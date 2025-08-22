Les smartphones parfaits pour une rentrée professionnelle réussie

Les trois smartphones que nous avons étudiés affichent un design résolument moderne, mais chacun possède sa propre signature esthétique. Le Samsung Galaxy S24 propose un design aux lignes nettes, avec des tranches plates en aluminium renforcé et un dos en verre mat. Les capteurs photo sont intégrés individuellement dans le coin supérieur gauche, disposés verticalement sans module apparent. Il est disponible en plusieurs coloris : Noir Onyx, Gris Titane, Violet Cobalt et Jaune Ambre.

De son côté, selon les rumeurs, le Google Pixel 10 conserverait la fameuse barre horizontale caractéristique des Pixel, qui regroupe les capteurs photo au dos. Le profil du smartphone serait également plat, avec un châssis en aluminium recyclé.

L’iPhone 15, fidèle à la tradition Apple, affiche des tranches légèrement incurvées et un dos en verre texturé. Le module photo est légèrement en relief, de forme carrée avec des coins arrondis, situé dans le coin supérieur gauche. Il regroupe les deux capteurs de manière diagonale. Les coloris disponibles incluent le Rose, le Jaune, le Vert, le Bleu et le Noir.

Concernant l’étanchéité, les smartphones bénéficient d’une certification IP68, y compris le mobile Google, ce qui signifie qu’ils sont résistants à la poussière et à l’immersion dans l’eau douce pendant une certaine durée. Cette caractéristique les rend adaptés à une utilisation professionnelle en mobilité, même dans des conditions climatiques variables.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté des performances pures, chacun de ces smartphones embarque un processeur de dernière génération. Le Samsung Galaxy S24 est équipé d’une puce Exynos 2400 gravée en 4 nm, couplée à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage interne. Il n’est pas possible d’étendre cette capacité via une carte microSD.

Selon les sources les plus sérieuses, le Google Pixel 10 embarquerait quant à lui le tout nouveau Google Tensor G5, spécifiquement optimisé pour les usages liés à l’intelligence artificielle. Il disposerait de 12 Go de RAM, ce qui le place en tête pour la mémoire vive, et propose 128, 256 ou 512 Go de stockage, sans possibilité d’extension non plus.

Enfin, l’iPhone 15 repose sur la puce Apple A16 Bionic, une puce 5 cœurs GPU et 6 cœurs CPU qui, bien que lancée avec l’iPhone 14 Pro, reste extrêmement performante. L’iPhone 15 est doté de 6 Go de RAM et se décline en versions 128, 256 ou 512 Go de stockage non extensible.

En termes de hiérarchie de puissance, l’Apple A16 Bionic conserve un avantage net en matière de fluidité système et d’optimisation logicielle, notamment grâce à son intégration avec iOS. Vient ensuite le Google Tensor G4, bien que légèrement en retrait sur les benchmarks bruts, il excelle dans les usages liés à l’intelligence artificielle et le multitâche grâce à ses 12 Go de RAM. Le Galaxy S24 et son Exynos 2400 arrivent en troisième position : performant dans l’absolu, mais moins optimisé que ses concurrents directs.

Du côté des écrans, les trois appareils se montrent également ambitieux. Le Samsung Galaxy S24 propose une dalle AMOLED de 6,2 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m². L’écran est plat, protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Le Google Pixel 10 disposerait d’un écran OLED, également plat, avec un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 800 cd/m². L’affichage est très fidèle, notamment en termes de rendu des couleurs, ce qui conviendra parfaitement aux usages professionnels comme la retouche photo ou la consultation de documents.

L’iPhone 15 est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, avec une fréquence de 60 Hz seulement, ce qui le pénalise légèrement face à ses concurrents. Sa luminosité maximale atteint 2 000 cd/m², un bon point pour une lisibilité optimale en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones proposent des configurations photo solides, mais avec des approches différentes. Le Galaxy S24 dispose d’un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Le capteur frontal, situé dans un poinçon central, est de 12 mégapixels.

Le Pixel 10 embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, mais ne propose pas de téléobjectif. Son capteur selfie est de 10,8 mégapixels, logé dans un poinçon également. L’accent est mis sur le traitement logiciel de l’image et la photographie assistée par IA.

L’iPhone 15 dispose d’un double module photo avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il n’intègre pas non plus de téléobjectif. Son capteur selfie TrueDepth de 12 mégapixels permet des effets de profondeur très réussis, notamment en visioconférence.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Bluetooth 5.3, le NFC, ainsi que la localisation multi-satellite (GPS, Glonass, Galileo). Le Galaxy S24 et le Pixel 10 prennent en charge le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 15 s’arrête au Wi-Fi 6E. Aucun des trois smartphones ne propose de prise jack 3,5 mm.

Le Galaxy S24 dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains équipements électroniques, ce que ne proposent ni le Pixel 10 ni l’iPhone 15. Concernant les lecteurs d’empreintes, ceux des Galaxy S24 et Pixel 10 sont intégrés sous l’écran, tandis que l’iPhone 15 repose exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID. À noter que le lecteur d’empreinte sous l’écran se montre pratique pour une authentification rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel pour un usage professionnel. Le Galaxy S24 est doté d’une batterie de 4 000 mAh, le Pixel 10 embarquerait une batterie de 5 000 mAh et l’iPhone 15 d’une batterie d’environ 3 349 mAh. En théorie, c’est donc le Pixel 10 qui offre la meilleure autonomie, notamment grâce à sa gestion logicielle efficace et sa batterie généreuse. Toutefois, la consommation énergétique dépend fortement des usages : appels, visio, navigation GPS ou utilisation intensive des applications professionnelles peuvent considérablement modifier les performances réelles.

Côté recharge, le Galaxy S24 supporte une puissance de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil (Qi). Le Pixel 10 proposerait une recharge filaire plus rapide à 30 W, et sans-fil également à 20 W via le standard Qi. L’iPhone 15 quant à lui accepte une recharge filaire via USB-C jusqu’à 20 W, et une recharge sans-fil à 15 W, compatible MagSafe.

Des fonctionnalités pensées pour les professionnels

Au-delà des caractéristiques techniques, ce sont souvent les fonctionnalités spécifiques qui font la différence au quotidien, notamment pour un usage professionnel. Sur ce point, chacun des trois smartphones se distingue par des outils pensés pour améliorer la productivité, la sécurité ou l’intégration dans un environnement de travail connecté.

Le Samsung Galaxy S24 propose le mode DeX, une fonctionnalité bien connue des utilisateurs professionnels. Elle permet de transformer le smartphone en véritable poste de travail en le connectant à un écran externe, que ce soit via un câble ou sans fil, et d’afficher une interface de type bureau. Cela offre un confort d’utilisation notable pour rédiger des documents, répondre à des e-mails ou travailler sur des feuilles de calcul, sans avoir besoin d’un ordinateur portable. En complément, Samsung Knox assure une sécurité renforcée des données, avec une protection matérielle des informations sensibles et une gestion fine des autorisations en entreprise. Ces deux éléments positionnent clairement le Galaxy S24 comme un outil adapté à un environnement professionnel exigeant.

Du côté du Google Pixel 10, la priorité est donnée à l’intelligence artificielle au service de la productivité. Grâce à la puce Tensor G5 et aux optimisations logicielles intégrées à Android, le smartphone est capable d’effectuer une série de tâches de manière automatisée : transcription instantanée de réunions, résumés d’e-mails ou de documents, réponses intelligentes dans les messages, et assistance à la rédaction. Ces fonctionnalités permettent de gagner un temps précieux au quotidien et d’optimiser la gestion de l’information. De plus, les mises à jour logicielles prolongées assurent une cohérence dans le temps pour les utilisateurs professionnels.

Quant à l’iPhone 15, il s’intègre parfaitement dans l’écosystème Apple, un atout indéniable pour les professionnels déjà équipés d’un Mac, d’un iPad ou d’une Apple Watch. Grâce à la continuité entre les appareils, il est possible de commencer un document sur son iPhone et de le terminer sur un autre appareil Apple, de répondre à des appels depuis son Mac ou de recevoir les notifications synchronisées sur l’ensemble des terminaux.

La messagerie iMessage, FaceTime, AirDrop ou encore Handoff sont autant de services fluides et sécurisés qui participent à une expérience professionnelle cohérente. L’intégration avec des outils de gestion MDM (Mobile Device Management) et la robustesse de l’environnement iOS en font aussi une solution fiable pour les entreprises.