☀️ Lisibles même en plein soleil : 3 smartphones à l'écran qui jamais ne flanche pas sous la canicule de juin

Sur le plan du design, les trois modèles affichent des gabarits bien distincts.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra joue la carte du grand format premium avec ses 6,9 pouces, un châssis en titane de 219 g et un verre Gorilla Armor mat qui limite les reflets, un atout précieux dès qu'on l'utilise dehors. Il se décline en Titane Bleu, Noir, Gris et Argent.

Le Pixel 9a reste le plus contenu du trio, 6,3 pouces pour 198 g, dans des coloris Noir, Blanc, Iris et Pivoine.

Le Motorola Edge 60 Pro occupe le haut du panier en surface d'affichage avec sa dalle de 6,79 pouces pour 205 g, proposée en Bleu, Vert et Raisin. Les trois partagent une certification IP68, qui les met à l'abri de la poussière et d'une averse pendant vos déplacements.

Quel écran reste le plus lisible en plein soleil ?

C'est sur la luminosité que se joue l'essentiel. Le Motorola Edge 60 Pro prend l'avantage avec sa dalle pOLED annoncée à 4500 nits de pic, de quoi conserver un affichage net sous un soleil franc, quand la plupart des écrans se transforment en miroir.

Le Galaxy S25 Ultra suit de près : sa dalle Dynamic AMOLED 2X grimpe très haut en pic lumineux, et son verre Gorilla Armor anti-reflet fait bien souvent la différence en extérieur en renvoyant moins la lumière ambiante.

Le Pixel 9a ferme la marche, mais son écran OLED Actua reste assez lumineux pour consulter une carte ou un message en pleine rue sans jamais plisser les yeux malgré un soleil ardent.

Côté technologie, les trois dalles reposent sur de l'OLED, gage de noirs profonds et d'un contraste élevé qui aide à la lecture en plein jour.

Le Motorola Edge 60 Pro ajoute la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, utile pour garder des images détaillées dans les scènes très contrastées. Le Galaxy S25 Ultra mise sur sa définition WQHD+ (1440 x 3080 pixels) pour un piqué très fin, tandis que le Pixel 9a se contente d'une définition Full HD+ (1080 x 2424), amplement suffisante sur 6,3 pouces. Le Motorola offre la plus grande surface lisible, le Samsung la meilleure finesse, et le Pixel le format le plus facile à garder en main dehors.

Fluidité et confort de lecture : que vaut le taux de rafraîchissement ?

Un écran qui défile sans à-coups fatigue beaucoup moins les yeux sur une longue session de lecture.

À nouveau le Motorola Edge 60 Pro passe devant avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz, le plus élevé du trio, un taux rare qui rend le défilement des pages et des fils d'actualité particulièrement doux.

Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9a suivent à 120 Hz, un rythme déjà très confortable au quotidien et que la plupart des contenus ne dépassent jamais. L'écart se ressent surtout dans les jeux et le défilement rapide, beaucoup moins dans la lecture posée d'un article.

La fluidité dépend aussi de la puce qui alimente la dalle. Le Galaxy S25 Ultra s'appuie sur le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM pour ne jamais marquer le pas, même avec plusieurs applications ouvertes.

Le Motorola Edge 60 Pro tient le rythme avec son Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, tandis que le Pixel 9a, animé par le Tensor G4 et 8 Go de RAM, vise davantage l'usage courant que le multitâche lourd.

Confort visuel et autonomie : lequel tient une journée dehors ?

Au-delà des chiffres, le confort visuel tient à la taille de la dalle et à la gestion de la luminosité. Le Motorola Edge 60 Pro, avec ses 6,79 pouces, offre le plus d'espace pour lire des documents ou regarder une vidéo en extérieur. Le Galaxy S25 Ultra propose une surface presque aussi grande (6,9 pouces) avec un réglage automatique de luminosité réactif qui ajuste l'écran dès qu'on passe de l'ombre au soleil.

Le Pixel 9a, plus compact, privilégie la lecture à une main, pratique quand on consulte son téléphone en marchant.

L'autonomie compte tout autant quand on pousse la luminosité au maximum dehors, car c'est elle qui vide le plus vite la batterie. Le Motorola Edge 60 Pro tient le plus longtemps (près de 68 heures d'autonomie mixte) et récupère très vite grâce à sa charge filaire de 140 W.

Le Pixel 9a suit avec une endurance solide (plus de 52 heures) malgré une charge plus lente à 24 W, et le Galaxy S25 Ultra reste dans la course (près de 45 heures) avec sa charge de 45 W et la recharge sans fil.

En conclusion, le Motorola Edge 60 Pro est le plus lumineux pour affronter le plein soleil, le Galaxy S25 Ultra le plus complet pour qui veut un grand écran premium et anti-reflet, et le Pixel 9a le plus pratique pour lire au quotidien sans s'encombrer.