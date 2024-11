Les iPhone à se procurer pendant le Black November

Les trois modèles d’iPhone partagent des éléments de design caractéristiques de la marque, avec une disposition des capteurs photo en carré dans le coin supérieur gauche de l’arrière des appareils. Sur l’iPhone 16 et l’iPhone 15, les deux capteurs sont intégrés dans cette configuration typique, tandis que l’iPhone 13 Pro Max intègre trois capteurs dans le même agencement, ce qui lui donne un aspect plus sophistiqué au dos. Tous arborent un profil en aluminium, avec des coloris variés. L’iPhone 16 est disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu, l’iPhone 15 propose des options en rose, jaune, vert, bleu et noir, et l’iPhone 13 Pro Max se décline en noir, violet, argent et or.

En termes de dimensions, l’iPhone 13 Pro Max est le plus grand et le plus lourd, avec une hauteur de 160,8 mm et un poids de 240 grammes, ce qui en fait un modèle adapté aux personnes qui cherchent un écran large. Les iPhone 15 et 16 partagent des mensurations moindres que la version Pro Max et pesant respectivement 171 et 170 grammes, ce qui en fait des modèles plus légers et compacts. En matière d’étanchéité, les trois modèles bénéficient de la certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un atout pour ceux qui souhaitent une certaine robustesse.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces iPhones diffèrent en fonction de leurs processeurs et de leur mémoire vive. L’iPhone 16 est équipé de la puce Apple A18 et de 8 Go de RAM, un duo qui en fait le plus puissant des trois modèles, offrant ainsi une capacité de traitement élevée pour les applications les plus exigeantes. L’iPhone 15, avec son processeur A16 et ses 6 Go de RAM, se situe juste en dessous, restant très performant pour une utilisation intensive.

Quant à l’iPhone 13 Pro Max, il est alimenté par l’A15 Bionic avec également 6 Go de RAM, ce qui, bien qu’un peu en retrait, le rend encore performant pour une majorité d’usages quotidiens. Aucun de ces modèles ne permet l’extension de stockage via micro SD, mais ils proposent différentes capacités internes allant de 128 Go jusqu’à 1 To pour l’iPhone 15 et l’iPhone 13 Pro Max, et jusqu’à 512 Go pour l’iPhone 16.

Concernant les écrans, tous les modèles sont équipés de dalles AMOLED, offrant des couleurs riches et un contraste élevé. L’iPhone 13 Pro Max dispose du plus grand écran, avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition de 1284 x 2778 pixels. Les iPhone 16 et 15 possèdent des écrans de 6,1 pouces avec une définition de 1179 x 2556 pixels. La fréquence de rafraîchissement de l’écran est de 120 Hz pour l’iPhone 16 et le 13 Pro Max, offrant une expérience fluide, tandis que l’iPhone 15 reste limité à 60 Hz, ce qui peut se ressentir dans la réactivité de l’affichage.

Les trois modèles atteignent un pic de luminosité de 2000 cd/m², permettant une visibilité agréable en plein soleil. Pour les amateurs de fluidité visuelle, l’iPhone 16 et le 13 Pro Max se démarquent grâce à leur taux de rafraîchissement élevé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chaque modèle possède des capteurs variés pour répondre à différents usages. Les iPhone 16 et 15 partagent une configuration similaire avec un capteur principal de 48 mégapixels, stabilisé optiquement, et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Le capteur selfie est de 12 mégapixels sur les trois modèles. L’iPhone 13 Pro Max, quant à lui, se distingue par la présence d’un troisième capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle, idéal pour les prises de vue élargies. Pour les utilisateurs avides de photographie, l’iPhone 13 Pro Max pourrait être le plus complet, avec des options variées pour différents types de clichés, même si les capteurs de l’iPhone 16 offrent une meilleure résolution.

Pour la connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et disposent de la technologie NFC. Les iPhone 16 et 13 Pro Max proposent le Wi-Fi 6E, offrant des vitesses de connexion plus élevées, tandis que l’iPhone 15 reste au Wi-Fi 6. Aucun modèle n’est équipé de prise jack, mais tous intègrent le Bluetooth 5.3. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est absent de ces trois modèles, privilégiant la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité de la batterie est un autre critère essentiel. L’iPhone 13 Pro Max dispose de la plus grande batterie avec 4352 mAh, ce qui pourrait lui conférer une autonomie supérieure, bien que cela varie selon l’utilisation. L’iPhone 15 possède une batterie légèrement plus grande que l’iPhone 16, avec 3349 mAh contre 3274 mAh. Concernant la recharge, l’iPhone 16 supporte une puissance de charge de 30 watts, permettant une recharge rapide, ainsi qu’une recharge sans fil jusqu’à 25 watts et une charge inversée à 7,5 watts. Les capacités de recharge de l’iPhone 15 ne sont pas spécifiées mais incluent également la recharge sans fil et inversée. L’iPhone 13 Pro Max est compatible avec la charge sans fil et inversée, bien que la puissance exacte ne soit pas précisée.