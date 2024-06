Les meilleurs smartphones à moins de 300 € en juin 2024 : Samsung Galaxy A15, Xiaomi Redmi Note 12 Pro et Google Pixel 7a

Le Samsung Galaxy A15 5G affiche un design épuré avec des capteurs photo minimalistes disposés sur la coque arrière, disponibles en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune), avec une finition brillante. Le profil du smartphone est arrondi, et il intègre un lecteur d'empreinte digitale sur le profil. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose une esthétique soignée avec une plaque de la même couleur que le dos accueillant les capteurs photo disposés en triangle. Il est disponible en noir, blanc et bleu. Le design est légèrement plus fin avec un profil arrondi et un lecteur d'empreinte digitale également sur le profil. Le Google Pixel 7a se distingue par sa barre de capteurs photo couvrant toute la largeur du dos, offrant une allure moderne et élégante. Disponible en bleu, gris, corail et blanc, ce modèle dispose d'un cadre en verre avec des profils légèrement arrondis. Le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran, ce qui ajoute une touche de modernité et de praticité.

En termes de dimensions, le Google Pixel 7a est le plus compact tandis que le Samsung Galaxy A15 5G est le plus grand et le plus lourd alors que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est le plus grand, le plus fin mais aussi le plus léger parmi les trois.

Pour l'autonomie, le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G sont tous deux équipés d'une batterie de 5000 mAh. Cependant, le mobile Xiaomi supporte une charge rapide de 67 watts contre 25 watts pour le Smartphone Samsung, ce qui offre une recharge beaucoup plus rapide pour le Xiaomi. Le Google Pixel 7a possède une batterie de 4400 mAh, avec une charge rapide de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, offrant une certaine flexibilité malgré une capacité de batterie légèrement inférieure.

Lequel est le plus performant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G utilise un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec 6 ou 8 Go de RAM, suivi par le Google Pixel 7a avec son processeur Tensor G2 et 8 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A15 5G est doté d'un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et 4 Go supplémentaires de mémoire vive virtuelle, ce qui le place en dernière position en termes de performance brute. Pour le stockage, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G offre des options de 128 ou 256 Go sans extension possible, tandis que le Samsung Galaxy A15 5G propose 128 Go avec la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Le Google Pixel 7a propose 128 Go sans possibilité d'extension.

Les écrans AMOLED sont présents sur les trois modèles, offrant des couleurs vives et des contrastes élevés. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G dispose d'un écran de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ce qui le rend idéal pour le multimédia. Le Samsung Galaxy A15 5G a un écran de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Google Pixel 7a offre un écran de 6,1 pouces avec la même fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les trois modèles ont une définition similaire de 1080x2400 pixels.

Quelles configurations pour prendre des photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se distingue par un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A15 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Google Pixel 7a est équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un capteur ultra grand-angle/macro de 13 mégapixels, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels.

Enfin, en termes de connectivité, tous ces Smartphones au bon rapport qualité prix supportent la 5G et sont équipés de NFC. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G dispose de la technologie Wi-Fi 6, le Google Pixel 7a offre le Wi-Fi 6E, plus rapide et le Samsung Galaxy A15 5G se contente de la norme Wi-Fi 5. Seuls le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G et le Samsung Galaxy A15 5G ont une prise jack. En termes de certification d'étanchéité, le Google Pixel 7a est le mieux protégé avec une certification IP67, suivi par le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec IP53, tandis que le Samsung Galaxy A15 5G n'a pas de certification d'étanchéité.