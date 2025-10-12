Les meilleurs smartphones photo de fin 2025 : iPhone, Samsung, Pixel et alternatives

Sur le plan du design, l’iPhone 17 Pro adopte une esthétique sobre avec un châssis unibody en aluminium et des profils majoritairement plats, agrémentés de bords légèrement adoucis. Il est proposé en coloris Cosmic Orange, Deep Blue et Silver. L’arrière est dominé par un « plateau » photographique rectangulaire occupant toute la largeur de l’appareil, dans lequel sont intégrés les trois capteurs. Le profil plat et le module bord à bord lui donnent une allure moderne et homogène. Côté robustesse, il bénéficie de la certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière dans des conditions standard. En termes de dimensions, il mesure environ 6,3 pouces de hauteur utile pour une diagonale d’écran de 6,3 pouces, et selon les variantes, il embarque une batterie aux alentours de 4 252 mAh. Son poids avoisine les 233 g. L’iPhone n’intègre pas de slot microSD — le stockage est figé.

Le Pixel 10 Pro XL, quant à lui, propose un format plus imposant, avec des profils plats et des bords arrondis subtils pour améliorer la prise en main. Sur son dos, le module photo s’étend horizontalement, formant une barre large et reconnaissable à travers toute la largeur de l’arrière. Il est décliné dans des tons tels que Obsidian, Porcelain, Moonstone ou Jade, selon les marchés. Il offre une certification IP68 comme norme pour les modèles premium. En dimension, il est plus grand et plus lourd que l’iPhone 17 Pro, avec des mesures autour de 162,8 x 76,6 x 8,5 mm et un poids de 232 g (la version XL tend à peser légèrement plus). Le stockage est fixe aussi — pas de microSD.

Le Xiaomi 15 Ultra opte pour des profils légèrement incurvés sur les tranches latérales, donnant une impression de finesse malgré un châssis dans l’ensemble plat. Il est proposé dans plusieurs finitions, souvent Silver Chrome, Obsidian, Moonstone, Jade, etc.

Le module photo n’occupe pas toute la largeur, mais se présente sous forme d’un agencement compact dans le coin supérieur du dos, avec ses différents capteurs disposés de façon symétrique ou matricielle. Il est certifié IP68 également. Sur le gabarit, il est plus grand que l’iPhone 17 Pro mais souvent plus compact que le Pixel 10 Pro XL en largeur selon les versions. En poids et dimensions, il se situe entre les deux rivaux. Comme pour les autres, le stockage n’est pas extensible par carte microSD.

Ainsi, le plus petit en gabarit est l’iPhone 17 Pro, le plus grand est le Pixel 10 Pro XL, le plus lourd est aussi le Pixel XL, tandis que le plus léger est l’iPhone 17 Pro (dans sa catégorie). Tous trois sont certifiés IP68, assurant une protection similaire face à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

À l’intérieur, l’iPhone 17 Pro embarque la puce A19 Pro, soutenue par 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Le stockage est non extensible. Le Pixel 10 Pro XL repose sur le processeur Tensor G5, accompagné de 16 Go de RAM et de configurations de stockage allant de 256 Go à 1 To (toujours sans microSD). Le Xiaomi 15 Ultra, dans ses variantes les plus haut de gamme, propose fréquemment 12 Go à 16 Go de RAM et des capacités de stockage élevées (jusqu’à 512 Go voire 1 To selon les versions). Le stockage, là encore, est fixe.

En termes de puissance pure, manœuvre logicielle et optimisation combinée, l’iPhone 17 Pro se place souvent en tête grâce à l’architecture très optimisée de son SoC et à l’intégration matérielle/logicielle. En second lieu vient le smartphone Google, dont le Tensor G5 est compétent, notamment dans les usages liés à l’IA et au traitement d’image, mais qui peut parfois être distancé dans les benchmarks bruts. Enfin, le Xiaomi 15 Ultra, bien que très performant, se positionne derrière les deux premiers dans les tests de puissance pure — mais il compense souvent par sa configuration généreuse en RAM et ses capacités multitâches.

Côté écran, le mobile Apple embarque une dalle OLED (Super Retina XDR / LTPO) de 6,3 pouces, résolution 2622 x 1206, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité de pointe élevée en extérieur (jusqu’à 3000 cd/m²). L’écran est plat, avec des coins arrondis pour l’esthétique. Le Pixel 10 Pro XL offre une dalle OLED de 6,8 pouces, résolution 2992 x 1344, taux de rafraîchissement 120 Hz, et des pics de luminosité très solides en mode HDR et plein soleil. L’écran reste plat, avec des bords arrondis visibles. Le Smartphone Xiaomi intègre un panneau AMOLED de 6,73 pouces (résolution 3200 x 1440), fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le mode, et une luminosité maximale capable d’atteindre 3200 cd/m² dans certains scénarios. Son écran est légèrement incurvé aux bords latéraux (All Around Liquid Display).

Si l’on classe ces modèles selon l’intérêt global de leur écran — en combinant lisibilité, densité, taux de rafraîchissement et confort visuel — le Xiaomi 15 Ultra arrive en tête grâce à sa grande dalle très défendue et sa luminosité élevée. En deuxième place se classe le Pixel 10 Pro XL pour son format immersif bien calibré, puis l’iPhone 17 Pro, qui malgré sa taille plus modeste affiche des performances éclatantes mais est pénalisé sur l’immersion pure face à ses concurrents.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’iPhone 17 Pro dispose de trois capteurs arrière de 48 mégapixels chacun (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif), accompagnés d’un système LiDAR pour la profondeur. À l’avant, il incorpore un capteur 18 mégapixels avec technologie Center Stage pour les selfies et appels vidéo. Le Pixel 10 Pro XL propose quant à lui un triple module photo : 50 mégapixels pour le capteur principal, 48 mégapixels pour l’ultra grand-angle, et 48 mégapixels pour le téléobjectif (souvent un zoom optique 5x). En façade, il embarque un capteur selfie de 42 mégapixels selon les annonces.

Le Xiaomi 15 Ultra pousse l’architecture plus loin : il embarque un module quad avec 50 mégapixels (capteur principal), 50 mégapixels (ultra grand-angle), 50 mégapixels (téléobjectif) et 200 mégapixels (périscopique à zoom élevé). Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est prévu. Grâce à cette configuration très riche, le Xiaomi offre une grande flexibilité de cadrage, y compris pour le zoom extrême. En comparant les rendus attendus, le Xiaomi 15 Ultra dispose de l’arsenal le plus complet et diversifié, suivi de l’iPhone 17 Pro dont la constance et l’uniformité logicielle assurent des résultats homogènes, puis du Pixel 10 Pro XL, qui mise davantage sur la finesse du rendu via algorithmes et traitement logiciel.

Sur le plan de la connectivité, l’iPhone 17 Pro supporte les dernières normes comme Wi-Fi 7 (tri-bande), Bluetooth 6.0, Ultra Wideband, NFC, et la connectivité par satellite pour les urgences. Il privilégie l’authentification via Face ID (pas de lecteur d’empreintes). Il ne dispose pas de prise audio jack. Le Pixel 10 Pro XL intègre lui aussi des standards récents comme le Wi-Fi (probablement 7 ou 6E selon les variantes), Bluetooth, NFC, mais sans port jack audio. Le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran (sous dalle) pour un déverrouillage furtif.

Le Xiaomi 15 Ultra adopte également les technologies récentes (Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC), sans prise jack, et propose le lecteur d’empreintes sous l’écran qui peut servir de lecteur de fréquence cardiaque.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’iPhone 17 Pro embarque une batterie d’environ 4 252 mAh selon les variantes les plus renseignées. Il supporte la recharge filaire via USB-C et la recharge sans fil (MagSafe/Qi). Le constructeur annonce qu’il est possible d’atteindre 50 % de charge en 20 minutes avec un chargeur compatible puissant. Le Pixel 10 Pro XL offre une batterie de 5 200 mAh avec une recharge filaire jusqu’à 45 W et une recharge sans fil à 25 W (ou plus selon la version Qi2).

Le Xiaomi 15 Ultra dispose d’un accumulateur très généreux d’environ 6 000 mAh selon les annonces, et il soutient une recharge filaire très rapide (120 W ou plus selon versions) ainsi qu’une recharge sans fil haute puissance (souvent jusque 50 W ou davantage).

En théorie, le Xiaomi 15 Ultra devrait offrir la meilleure autonomie parmi les trois, suivi du Pixel 10 Pro XL, puis de l’iPhone 17 Pro — bien que l’optimisation logicielle de l’iPhone puisse compenser certains écarts. En charge, le Xiaomi domine par sa rapidité tant filaire que sans fil, tandis que les deux autres restent très compétitifs mais dans des plafonds plus mesurés.