Les smartphones haut de gamme de l’année dernière sont imbattables grâce aux réductions de ce week-end Black Friday

Les trois modèles que nous avons sélectionnés adoptent des styles distincts. L’iPhone 16 Plus reste fidèle à l’identité d’Apple, avec ses capteurs photo inscrits dans un carré, placés en haut à gauche du dos. Les finitions en aluminium et les coloris noir, blanc, rose, vert et bleu apportent une touche de sobriété et d’élégance. Son épaisseur fine de 7,8 mm et son poids de 199 g en font un appareil relativement léger et maniable. Il est certifié IP68 pour une protection optimale contre l’eau et la poussière.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, quant à lui, adopte un design épuré et minimaliste. Ses capteurs photo, semblant posés directement sur la coque en titane, donnent une allure moderne et haut de gamme. Disponible en noir, gris, violet et ambre, il est plus imposant, avec un poids de 232 g et une épaisseur de 8,6 mm. Sa robustesse est renforcée par un écran protégé par le Corning Gorilla Glass Victus Armor et une certification IP68.

Enfin, le Google Pixel 9 Pro XL se distingue par sa bande photo emblématique qui traverse presque toute la largeur du dos, intégrant ses capteurs et un capteur de température. Avec son cadre en verre, il est décliné en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Il affiche un poids intermédiaire de 221 g et une épaisseur de 8,5 mm. Comme ses concurrents, il est certifié IP68, assurant une excellente résistance.

Côté gabarit, l’iPhone 16 Plus est le plus compact et léger, tandis que le Galaxy S24 Ultra se démarque par une conception robuste et imposante.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L’iPhone 16 Plus repose sur la puce Apple A18, un processeur performant accompagné de 8 Go de RAM. Les options de stockage vont jusqu’à 512 Go, mais ne peuvent pas être étendues. Son système iOS optimise parfaitement cette configuration pour des performances fluides et stables. Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilise un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM. Avec des options de stockage atteignant 1 To, il garantit une expérience multitâche sans compromis. En revanche, il ne propose pas d’extension via micro SD. Le Google Pixel 9 Pro XL dépasse ses concurrents en matière de RAM avec 16 Go, épaulé par la puce Tensor G4. Les options de stockage, elles aussi, montent jusqu’à 1 To. Ce modèle excelle particulièrement dans les tâches liées à l’intelligence artificielle et au traitement d’image.

Les trois smartphones intègrent des écrans AMOLED de pointe, mais des différences techniques existent. Le Galaxy S24 Ultra, avec sa taille de 6,8 pouces, sa définition de 1440x3120 pixels, et une luminosité maximale atteignant 2600 cd/m², offre une expérience visuelle exceptionnelle. Son traitement antireflet est un véritable atout pour les utilisations en extérieur. Le Google Pixel 9 Pro XL, également équipé d’un écran de 6,8 pouces, se démarque par une luminosité maximale record de 3000 cd/m² dans certaines conditions et une définition légèrement inférieure de 1344x2992 pixels. Il propose aussi une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale.

L’iPhone 16 Plus, avec un écran légèrement plus petit de 6,7 pouces, atteint une luminosité de 2000 cd/m² en mode HDR. Sa définition de 1290x2796 pixels, bien qu’excellente, reste en retrait face à ses rivaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, le Galaxy S24 Ultra propose un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs (50 mégapixels avec zoom 5x et 10 mégapixels avec zoom 3x). Il offre une polyvalence exceptionnelle, idéale pour les amateurs de photographie. Le Pixel 9 Pro XL mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de deux autres de 48 mégapixels, pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif 5x. Sa caméra selfie de 42 mégapixels est inégalée sur ce terrain.

L’iPhone 16 Plus propose un capteur principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Sa simplicité d’utilisation et la précision de ses algorithmes le placent en bonne position, mais il est moins polyvalent que ses concurrents. Le Google propose les clichés les plus qualitatifs suivi par l’iPhone 16 Plus et enfin le Samsung Galaxy S24 Ultra.

En matière de connectivité, tous trois offrent la 5G, le NFC, et le Bluetooth 5.3. Le Galaxy et le Pixel prennent l’avantage avec le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone reste sur le Wi-Fi 6E. Les lecteurs d’empreintes sont intégrés sous l’écran pour le Galaxy et le Pixel, tandis que l’iPhone mise sur Face ID.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Google Pixel 9 Pro XL, avec sa batterie de 5060 mAh, offre une grande autonomie. Sa charge rapide atteint 37 watts, et la charge sans fil jusqu’à 23 watts. Le Galaxy S24 Ultra, doté d’une batterie de 5000 mAh, se recharge rapidement à 45 watts, mais sa charge sans fil est plus lente à 10 watts. L’iPhone 16 Plus, avec une batterie légèrement plus petite de 4912 mAh, compense avec une excellente optimisation logicielle. Sa charge sans fil MagSafe monte à 25 watts, et sa charge inversée à 7,5 watts.