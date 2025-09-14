Les trois smartphones du moment à ne pas rater : Samsung, Apple et Google préparent l'avenir ?

Les trois smartphones adoptent des lignes modernes mais singulières, illustrant bien la philosophie propre à chaque marque. L’iPhone 17 reste fidèle au langage esthétique d’Apple, avec un dos plat en verre dépoli et un double module photo légèrement saillant situé dans le coin supérieur gauche. Les deux capteurs sont disposés à la verticale dans un îlot carré à angles arrondis. Le Pixel 10, de son côté, conserve la désormais emblématique barre horizontale abritant les capteurs photo, qui traverse tout le haut de l’arrière de l’appareil. Ce bandeau reste distinctif et intègre de manière fluide les objectifs. Quant au Galaxy S25 Edge, Samsung opte pour un style épuré : les deux capteurs arrière sont positionnés verticalement, alignés séparément dans le coin supérieur gauche, sans module unifié, ce qui renforce la finesse visuelle de l’ensemble.

En ce qui concerne les finitions, le Pixel 10 arbore des profils plats et un cadre en aluminium. Il est décliné en quatre couleurs : Obsidian, Frost, Lemongrass et Indigo. L’iPhone 17 conserve des bords légèrement arrondis, avec une face avant protégée par le Ceramic Shield 2. Il est disponible en Lavande, Mist Blue, Sage, Blanc et Noir. Le Galaxy S25 Edge affiche quant à lui des lignes nettes, un profil très fin (5,8 mm seulement) et un cadre en titane, une nouveauté notable. Trois couleurs sont disponibles : Titanium Silver, Titanium Jetblack et Titanium Icyblue.

Sur le plan des dimensions, l’iPhone 17 est le plus compact avec 149,6 mm de hauteur. Le Galaxy S25 Edge, malgré sa diagonale d’écran plus grande (6,7 pouces), est aussi le plus fin (5,8 mm) et le plus léger, avec seulement 163 g. À l’opposé, le Pixel 10 est le plus lourd (204 g) avec une épaisseur de 8,6 mm. En termes de certification, les trois appareils sont certifiés IP68, garantissant une bonne résistance à l’eau (jusqu’à 30 minutes d’immersion) et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté processeurs, chacun des constructeurs mise sur sa propre technologie. L’iPhone 17 intègre la puce Apple A19, une architecture ARM gravée en 3 nm, qui combine puissance de calcul, efficacité énergétique et accélérateurs neuronaux pour l’IA et les tâches multimédia. Il est couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 et se décline en 256 ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par microSD.

Le Pixel 10 embarque la puce Google Tensor G5, conçue par Google, accompagnée d’un coprocesseur de sécurité Titan M2. Il est doté de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans port microSD. Cette puce mise davantage sur l’intégration logicielle, notamment dans les traitements photo et les fonctions d’intelligence artificielle.

Le Samsung Galaxy S25 Edge est le seul à utiliser une puce Qualcomm personnalisée : le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version modifiée du haut de gamme Snapdragon 8 Gen 4. Il dispose de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension non plus.

Sur le plan des performances, l’ordre de puissance se dessine assez clairement. L’iPhone 17 prend la tête grâce à la puissance brute de sa puce A19, notamment en usage graphique et multitâche. Il est suivi de très près par le Galaxy S25 Edge, dont le Snapdragon 8 Elite offre d’excellents résultats dans les applications exigeantes. Le Pixel 10, bien que très fluide en usage courant, se situe en retrait sur les performances pures.

Concernant les écrans, tous les modèles disposent d’écrans OLED de haute qualité. Le Galaxy S25 Edge est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, résolution QHD+ (3120×1440), taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et une luminosité maximale de 2 600 cd/m². L’iPhone 17, quant à lui, propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, avec technologie ProMotion (120 Hz) et une luminosité de crête de 3 000 cd/m², la plus élevée des trois. Enfin, le Pixel 10 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, rafraîchissement adaptatif 60 à 120 Hz, et une luminosité de crête de 3 000 cd/m² également.

En termes de qualité visuelle, l’iPhone 17 se distingue par sa très grande lisibilité en plein soleil et la fluidité de son affichage. Il est suivi de près par le Galaxy S25 Edge, qui profite d’une très haute résolution et d’un format immersif. Le Pixel 10, bien que très équilibré, reste légèrement derrière du fait de sa résolution inférieure (FHD+).

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois smartphones adoptent des configurations assez différentes. L’iPhone 17 intègre un système dit Dual Fusion, composé de deux capteurs de 48 mégapixels chacun : un principal (grand-angle) et un ultra grand-angle. Le capteur principal permet un zoom optique x2 via recadrage, et un zoom numérique jusqu’à x10. À l’avant, l’appareil photo selfie monte à 18 mégapixels, avec une fonction « Center Stage » pour cadrer automatiquement les visages.

Le Pixel 10, de son côté, se dote d’un triple capteur arrière : un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels, avec zoom numérique jusqu’à x20 via le traitement « Super Res Zoom ». La caméra frontale est de 10,5 mégapixels, avec un champ de vision élargi.

Le Galaxy S25 Edge mise surtout sur son capteur principal de 200 mégapixels, couplé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il ne possède pas de téléobjectif dédié, mais propose un zoom optique x2 basé sur une partie du capteur principal. À l’avant, la caméra selfie est de 12 mégapixels, intégrée discrètement au-dessus de l’écran.

En termes de résultats photographiques, le Pixel 10 prend l’avantage, grâce à sa polyvalence (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif réel) et un traitement logiciel de haut niveau. Il est suivi par l’iPhone 17, dont le traitement colorimétrique est particulièrement précis, notamment pour les portraits. Le Galaxy S25 Edge, malgré ses 200 mégapixels, souffre de l’absence de zoom optique véritable, ce qui limite sa polyvalence en photographie de scène ou de portrait à distance.

Côté connectivité, les trois modèles proposent la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le NFC. Le Galaxy S25 Edge et le Pixel 10 disposent tous deux d’un capteur d’empreintes sous l’écran (ultrasonique pour Samsung, optique pour Google), tandis que l’iPhone 17 continue à privilégier Face ID, sans lecteur d’empreintes. Aucun modèle ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie et la recharge sont deux critères souvent négligés dans les comparatifs, pourtant essentiels à l’usage quotidien. Le Pixel 10 se démarque avec une batterie de 4 970 mAh, offrant selon Google une autonomie supérieure à 24 heures, voire jusqu’à 100 heures en mode économie extrême. Il prend en charge la recharge filaire jusqu’à 30 W via USB-C, ainsi que la recharge sans fil Qi2 à 15 W.

L’iPhone 17 ne communique pas officiellement la capacité de sa batterie.

Le Galaxy S25 Edge, malgré son profil ultra-fin, intègre une batterie de seulement 3 900 mAh, la plus faible des trois. Samsung promet une autonomie “optimisée” grâce au Snapdragon 8 Elite, mais dans les faits, l’endurance en usage intensif sera inférieure à celle du Pixel 10. La recharge filaire atteint 25 W, tandis que la recharge sans fil Qi2 est limitée à 15 W.