Les meilleurs photophones haut de gamme en 2025

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone photophone pour 2025. Nous avons sélectionné pour vous les modèles Appl’iPhone17 Pro, Google Pixel 10 Pro XL et Xiaomi 15 Ultra. Mais parmi ceux‑ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 20/10/2025 à 07h00
Xiaomi 15 Ultra

Concernant le design, ces trois modèles adoptent une esthétique premium avec dos en verre ou matériaux haut de gamme, chacun avec sa propre organisation. L'iPhone 17 Pro présente un dos en verre (ou ceramic shield) avec un châssis en alliage d’aluminium ; ses profils semblent relativement plats (épaisseur de 8,8mm) avec des bordures modérément arrondies. Au dos, les trois capteurs sont disposés dans un module distinct en position centrale. L'iPhone 17 Pro est proposé en Silver (argent), Cosmic Orange et Deep Blue.

Le Pixel 10 Pro XL adopte un profil un peu plus fin (8,5mm) mais un format plus généreux (162,8 x 76,6 mm), ce qui le rend long et large. Il utilise un châssis en aluminium avec une façade et un dos en Gorilla Glass Victus 2. Les capteurs photo sont regroupés dans un module arrière composé de trois lentilles. Lorganisation, typique chez Google, est alignée horizontalement. Il est disponible en Moonstone, Jade, Porcelain et Obsidian.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra est plus épais (9,4mm) et son dos peut être en verre-fibre, ou en dos «eco leather», selon les versions, avec un châssis aluminium. Les capteurs sont engagés dans un module arrière plus imposant. Le profil est relativement plat mais avec un léger bombé possible aux bords. Il est proposé en Black, White, Silver Chrome et Green.

Si l’on compare les dimensions, le plus petit en surface est l’iPhone 17 Pro (150 x 71,9 mm), tandis que le plus grand est le Pixel 10 Pro XL (162,8 x 76,6 mm). En termes de poids, le Pixel 10 Pro XL est le plus lourd (232g), suivi du Xiaomi (226 à 229g selon version), et liPhone 17 Pro est le plus léger (206g). En ce qui concerne l’étanchéité, liPhone 17 Pro bénéficie dune certification IP68 garantissant une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Le Pixel 10 Pro XL offre aussi un IP68, mais pour une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 min. Le Xiaomi 15 Ultra est également certifié IP68, compatible immersion jusqu’à 1,5 m pour 30 minutes.

Ainsi, sur le plan du design, l’iPhone 17 Pro apparaît comme le plus compact et léger avec une bonne résistance à l’eau, tandis que les deux autres sont plus imposants mais conservent tous une protection étanche de niveau IP68.

Apple iPhone 17 Pro
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant la puissance et la mémoire, l’iPhone 17 Pro embarque la puce Apple A19 Pro (gravure 3nm) avec une configuration CPU hexacœur et un GPU Apple à 6 cœurs. Il propose trois variantes mémoire : 12Go de RAM avec 256Go, ou le même volume de RAM avec 512Go ou 1To de stockage interne. Lextension par carte microSD nest pas possible. Le Pixel 10 Pro XL est doté de la puce Google Tensor G5 (3nm), avec un CPU octacœur et un GPU PowerVR DXT481536. Il existe avec 16Go de RAM et 256Go, 512Go ou 1To de stockage interne. Là encore, pas de slot microSD. Le Xiaomi 15 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite (SM8750AB) en 3nm, avec un CPU octacœur et un GPU Adreno 830. Les versions sont 12Go de RAM avec 256Go, ou 16Go de RAM avec 512Go ou 1To. Il ny a pas non plus de slot pour microSD.

Concernant les écrans, l’iPhone 17 Pro dispose d’une dalle LTPO Super Retina XDR OLED à 120Hz, HDR10 / Dolby Vision, avec une luminosité typique de 1000 cd/m², 1600 cd/m² (HBM) et jusqu’à 3000 cd/m² en pic. Sa taille est de 6,3 pouces avec une résolution de 1206 x 2622 pixels, ratio 19,5:9. La dalle est plate. Le Pixel 10 Pro XL embarque une dalle LTPO OLED à 120Hz, HDR10+, avec une luminosité HBM de 2200 cd/m² et un pic à 3300 cd/m². Sa diagonale est de 6,8 pouces avec résolution 1344 x 2992 pixels. La dalle est probablement plate (ou légèrement incurvée selon les finitions, mais non explicitement incurvée). Le Xiaomi 15 Ultra utilise une dalle LTPO AMOLED à 120Hz, HDR10+ / Dolby Vision, avec un pic de luminosité jusqu’à 3200 cd/m². L’écran mesure 6,73 pouces, résolution 1440 x 3200 pixels. 

Google Pixel 10 Pro XL
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’iPhone 17 Pro offre trois capteurs de 48mégapixels : un grand-angle f/1,8 (24mm), un téléobjectif périscopique f/2,8 (100mm) avec zoom optique 4x, et un ultra grand-angle f/2,2 (120 degrés). En complément, on a un scanner LiDAR 3D pour la profondeur. Le capteur selfie est un module 18mégapixels multi-aspect f/1,9. Apple met laccent sur la stabilisation sensor-shift, les vidéos ProRes et la capture Dolby Vision HDR. 

Le Pixel 10 Pro XL propose un capteur principal 50mégapixels f/1,7, un téléobjectif 48mégapixels f/2,8 (5x optique) et un ultra grand-angle 48mégapixels f/1,7 (123 degrés). En façade, le module selfie est de 42mégapixels f/2,2. Laccent est mis sur lalgorithme (Pixel Shift, HDR, etc.). Le Xiaomi 15 Ultra dispose de quatre capteurs : un capteur principal 50mégapixels f/1,6 de type 1,0, un téléobjectif 50mégapixels f/1,8 (3x), un périscopique 200mégapixels f/2,6 (4,3x optique), et un ultra grand-angle de 50mégapixels f/2,2 (115 degrés). En selfie, il offre 32mégapixels f/2,0. 

Concernant la connectivité, l’iPhone 17 Pro supporte le WiFi 7 (tri-bande), Bluetooth 6.0, et na pas de prise audio jack. Il utilise Face ID, capteurs classiques, UWB Gen 2 et propose un port USB Type-C 3.2 Gen 2. Il est équipé de la fonction satellite SOS. 

Le Pixel 10 Pro XL offre également le WiFi 7, Bluetooth 6.0 (avec aptX HD), sans port jack, et intègre un lecteur dempreintes sous l’écran (ultrasonique). Il supporte UWB aussi. Le Xiaomi 15 Ultra propose le WiFi 7, Bluetooth 6.0 (avec aptX HD, Adaptive, LHDC 5), sans port jack, mais dispose dun port infrarouge (rare), ainsi que dun lecteur dempreintes sous l’écran (ultrasonique). Il prend aussi en charge la connectivité satellite bidirectionnelle.

Xiaomi 15 Ultra
 

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne la batterie, l’iPhone 17 Pro propose 3998mAh pour le modèle Nano SIM. Le Pixel 10 Pro XL embarque une batterie de 5200mAh, tandis que le Xiaomi 15 Ultra offre 5410mAh. En usage intensif, le Xiaomi apparaît comme celui qui pourrait offrir la plus grande autonomie, suivi du Pixel, puis de liPhone, bien que cela dépende fortement des optimisations logicielles et des usages (écran, 5G, traitement d’images). Concernant la recharge filaire, l’iPhone 17 Pro supporte la charge rapide via PD3.2 / AVS, avec environ 50% en 20 minutes. Il permet aussi la charge sans fil MagSafe / Qi2 à 25W (50% en 30 min) et une capacité de charge inversée filaire de 4,5W. 

Le Pixel 10 Pro XL supporte une charge filaire de 45W (PD3.0, PPS), jusqu’à 70% en 30 minutes, ainsi quune recharge sans fil magnétique de 25W (Qi2) et la charge inversée. Le Xiaomi 15 Ultra se distingue avec une recharge filaire ultra rapide à 90W (PD3.0, QC3+) et une recharge sans fil à 80W, plus une recharge inversée sans fil de 10W. Ainsi, en matière de recharge, le Xiaomi 15 Ultra offre une efficacité très supérieure, ce qui pourrait compenser une autonomie un peu plus gourmande selon les usages.

