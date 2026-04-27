Minimalisme numérique : 3 smartphones pour reprendre le contrôle de votre temps (et à prix juste)

Visuellement, chacun des 3 smartphones que nous avons sélectionnés suit sa propre route. En effet, le Google Pixel 10a reste fidèle à sa silhouette compacte, facile à glisser dans une poche, avec son dos mat très doux et sa célèbre barre photo horizontale qui ne dépasse presque plus. Il est disponible dans des tons assez frais comme Lavande ou Rouge Framboise. Le Nothing Phone (3a), fidèle à ses habitudes, expose ses composants sous un dos transparent très graphique. C'est un bel objet, bien fini, avec des tranches plates qui assurent une bonne prise. De son côté, le CMF Phone 2 Pro est plus massif et utilitaire, avec un look industriel assumé.

C’est le Pixel qui l’emporte sur la compacité (153,9 mm de haut) et la légèreté (176 g). Pour ceux qui craignent l'eau, le Pixel est aussi le mieux protégé avec sa certification IP68. Le Nothing et le CMF se contentent d'indices plus modestes (IP65 et IP54), suffisants contre la pluie mais pas pour un plongeon dans la piscine.

Écran et puissance : l'efficacité avant tout

Côté performances, le Pixel 10a frappe fort avec sa nouvelle puce Tensor G5. Ce n'est pas seulement une question de rapidité, c'est surtout la garantie d'une fluidité parfaite sur le long terme. Le Nothing Phone (3a) se défend très bien avec son Snapdragon 7s Gen 3, idéal pour le quotidien. Le CMF ferme la marche avec un Dimensity 7300 Pro, plus modeste mais très honnête pour son prix. Un bon point pour le CMF : il est le seul à proposer un port microSD pour étendre le stockage.

Pour l'affichage, on est gâté. Le Pixel propose une dalle de 6,3 pouces très lumineuse (3000 cd/m²), parfaite pour lire en plein soleil. Nothing et CMF voient plus grand avec des écrans de 6,77 pouces. La qualité d'image est superbe sur les trois, mais l'écran flexible du Nothing permet d'avoir des bordures vraiment symétriques et très fines, ce qui donne un look très "premium" à la face avant.

Photo et connectivité : deux ou trois capteurs ?

En photo, le Pixel 10a prouve encore qu'on n'a pas besoin de multiplier les objectifs pour réussir ses clichés. Avec son capteur de 48 mégapixels et les algorithmes de Google, il sort des photos impeccables dans presque toutes les situations. Le Nothing Phone (3a) propose un duo de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle) très performant, avec un rendu des couleurs assez naturel. Le CMF Phone 2 Pro tente l'originalité avec un téléobjectif dédié, ce qui est rare à ce prix, même s'il reste un peu moins précis dès que la lumière baisse.

Niveau réseau, le Pixel est le plus moderne avec le Wi-Fi 6E. Les trois modèles intègrent le NFC pour le paiement sans contact et un lecteur d’empreintes sous l’écran. Aucun ne propose de prise jack, il faudra donc passer par le Bluetooth ou un adaptateur USB-C.

Autonomie : qui tient le mieux la distance ?

Tous embarquent une batterie solide d'environ 5000 mAh. Le Pixel 10a est particulièrement endurant grâce à l'optimisation de sa puce Tensor G5. Pour la recharge, c’est Nothing qui gagne le match de la vitesse avec ses 50W en filaire. Le CMF suit avec 33W. Le Pixel est un peu plus lent à la prise, mais il se rattrape avec un argument de taille : la recharge sans fil, totalement absente chez ses deux concurrents.

En somme, si vous cherchez l'appareil le plus équilibré et le plus durable, le Google Pixel 10a est le meilleur investissement, surtout pour sa photo et sa compacité. Le Nothing Phone (3a) est le choix du cœur pour ceux qui aiment les beaux écrans et le design original. Enfin, le CMF Phone 2 Pro est la solution pragmatique : il offre un grand écran et un stockage extensible pour un budget beaucoup plus doux.

