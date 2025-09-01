Les smartphones les plus rapides et performants sont-ils vraiment ceux que vous croyez ?

Les smartphones orientés vers la performance présentent généralement un design imposant, et c’est également le cas ici. Les trois modèles que nous comparons affichent un gabarit conséquent, mais chacun adopte une approche différente sur le plan esthétique et fonctionnel. Le Samsung Galaxy S25 Ultra conserve une ligne sobre et rectangulaire, avec des angles légèrement arrondis et un écran aux bords incurvés. Les capteurs photo sont ici intégrés séparément au dos, sans bloc apparent, dans un alignement vertical discret en haut à gauche.

En comparaison, le Nubia RedMagic 10 Pro mise sur un design plus affirmé et gamer, avec un dos transparent (dans certaines finitions) et un module photo rectangulaire centré, regroupant tous les capteurs dans une seule pièce. De son côté, l’Asus ROG Phone 9 Pro conserve son identité visuelle typique des modèles gaming : angles marqués, dos texturé et éclairage LED personnalisable. Son module photo horizontal est situé en haut à gauche et regroupe les capteurs dans un bloc légèrement surélevé.

En ce qui concerne les coloris, le Galaxy S25 Ultra est proposé en noir, gris titane, bleu marine et beige sable. Le RedMagic 10 Pro est disponible en noir obsidienne, argenté et transparent (édition spéciale). Le ROG Phone 9 Pro, quant à lui, est commercialisé en noir mat, blanc polaire et une version limitée avec reflets RGB. Les trois smartphones disposent d’un châssis métallique, mais seul le Galaxy S25 Ultra présente des finitions plus sobres orientées vers un usage polyvalent, tandis que les deux autres misent clairement sur un public adepte de jeux.

Sur le plan des dimensions, le plus compact en hauteur reste le RedMagic 10 Pro (mesurant environ 163,5 mm), tandis que le plus imposant est le Galaxy S25 Ultra (environ 164,8 mm) en raison de son grand écran incurvé. Le plus léger est le Nubia RedMagic 10 Pro (environ 228 g), suivi du ROG Phone 9 Pro (près de 240 g), tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus lourd, avoisinant les 254 g.

En matière d’étanchéité, tous ne sont pas logés à la même enseigne : seul le Galaxy S25 Ultra bénéficie d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Ni le RedMagic 10 Pro ni le ROG Phone 9 Pro ne sont officiellement certifiés contre l’eau, ce qui les rend plus vulnérables dans des environnements humides. Cela constitue un point à prendre en compte selon les usages.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté puissance brute, les trois smartphones s'appuient sur des plateformes techniques haut de gamme, mais il existe des différences notables. Le Galaxy S25 Ultra est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, accompagné de 12 à 16 Go de RAM selon les versions, et d’un stockage interne variant entre 256 Go et 1 To. Ce modèle n’intègre pas de port microSD, comme chez les générations précédentes.

Le Nubia RedMagic 10 Pro est également équipé du Snapdragon 8 Gen 4, mais pousse plus loin avec jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X, ce qui le positionne clairement pour les usages intensifs et le multitâche. Son stockage interne est de 256 Go ou 512 Go, également non extensible. Enfin, l’Asus ROG Phone 9 Pro est également motorisé par le Snapdragon 8 Gen 4, avec des configurations de 16 ou 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, sans port microSD non plus.

En termes de hiérarchie de puissance, les trois modèles utilisent le même processeur, mais les performances peuvent varier en fonction de la gestion thermique et des optimisations logicielles. Le RedMagic 10 Pro tire son épingle du jeu grâce à son système de refroidissement actif, combiné à une mémoire vive très généreuse. Il devance légèrement le ROG Phone 9 Pro, également très performant mais un peu plus conservateur sur la gestion thermique. Le Galaxy S25 Ultra, bien que très fluide dans tous les usages, privilégie une stabilité thermique et une gestion énergétique plus modérée, ce qui le place au troisième rang en termes de puissance brute.

Sur le plan de l’affichage, les différences sont tout aussi significatives. Le Galaxy S25 Ultra intègre une dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces, avec une définition QHD+ (1440 x 3120 pixels), une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 3000 cd/m². Son écran est incurvé, offrant une excellente immersion visuelle. Le RedMagic 10 Pro opte pour une dalle AMOLED 6,8 pouces également, avec une définition FHD+, mais avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, pensée pour le jeu. Sa luminosité maximale atteint 1600 cd/m². Son écran est plat. Enfin, le ROG Phone 9 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, FHD+, avec une fréquence de 165 Hz également, mais une luminosité un peu plus élevée à 1800 cd/m². Son écran est plat également.

Ainsi, pour la qualité d'affichage pure, le Galaxy S25 Ultra s’impose avec sa résolution QHD+, sa luminosité record et sa dalle LTPO adaptative. Il est idéal pour un usage polyvalent. Pour la fréquence de rafraîchissement, le RedMagic 10 Pro et le ROG Phone 9 Pro se valent, avec un net avantage pour les joueurs grâce aux 165 Hz. En termes de taille, les trois se tiennent dans un mouchoir de poche, mais le S25 Ultra reste celui qui combine le mieux finesse d’affichage et fluidité visuelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les modules photo des trois smartphones diffèrent assez nettement en termes de vocation. Le Galaxy S25 Ultra est le plus polyvalent, intégrant un quadruple module composé de : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, et un périscope x10 de 10 mégapixels. Il est pensé pour la photographie dans toutes les conditions, avec une très grande richesse de détails.

À l’avant, il propose un capteur de 12 mégapixels pour les selfies. Le RedMagic 10 Pro, quant à lui, intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur frontal est de 16 mégapixels. Ce module est fonctionnel, mais n’est clairement pas l’élément central du smartphone. Le ROG Phone 9 Pro propose une configuration un peu plus ambitieuse avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur à selfie est un 32 mégapixels.

En termes de classement pour la photo, le Galaxy S25 Ultra reste nettement en tête grâce à ses capteurs multiples et son niveau de zoom optique x10. Il est le seul véritable photophone du trio. Il est suivi par le ROG Phone 9 Pro, qui propose une meilleure polyvalence que le RedMagic 10 Pro. Ce dernier, bien qu’équipé correctement, reste en retrait sur ce plan.

Du côté de la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, mais avec quelques nuances. Le Galaxy S25 Ultra prend en charge le Wi-Fi 7, tout comme le RedMagic 10 Pro et le ROG Phone 9 Pro. En revanche, seule la version Asus conserve un port audio jack 3,5 mm, très utile pour les joueurs. Aucun des trois modèles ne propose de port microSD, comme évoqué plus haut.

Le RedMagic 10 Pro intègre un émetteur infrarouge, utile pour le contrôle d’appareils à distance, ce que ne proposent pas les deux autres. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour les trois modèles, une solution devenue standard sur le haut de gamme, offrant un accès rapide et pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités de batterie sont proches, mais le comportement en usage réel peut différer. Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh, tout comme le RedMagic 10 Pro. Le ROG Phone 9 Pro va un peu plus loin avec une capacité de 6000 mAh, répartie en deux cellules pour une meilleure répartition thermique.

En théorie, ce dernier devrait offrir la meilleure autonomie, notamment pour les longues sessions de jeu ou de streaming vidéo. Néanmoins, cela reste variable selon l’intensité d’utilisation, les réglages d’affichage et les performances en arrière-plan.

En matière de recharge, le RedMagic 10 Pro est celui qui se démarque nettement avec une recharge filaire de 165 W, permettant une charge complète en environ 15 minutes. Le ROG Phone 9 Pro est également rapide, avec une recharge de 80 W, tandis que le Galaxy S25 Ultra se limite à une recharge filaire de 45 W, bien moins rapide que ses concurrents. Concernant la recharge sans fil, seul le Galaxy S25 Ultra propose cette fonctionnalité, avec une puissance de 15 W. Les deux autres modèles gaming en sont dépourvus, misant plutôt sur l’efficacité de la recharge filaire.

Ainsi, en termes d’autonomie, le ROG Phone 9 Pro prend la tête, suivi du RedMagic 10 Pro, avec un net avantage sur la vitesse de recharge. Le Galaxy S25 Ultra, bien que moins rapide à charger, reste le seul à proposer une recharge sans fil, ce qui peut s’avérer déterminant pour certains utilisateurs à la recherche de flexibilité.