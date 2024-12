Notre sélection des meilleurs photophones de 2024 !

Le Honor Magic6 Pro arbore un design épuré, avec ses capteurs photo intégrés dans un large cercle doré (pour la version similicuir verte) inspiré des codes horlogers. Disponible en noir (finition verre) et en vert (similicuir), il affiche des bords incurvés sur les quatre côtés. C’est aussi le modèle le plus imposant en poids, avec 229 g.

Le Huawei Pura 70 Ultra se distingue par son organisation triangulaire des capteurs photo, un choix souligné par un large cercle intégrant un objectif principal rétractable. Ce modèle est proposé en noir, marron ou vert orné de motifs, avec un cadre en aluminium et des bords incurvés sur tous les côtés. Plus léger que le Honor Magic6 Pro, il pèse 226 g. Quant au Google Pixel 9 Pro XL, il se démarque par une bande traversant la largeur du dos, intégrant les capteurs photo et un capteur de température. Offert en porcelaine, rose, vert sauge ou noir volcanique, il dispose également de bords incurvés et se révèle le plus léger, avec 221 g.

Concernant les dimensions, le Google Pixel 9 Pro XL est légèrement plus grand (162,8 mm de hauteur) que ses concurrents, tandis que le Huawei Pura 70 Ultra est le plus fin avec seulement 8,4 mm d’épaisseur. Les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, le Honor Magic6 Pro embarque un Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Le Huawei Pura 70 Ultra, avec son Kirin 9010 et ses 16 Go de RAM, surpasse son rival en termes de mémoire vive. Enfin, le Google Pixel 9 Pro XL, équipé d’un Tensor G4 et de 16 Go de RAM, propose jusqu’à 1 To de stockage. Cependant, aucun de ces smartphones ne permet d’étendre leur mémoire via une carte micro SD. En termes de puissance brute, le classement est le suivant : Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL, et enfin Honor Magic6 Pro.

Pour les écrans, chacun offre une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec des bords incurvés. Le Huawei Pura 70 Ultra domine en luminosité avec un pic à 2500 cd/m², suivi par le Pixel 9 Pro XL (2000 cd/m², atteignant 3000 cd/m² sous conditions) et le Magic6 Pro (1600 cd/m²). Tous proposent un rafraîchissement à 120 Hz, idéal pour la fluidité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La configuration photo du Honor Magic6 Pro est impressionnante avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Le Huawei Pura 70 Ultra surpasse avec son capteur principal rétractable de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif 50 mégapixels avec zoom 3,5x. Le Pixel 9 Pro XL propose également un excellent ensemble avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom 5x.

En matière de selfies, le Honor Magic6 Pro domine grâce à son capteur de 50 mégapixels, suivi du Pixel 9 Pro XL (42 mégapixels) et du Huawei Pura 70 Ultra (13 mégapixels).

Côté connectivité, tous trois sont compatibles 5G, mais seuls le Magic6 Pro et le Pixel 9 Pro XL disposent du Wi-Fi 7. Le Huawei Pura 70 Ultra se contente du Wi-Fi 6. Aucun modèle n’a de prise jack, mais ils intègrent la NFC. Seuls le Honor et le Huawei disposent d’un émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont logés sous l’écran pour une utilisation pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Avec ses 5600 mAh, le Honor Magic6 Pro dispose de la batterie la plus généreuse. Cependant, le Huawei Pura 70 Ultra offre une recharge plus rapide (100 W contre 80 W pour le Honor et 37 W pour le Pixel). Les trois modèles prennent en charge la charge sans fil, mais le Huawei se distingue encore avec 80 W, contre 60 W pour le Honor et 23 W pour le Pixel. En termes d’autonomie, la capacité élevée du Honor pourrait lui conférer une légère avance, bien que les usages variés influent sur cette donnée.