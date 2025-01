Les trois très haut de gamme du moment à ne pas manquer pour les fans de smartphones

Les trois modèles adoptent des designs distincts qui reflètent les choix esthétiques de chaque fabricant. L'iPhone 16 Pro Max conserve son approche classique avec des capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche du dos, une signature propre à Apple. Son cadre en titane est disponible en quatre coloris : noir, sable, blanc et naturel. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, quant à lui, opte pour un design minimaliste où les capteurs semblent posés individuellement sur la coque arrière, sans module apparent. Il est disponible en noir, gris, violet et ambre, avec un cadre également en titane. De son côté, le OnePlus 13 adopte un design plus audacieux avec un bloc photo circulaire situé dans le coin supérieur gauche du dos, accompagné d'un cadre en aluminium et d'un dos en verre ou en similicuir selon la finition. Il est proposé en noir, blanc ou bleu.

En termes de dimensions, l'iPhone 16 Pro Max est le plus imposant tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra est légèrement plus compact. Le OnePlus 13, lui, est le plus fin et le plus léger alors que le Samsung est le plus lourd de ce comparatif.

En ce qui concerne l'ergonomie, les profils de l'iPhone 16 Pro Max et du Samsung Galaxy S24 Ultra sont légèrement arrondis, tandis que le OnePlus 13 adopte des profils plats, ce qui peut influencer la prise en main. Côté étanchéité, l'iPhone 16 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra bénéficient d'une certification IP68, les rendant résistants à l'eau et à la poussière, tandis que le OnePlus 13 se contente d'une certification IP65, offrant une protection contre les projections d'eau, mais pas une immersion prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, un processeur haut de gamme de Qualcomm, accompagné de 12 Go de RAM. Le OnePlus 13, pour sa part, embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite, proposé avec 12 ou 16 Go de RAM, offrant ainsi une puissance brute plus importante. Enfin, l'iPhone 16 Pro Max, propulsé par la puce Apple A18 Pro, est réputé pour son optimisation logicielle, bien que sa mémoire vive soit limitée à 8 Go. Concernant le stockage, tous trois proposent des capacités allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d'extension via carte micro SD. En matière de puissance pure, le classement serait le suivant : OnePlus 13, suivi du Samsung Galaxy S24 Ultra, et enfin l'iPhone 16 Pro Max, qui compense par une excellente gestion logicielle.

Sur le plan de l'affichage, le OnePlus 13 se démarque grâce à son écran AMOLED de 6,82 pouces avec une luminosité maximale de 4500 cd/m² sous certaines conditions, une définition de 1440x3168 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec son écran de 6,8 pouces, offre une définition de 1440x3120 pixels, un pic de luminosité de 2600 cd/m², et un traitement antireflet particulièrement efficace. L'iPhone 16 Pro Max, pour sa part, embarque un écran AMOLED de 6,9 pouces, une définition de 1320x2868 pixels, et une luminosité maximale de 2000 cd/m², tout en prenant en charge les normes HDR10+ et Dolby Vision. Pour la qualité d'affichage, le OnePlus 13 prend l'avantage grâce à sa luminosité record, suivi du Samsung Galaxy S24 Ultra, puis de l'iPhone 16 Pro Max, dont l'affichage reste toutefois excellent.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra domine avec son capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et d’un second téléobjectif de 10 mégapixels pour un zoom optique 3x. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle également de 48 mégapixels, et de deux téléobjectifs de 12 mégapixels offrant un zoom optique 2x et 5x. Le OnePlus 13, bien que proposant trois capteurs de 50 mégapixels pour le principal, l'ultra grand-angle et le téléobjectif 3x, se place légèrement derrière en matière de polyvalence. Pour les selfies, le OnePlus 13 surpasse ses concurrents avec un capteur de 32 mégapixels, contre 12 mégapixels pour les deux autres. Ainsi, le Samsung Galaxy S24 Ultra offre la configuration la plus complète, suivi de l'iPhone 16 Pro Max, puis du OnePlus 13.

En termes de connectivité, les Samsung Galaxy S24 Ultra et OnePlus 13 prennent l'avantage avec la prise en charge du Wi-Fi 7, tandis que l'iPhone 16 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E. Tous les modèles proposent le NFC et le Bluetooth 5.3, sauf le OnePlus 13, qui bénéficie de la version 5.4. Ce dernier est également le seul à intégrer un émetteur infrarouge. Enfin, les lecteurs d'empreintes sont situés sous l’écran pour les Galaxy et OnePlus, tandis que l’iPhone s’en passe au profit de la reconnaissance faciale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le OnePlus 13 surpasse ses concurrents avec une imposante batterie de 6000 mAh, contre 5000 mAh pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, et seulement 4422 mAh pour l'iPhone 16 Pro Max. Bien que l’autonomie dépende de l’usage, le OnePlus 13 promet une endurance supérieure. Concernant la recharge, il prend également l’avantage avec une charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W, contre 45 W et 10 W pour le Samsung, et seulement 27 W pour l'iPhone. Les trois modèles proposent la charge inversée, mais l'iPhone 16 Pro Max est le moins performant en termes de vitesse de recharge.