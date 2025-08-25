Les smartphones double SIM / eSIM parfaits pour voyager

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent des partis pris distincts. L’iPhone 14 conserve une esthétique très proche de son prédécesseur avec des bords plats en aluminium, un dos en verre brillant, et une disposition diagonale de ses deux capteurs photo logés dans un îlot carré proéminent situé dans le coin supérieur gauche. Il est disponible en six coloris : minuit, bleu, lumière stellaire, violet, rouge (PRODUCT RED) et jaune.

Le Samsung Galaxy A55, quant à lui, mise sur un cadre en métal et un dos en verre Gorilla Glass, avec un design très épuré. Les trois capteurs photo sont intégrés individuellement dans le coin supérieur gauche, sans module rectangulaire : ils dépassent légèrement du châssis. Le profil est plat, comme celui de l’iPhone. Le A55 se décline en quatre teintes : Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac et Awesome Lemon.

Le Nothing Phone (2a) adopte un design original et distinctif, fidèle à la marque. Son dos transparent laisse apparaître certains éléments internes stylisés, dont le système LED Glyph, qui entoure les capteurs photo. Ces derniers, au nombre de deux, sont centrés à l’horizontale dans la partie supérieure du dos. Le cadre est arrondi, et le smartphone est proposé en noir ou blanc.

En matière de dimensions, le Nothing Phone (2a) est le plus léger avec 190 g, suivi de l’iPhone 14 (172 g), tandis que le Samsung Galaxy A55 est le plus lourd avec 213 g. En revanche, le plus compact reste l’iPhone 14 avec ses 146,7 mm de hauteur, alors que le Galaxy A55 (161,1 mm) et le Nothing Phone (2a) (161,7 mm) sont plus grands.

Côté étanchéité, seul l’iPhone 14 dispose d’une certification IP68, garantissant une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Le Galaxy A55 offre une protection IP67, soit une immersion possible à 1 mètre pendant 30 minutes. Le Nothing Phone (2a), lui, se contente d’un indice IP54, soit une protection contre les projections d’eau et la poussière, mais pas contre l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la performance brute, les trois smartphones utilisent des processeurs distincts. L’iPhone 14 est propulsé par la puce Apple A15 Bionic (version à 5 cœurs GPU), la même que celle de l’iPhone 13 Pro, gravée en 5 nm. Il est doté de 6 Go de RAM et propose des capacités de stockage de 128, 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Samsung Galaxy A55 embarque un processeur Exynos 1480 gravé en 4 nm, accompagné d’un GPU Xclipse 530 basé sur l’architecture AMD RDNA 2. Il est disponible avec 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations, et propose 128 ou 256 Go de stockage, extensibles via carte microSD jusqu’à 1 To.

Le Nothing Phone (2a), quant à lui, repose sur le MediaTek Dimensity 7200 Pro, un SoC en 4 nm lui aussi, couplé à 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage, mais sans extension microSD possible.

En termes de puissance pure, l’iPhone 14 reste le plus performant grâce à sa puce A15 Bionic qui surpasse encore les propositions du milieu de gamme Android. En deuxième position, le Nothing Phone (2a) bénéficie d’une puce très récente et bien optimisée pour les tâches quotidiennes comme pour le multitâche. Le Samsung Galaxy A55 suit de près, avec un Exynos qui affiche de bonnes performances générales mais légèrement en retrait sur les jeux et applications exigeantes.

En ce qui concerne l’affichage, les trois smartphones proposent des écrans AMOLED, mais avec des différences notables. L’iPhone 14 dispose d’une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, avec une résolution de 2532 x 1170 pixels, une fréquence de 60 Hz seulement et une luminosité maximale de 1200 cd/m² en HDR. Son écran est plat.

Le Samsung Galaxy A55 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, en résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². L’écran est également plat.

Le Nothing Phone (2a) propose un AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+, un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 cd/m². Son écran est plat lui aussi.

Ainsi, pour la fluidité et le confort visuel, le Nothing Phone (2a) se positionne en tête avec le plus grand écran, une haute luminosité et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A55 suit de près grâce à son écran équilibré. L’iPhone 14, bien que très lumineux et précis, est pénalisé par son taux de 60 Hz qui limite la fluidité dans certaines situations.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photo, les configurations varient significativement. L’iPhone 14 est équipé d’un double module avec un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.5) stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.4). À l’avant, on retrouve un capteur de 12 mégapixels (f/1.9) avec autofocus.

Le Samsung Galaxy A55 propose un triple module avec un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2), et un capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4). En façade, la caméra selfie est de 32 mégapixels.

Le Nothing Phone (2a) est doté de deux capteurs arrière : un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels (f/1.9) avec stabilisation optique, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.2). Pour les selfies, il embarque un capteur de 32 mégapixels.

D’un point de vue qualitatif, le Nothing Phone (2a) tire son épingle du jeu grâce à ses deux capteurs de 50 mégapixels, qui offrent une belle polyvalence et une bonne qualité d’image dans diverses conditions. L’iPhone 14, bien qu’équipé de capteurs moins définis, se distingue toujours par son traitement d’image logiciel extrêmement performant, notamment en vidéo. Le Galaxy A55 propose une configuration plus complète avec un troisième capteur macro, mais la qualité générale est légèrement en retrait par rapport aux deux autres.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, Bluetooth 5.3, et disposent du Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E pour le Galaxy A55). Aucun ne propose de prise jack audio. Le Nothing Phone (2a) est le seul à inclure un émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran sur le Nothing Phone (2a) et le Galaxy A55, tandis qu’il est intégré au bouton de mise en veille sur l’iPhone 14, ce qui reste moins pratique pour un usage rapide à plat.

Les trois modèles supportent la double SIM physique ou eSIM, ce qui les rend particulièrement adaptés aux voyageurs ou aux utilisateurs souhaitant jongler entre plusieurs forfaits.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les capacités de batterie diffèrent sensiblement entre les trois smartphones. Le Nothing Phone (2a) est équipé d’une batterie de 5000 mAh, tout comme le Samsung Galaxy A55. L’iPhone 14, de son côté, se contente d’une batterie d’environ 3279 mAh, comme c’est souvent le cas chez Apple qui mise davantage sur l’optimisation logicielle.

En pratique, les Galaxy A55 et Nothing Phone (2a) devraient offrir une autonomie supérieure, notamment en utilisation mixte, bien que cela dépende fortement des usages. L’iPhone 14, grâce à son OS très efficient et son écran 60 Hz, reste endurant mais tiendra moins longtemps sur une charge unique dans un usage intensif.

Côté recharge, le Galaxy A55 supporte une charge filaire jusqu’à 25 W, sans recharge sans fil. Le Nothing Phone (2a) est plus rapide, avec une charge filaire jusqu’à 45 W, mais ne prend pas non plus en charge la recharge sans fil. L’iPhone 14 permet une recharge filaire jusqu’à 20 W et la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W, ce qui peut s’avérer pratique pour certains utilisateurs.

En somme, en termes de vitesse de charge filaire, le Nothing Phone (2a) est le plus rapide. Pour ceux qui privilégient la recharge sans fil, seul l’iPhone 14 propose cette fonctionnalité. Enfin, les Samsung Galaxy A55 et Nothing Phone (2a) conservent l’avantage en autonomie brute grâce à leurs batteries de plus grande capacité.