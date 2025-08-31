Les meilleurs smartphones photo en 2025 (Android et iOS)

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des approches esthétiques bien distinctes, en particulier dans l’organisation de leurs capteurs photo. Le Pixel 10 Pro conserve l’identité visuelle propre à Google avec une large barre horizontale au dos, intégrant les capteurs photo dans une bande métallique légèrement surélevée. Cette disposition transversale, héritée des générations précédentes, permet une reconnaissance immédiate de l’appareil. À l'inverse, le Galaxy S25 Ultra privilégie une organisation verticale, avec cinq modules photo disposés individuellement dans le coin supérieur gauche du dos, sans îlot unifié, ce qui crée un aspect plus épuré. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, il conserve le bloc photo carré caractéristique des modèles Pro, situé en haut à gauche, regroupant trois capteurs dans une disposition triangulaire, avec un scanner LiDAR adjacent.

Sur le plan du design, les profils diffèrent également : les Pixel 10 Pro et Galaxy S25 Ultra adoptent un profil globalement plat avec des bordures fines, tandis que l’iPhone 16 Pro Max conserve ses bords droits en titane, contribuant à une sensation de robustesse. Le Pixel 10 Pro est proposé en trois coloris : Porcelaine, Obsidienne et Menthe. Le Galaxy S25 Ultra est disponible en Noir Titane, Gris Titane, Bleu Titane et Vert Titane. L’iPhone 16 Pro Max, de son côté, est proposé en Titane Naturel, Titane Bleu, Titane Noir et Titane Blanc.

Côté gabarit, l’iPhone 16 Pro Max est le plus imposant avec une hauteur de 160,8 mm et un poids de 225 grammes. Le Galaxy S25 Ultra le suit de près en taille, bien qu’il soit légèrement plus léger (213 g). Le Pixel 10 Pro, quant à lui, est le plus compact et le plus léger des trois, avec une hauteur d’environ 162 mm pour un poids de 210 g. En matière de résistance à l’eau et à la poussière, tous trois sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion prolongée dans l’eau douce à une profondeur maximale d’1,5 mètre pendant 30 minutes. Toutefois, Apple précise que ses tests ont été réalisés dans des conditions contrôlées et que cette étanchéité peut s’altérer avec le temps.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant la puissance, les trois smartphones utilisent des processeurs de dernière génération, chacun optimisé pour sa propre plateforme logicielle. Le Pixel 10 Pro embarque la puce Google Tensor G4, conçue en partenariat avec Samsung, et spécifiquement optimisée pour les tâches d’intelligence artificielle, la photographie computationnelle et la gestion de l’énergie. Il est associé à 12 Go de RAM et disponible en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Galaxy S25 Ultra est animé par le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, gravé en 3 nm, avec 12 Go ou 16 Go de RAM selon les versions, et une capacité de stockage allant de 256 Go jusqu’à 1 To, également sans slot microSD. Enfin, l’iPhone 16 Pro Max intègre la puce Apple A18 Pro, conçue sur une architecture ARM personnalisée par Apple. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et proposée en versions de 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité non plus d’extension de stockage.

Sur le plan des performances brutes, l’iPhone 16 Pro Max domine légèrement ses concurrents grâce à son architecture unifiée matériel/logiciel qui permet une optimisation extrême, en particulier dans les jeux et les applications de montage vidéo. Il est suivi de près par le Galaxy S25 Ultra, dont le Snapdragon 8 Gen 4 se montre extrêmement puissant en multitâche et en traitement graphique. Le Pixel 10 Pro, bien qu'efficace pour la majorité des usages courants et optimisé pour les applications Google, reste en retrait sur les benchmarks synthétiques en raison d’un positionnement davantage centré sur l’IA que sur la puissance brute.

Du côté des écrans, les trois modèles offrent des prestations de très haut niveau. Le Pixel 10 Pro est doté d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 cd/m² en HDR. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces, également rafraîchi entre 1 et 120 Hz, mais avec une luminosité de pointe atteignant 2 600 cd/m², ce qui le rend particulièrement lisible en plein soleil. L’iPhone 16 Pro Max, pour sa part, propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, lui aussi LTPO, avec un rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale qui atteint 2 500 cd/m².

L’écran le plus lumineux et le plus grand revient donc au Galaxy S25 Ultra, suivi de près par l’iPhone 16 Pro Max. Le Pixel 10 Pro, bien qu’excellent, propose une luminosité légèrement inférieure. Tous les écrans sont plats, ce qui facilite la manipulation et évite les pressions involontaires. En somme, pour l’écran, le Galaxy conserve l’avantage en extérieur, mais les trois affichages se placent dans le haut du panier pour 2025.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est le terrain de prédilection des trois modèles comparés, chacun adoptant une approche différente. Le Pixel 10 Pro repose sur une configuration triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom optique x5. Le capteur avant pour les selfies est de 10,8 mégapixels. La force du Pixel réside dans son traitement logiciel, qui optimise chaque cliché en post-traitement.

De son côté, le Galaxy S25 Ultra se distingue par sa quadruple caméra dorsale, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un périscope x10 de 10 mégapixels. Le capteur selfie est de 12 mégapixels. Ce module offre une grande polyvalence, notamment en photographie de loin ou en conditions de faible lumière, grâce à ses différents niveaux de zoom optique.

L’iPhone 16 Pro Max conserve une triple caméra de 48 mégapixels, comprenant un objectif principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique avec zoom optique x5. Il bénéficie en plus du scanner LiDAR pour améliorer la mise au point dans les conditions difficiles. La caméra frontale atteint 12 mégapixels. Grâce au traitement d’image d’iOS et à la synergie avec la puce A18 Pro, la qualité photo est globalement équilibrée, naturelle et fiable.

En matière de qualité photographique globale, le Galaxy S25 Ultra se démarque par sa polyvalence et la résolution de son capteur principal. L’iPhone 16 Pro Max suit avec une constance appréciable et une colorimétrie fidèle. Le Pixel 10 Pro, bien qu’un peu en retrait sur le matériel, tire son épingle du jeu grâce à l’intelligence artificielle, notamment pour le mode portrait et la gestion de la dynamique.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, Bluetooth 5.3, NFC et offrent le support du Wi-Fi 7 pour des débits très rapides. Aucun des trois ne propose de prise jack audio, une tendance désormais largement adoptée. Le Galaxy S25 Ultra est le seul à proposer un émetteur infrarouge, utile pour certains usages domotiques. Les capteurs d’empreintes digitales diffèrent : sous l’écran pour le Pixel 10 Pro et le Galaxy S25 Ultra, offrant une expérience fluide, tandis que l’iPhone 16 Pro Max continue de miser uniquement sur Face ID sans lecteur d’empreintes.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones embarquent des batteries conséquentes. Le Pixel 10 Pro dispose d’une batterie de 5 050 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra. L’iPhone 16 Pro Max, comme toujours chez Apple, ne communique pas de chiffre officiel, mais les estimations tournent autour de 4 422 mAh. En théorie, c’est le Pixel 10 Pro qui offre la plus grande capacité, mais l’autonomie réelle dépend énormément de l’optimisation logicielle et de l’usage.

L’iPhone 16 Pro Max profite ici de l’excellente gestion énergétique de la puce A18 Pro et d’iOS 18, ce qui lui permet d’atteindre une autonomie comparable, voire supérieure, en usage mixte.

Pour la recharge, le Galaxy S25 Ultra prend la tête avec une puissance de charge filaire de 65 W, permettant de récupérer environ 70 % de batterie en une demi-heure. Il propose également la charge sans fil jusqu’à 15 W et la charge inversée. Le Pixel 10 Pro offre une recharge filaire de 30 W et une recharge sans fil à 23 W via le chargeur Pixel Stand. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, se limite à une charge filaire de 27 W et une recharge sans fil à 15 W via MagSafe.