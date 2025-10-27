Meilleurs smartphones entrée de gamme 2025 : performance et autonomie garanties

Le Honor Magic7 Lite séduit par son design élancé de 8 mm d’épaisseur pour 189 g seulement. Fabriqué en verre traité titane (coloris Titanium Purple ou Titanium Black), il associe élégance et robustesse. Sa conception IP64 lui confère une protection contre la poussière et les projections d’eau, et son châssis est capable de résister à des chutes de deux mètres grâce à la technologie Ultra‑Bounce 2.0. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, avec son dos en plastique brillant, est légèrement plus large (162,4 × 75,7 mm) et pèse 190 g ; il est certifié IP64 également. Son bloc photo rectangulaire, discret, se fond dans la ligne de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A26, plus sobre, se distingue par un dos en verre Corning Gorilla Glass Victus+ et une conception plus premium. Doté d’une certification IP67, il résiste mieux à l’eau et à la poussière que ses rivaux. C’est aussi le plus lourd avec 199 g, mais également le plus protecteur. Ainsi, le Samsung mise sur la solidité, le Redmi sur la légèreté, et le Honor sur la finesse.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté puissance, le Honor Magic7 Lite repose sur la puce Snapdragon 6 Gen 1 (8 Go RAM de base, jusqu’à 512 Go de stockage) épaulée par MagicOS 8 sous Android 14, une interface fluide dotée de fonctions IA comme Magic Capsule et Portal. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G embarque le MediaTek Dimensity 7025‑Ultra (6 nm), cadencé à 2,5 GHz, avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1 extensible par microSD . Le Samsung Galaxy A26 utilise l’Exynos 1380 (5 nm), plus équilibré mais un cran en dessous en jeu. En termes de hiérarchie de puissance, le Redmi Note 14 5G arrive premier, suivi du Magic7 Lite et du Galaxy A26.

Concernant l’affichage, ces trois modèles optent pour une dalle AMOLED ou Super AMOLED 120 Hz, mais leurs réglages diffèrent. Le Magic7 Lite offre une diagonale de 6,78 pouces avec résolution 1,5 K et une luminosité record de 4000 cd/m², soit la meilleure visibilité extérieure du lot . Le Redmi Note 14 5G, plus compact (6,67 pouces Full HD+), offre 2100 cd/m² et une colorimétrie AMOLED très équilibrée . Le Galaxy A26 (6,7 pouces Super AMOLED Full HD+) reste fidèle à la tradition Samsung avec d’excellents contrastes . En somme, le Honor domine pour la luminosité, le Samsung pour la finesse des couleurs.

Photo et connectivité

Le Honor Magic7 Lite intègre un double capteur de 108 + 5 mégapixels avec stabilisation optique et un capteur frontal de 16 mégapixels, suffisant pour des portraits nets . Le Redmi Note 14 5G reprend aussi un 108 mégapixels principal (OIS), un ultra‑grand‑angle 8 mégapixels et un macro 2 mégapixels — le plus complet des trois — avec un selfie de 20 mégapixels. Le Galaxy A26, plus modeste (50 + 8 + 2 mégapixels et 13 mégapixels avant), reste performant en extérieur mais un peu juste en basse luminosité.

Côté connectivité, tous bénéficient du Bluetooth 5.3, du Wi‑Fi 5, de la 5G et du NFC. Les Redmi et Honor conservent la prise jack et un lecteur d’empreinte sous l’écran — plus moderne — alors que le Galaxy A26 place le sien sur le bouton latéral. Le Samsung reste l’option la plus fiable et étanche, mais le Redmi Note 14 5G offre la connectivité la plus complète.

Autonomie et recharge

L’autonomie est l’un des points forts de cette sélection. Le Honor Magic7 Lite est avantagé avec sa batterie de 6600 mAh en silicium-carbone, véritable record pour la catégorie, et sa recharge rapide 66 W permettant de récupérer 50 % en moins de 20 minutes. Le Redmi Note 14 5G, avec 5110 mAh et une recharge à 45 W, garantit près de deux jours d’endurance modérée. Enfin, le Galaxy A26, doté d’une batterie de 5000 mAh et charge 25 W, reste fiable mais moins rapide. Aucun des trois modèles ne propose la recharge sans fil, un détail logique dans cette gamme de prix.

Dans les faits, le Honor Magic7 Lite est le plus endurant, le Redmi Note 14 5G offre le meilleur équilibre, et le Galaxy A26 mise sur la sécurité et la fiabilité. ​