 5000 cd/m², bien qu’il soit moins net en plein soleil.

En comparaison, l’écran AMOLED de l’iPhone 16 de 6,1 pouces, bien que plus petit, reste très qualitatif avec une résolution de 1179 x 2556 pixels et un pic de luminosité de 2000 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec ses 6,67 pouces et une luminosité de 1800 cd/m², reste agréable, mais le Samsung Galaxy A55 5G, avec un écran de 6,6 pouces et une luminosité de 1000 cd/m², est plus limité pour les usages en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, le Galaxy S24 Ultra propose un module photo impressionnant : un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs (50 mégapixels et 10 mégapixels), assurant une flexibilité remarquable. Le Honor Magic6 Pro se positionne également bien avec un capteur principal de 180 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec son capteur principal de 200 mégapixels, se démarque aussi pour des photos très détaillées, bien qu’il soit secondé par un ultra grand-angle de seulement 8 mégapixels. L’iPhone 16 offre un excellent duo avec son capteur principal de 48 mégapixels et son téléobjectif de 12 mégapixels. Enfin, le Galaxy A55, avec un capteur principal de 50 mégapixels, est performant sans égaler les premiers.

En termes de connectivité, seuls les Galaxy S24 Ultra et Honor Magic6 Pro supportent le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 est compatible Wi-Fi 6E. Les Xiaomi et Galaxy A55 se limitent au Wi-Fi 6. La prise jack est présente sur le Xiaomi, mais absente chez les autres.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Honor Magic6 Pro domine avec une batterie de 5600 mAh, suivie des Samsung Galaxy S24 Ultra et Galaxy A55 (5000 mAh). Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec 5100 mAh, est également bien doté, tandis que l’iPhone 16 se limite à 3274 mAh.

Le Honor Magic6 Pro propose la recharge la plus rapide avec 80 watts, suivi du Xiaomi avec 67 watts. Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 16 se limitent respectivement à 45 et 30 watts, mais seuls ces deux derniers prennent en charge la charge sans fil, avec jusqu’à 25 watts pour l’iPhone 16 et 10 watts pour le Galaxy. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, supporte la charge sans fil rapide jusqu’à 60 watts.