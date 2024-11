Les smartphones atypiques qui pourraient vous intéresser en novembre

Les trois smartphones se différencient nettement en matière de design et de prise en main. L’Asus ROG Phone 8, pensé pour le gaming, arbore un cadre en aluminium, disponible en noir ou gris. Doté de touches sensitives sur les côtés pour simuler des gâchettes, il s’avère idéal pour les jeux vidéo. En termes de format, il est plus massif avec ses 225 grammes et 8,9 mm d’épaisseur, et son écran incurvé de 6,78 pouces renforce son allure imposante.

Le Nothing CMF Phone 1, quant à lui, affiche un design épuré et original. Il est reconnaissable par ses deux capteurs disposés horizontalement au centre de la coque arrière et un bouton au bas du cadre permettant d’accéder facilement à l’arrière, dont la partie est dévissable. Il offre des lignes plus fines, avec une épaisseur de 8 mm et un poids de 197 grammes, ce qui en fait un modèle plutôt léger. Ce modèle est disponible en noir, blanc et orange et possède des bords plats pour une prise en main distincte.

Le POCO F6 Pro, enfin, se distingue par une plaque de couleur uniforme sur la partie supérieure du dos, qui intègre les capteurs photo. Conçu pour ne pas retenir les empreintes, il est élégant et sobre, en noir ou blanc. Avec 160,86 mm de hauteur et 8,21 mm d’épaisseur, il est le plus compact des trois mais reste relativement lourd avec 209 grammes.

En termes de certification d’étanchéité, l'Asus ROG Phone 8 est le plus résistant, avec une certification IP68, tandis que le POCO F6 Pro bénéficie d’une protection IP54, et le Nothing CMF Phone 1, plus modeste, offre une protection IP52, qui le protège principalement contre les projections d’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces trois modèles sont renforcées par des processeurs de dernière génération. L’Asus ROG Phone 8 est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM, et offre donc une puissance optimale pour les jeux et les applications lourdes. Le POCO F6 Pro, avec son Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 16 Go de RAM (extensible virtuellement), vient juste après en termes de performance. Quant au Nothing CMF Phone 1, il est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 7300 avec 8 ou 12 Go de RAM, un peu moins performant mais suffisant pour les usages courants.

Sur le plan de l’affichage, l’Asus ROG Phone 8 se démarque à nouveau avec son écran AMOLED de 6,78 pouces incurvé et une luminosité maximale de 2500 cd/m², garantissant une excellente visibilité même en extérieur. Sa fréquence de rafraîchissement est adaptable, avec un maximum de 120 Hz pour un usage général et jusqu’à 165 Hz en mode jeu. Le POCO F6 Pro propose aussi un écran AMOLED, mais avec une résolution plus élevée de 1440 x 3200 pixels, une diagonale de 6,67 pouces et une luminosité de 1200 cd/m². Sa fréquence de 120 Hz et son échantillonnage tactile de 360 Hz assurent une excellente fluidité d’usage. Le Nothing CMF Phone 1, avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, propose une luminosité atteignant les 2000 cd/m² dans certaines conditions, mais sa fréquence de 120 Hz et son échantillonnage de 240 Hz sont un peu en retrait pour les gamers.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, l’Asus ROG Phone 8 offre une configuration très complète, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé mécaniquement par un gimbal à 6 axes, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3x. De plus, le capteur selfie de 32 mégapixels garantit une qualité notable pour les autoportraits. Le POCO F6 Pro présente une configuration plus standard avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le Nothing CMF Phone 1 est plus basique avec deux capteurs, un principal de 50 mégapixels et un second de 2 mégapixels dédié aux portraits, ainsi qu’un capteur selfie de 16 mégapixels.

En termes de connectivité, le POCO F6 Pro et l’Asus ROG Phone 8 supportent le Wi-Fi 7, tandis que le Nothing CMF Phone 1 reste au Wi-Fi 6. Les trois modèles incluent la technologie NFC et le Bluetooth 5.3. Le Nothing CMF Phone 1 et le POCO F6 Pro n’ont pas de prise jack, un détail qui peut déplaire aux amateurs d’écouteurs filaires, mais l’Asus ROG Phone 8 conserve cette fonctionnalité.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités de batterie de ces smartphones permettent des autonomies confortables pour des usages intenses. L’Asus ROG Phone 8, avec une batterie de 5500 mAh, est le plus endurant et pourrait convenir aux utilisateurs intensifs, bien que la durée réelle varie selon l’utilisation. En matière de recharge, il supporte une puissance de 65 watts et une recharge sans fil de 15 watts, bien que la charge inversée soit absente.

Le POCO F6 Pro offre également une batterie conséquente de 5000 mAh, mais se distingue surtout par sa puissance de charge de 120 watts, permettant une recharge rapide. Cependant, il ne propose ni charge sans fil ni charge inversée. Quant au Nothing CMF Phone 1, il intègre aussi une batterie de 5000 mAh et supporte une charge rapide de 33 watts, ainsi qu’une charge inversée filaire.

En conclusion, l’Asus ROG Phone 8 est idéal pour les passionnés de jeux vidéo et ceux qui privilégient la puissance et l’autonomie. Le POCO F6 Pro se démarque pour les personnes en quête d’un écran à haute résolution et d’une recharge ultra rapide, tandis que le Nothing CMF Phone 1, avec son design innovant et sa aspect ergonomique, pourrait séduire ceux qui recherchent un modèle unique et accessible.