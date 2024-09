Les meilleurs smartphones de Samsung à se procurer pendant les French Days !

Les trois smartphones Samsung partagent un design minimaliste, mais avec des subtilités distinctes. Le Galaxy A55 5G adopte un dos en verre avec des capteurs photo à l'arrière qui semblent simplement posés sans artifice, créant un effet épuré et moderne. Ses bords sont légèrement bombés au niveau des boutons de volume et de mise en veille, offrant un profil élégant.

En termes de coloris, il se décline en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), une palette variée et dynamique. Le Galaxy S24 Ultra adopte un cadre en titane, conférant une touche premium.

Comme le Galaxy A55, ses capteurs photo arrière s'intègrent de façon minimaliste sur la coque, mais avec une disposition plus marquée par la présence de quatre capteurs. Ses bords sont plus carrés, accentuant son allure professionnelle. Il est disponible en noir, gris, violet et ambre (jaune).

Le Galaxy S24, quant à lui, est le plus compact des trois. Il conserve également cette esthétique minimaliste avec les capteurs photo « posés » sur la coque arrière. Son cadre en aluminium lui offre un compromis entre légèreté et robustesse. Il est proposé en noir, argent, indigo (violet) et crème. En termes de dimensions, le Galaxy S24 est le plus compact et léger. Le Galaxy A55 5G est plus grand. Le Galaxy S24 Ultra, de son côté, est le plus imposant et le modèle le plus lourd

Autonomie et recharge : lequel tiendra le plus longtemps ?

Les batteries de ces trois modèles varient en capacité, mais offrent des performances solides. Le Galaxy A55 5G et le Galaxy S24 Ultra disposent tous deux d’une batterie de 5000 mAh, ce qui leur assure une autonomie confortable pour une journée complète d'utilisation, voire plus. Cependant, le S24 Ultra bénéficie d’une recharge rapide plus performante, avec une puissance supportée de 45 watts, contre 25 watts pour le Galaxy A55. De plus, seul le S24 Ultra propose la charge sans fil à 10 watts et la charge inversée.

Le Galaxy S24 est équipé d'une batterie plus modeste de 4000 mAh, compensée par ses dimensions compactes. Sa recharge rapide est également limitée à 25 watts, mais comme le S24 Ultra, il supporte la recharge sans fil de 10 watts et la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté processeurs, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de RAM et une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To. C’est le modèle le plus puissant de cette sélection, parfait pour les utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de jeux, de multimédia ou de productivité.

Le Galaxy S24 utilise le Samsung Exynos 2400, avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. Bien que moins puissant que le S24 Ultra, il reste très performant pour une utilisation quotidienne et intensive. Le Galaxy A55 5G est doté d’un Samsung Exynos 1480, couplé à 8 Go de RAM. Il offre aussi l'option d’étendre le stockage via une carte micro SD, un avantage non négligeable pour ceux qui souhaitent une mémoire évolutive. C’est le modèle le moins puissant du groupe, mais il reste parfaitement adapté pour une utilisation courante.

Les écrans AMOLED des trois modèles sont de haute qualité, mais chacun se démarque par des caractéristiques propres. Le Galaxy S24 Ultra propose un écran de 6,8 pouces, avec une définition élevée de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 2600 cd/m², idéal pour une visibilité optimale en plein soleil.

Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et son traitement antireflet amélioré en font le meilleur écran de cette sélection. Le Galaxy S24, avec son écran de 6,2 pouces et une luminosité similaire de 2600 cd/m², est un excellent compromis pour ceux cherchant un écran lumineux dans un format plus compact.

Sa fréquence de 120 Hz garantit également une fluidité dans l’affichage. Le Galaxy A55 5G, quant à lui, possède un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 1000 cd/m². Bien que moins lumineux, il offre néanmoins une excellente qualité d’image avec la prise en charge du HDR10+ et une fréquence de 120 Hz, ce qui en fait un très bon choix dans sa gamme.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances photo sont également un critère essentiel. Le Galaxy S24 Ultra se positionne en tête avec son capteur principal de 200 mégapixels, accompagné de plusieurs capteurs dédiés au zoom (50 mégapixels et 10 mégapixels), offrant des options variées pour les prises de vue à distance, avec stabilisation optique sur tous les objectifs.

Le Galaxy S24 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, offrant des performances photo solides mais moins sophistiquées que celles de l'Ultra.

Le Galaxy A55 5G, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, se destine davantage aux utilisateurs recherchant une polyvalence photo sans nécessiter les performances extrêmes du S24 Ultra.

Enfin, côté connectivité, tous ces modèles sont compatibles 5G et proposent les dernières technologies Wi-Fi et Bluetooth. Le Galaxy S24 Ultra se distingue avec le Wi-Fi 7, contre le Wi-Fi 6E pour le S24 et le Wi-Fi 6 pour le Galaxy A55 5G. Aucun des modèles ne propose de prise jack, et seuls les Galaxy S24 et S24 Ultra sont certifiés IP68, offrant une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que le Galaxy A55 (IP67).