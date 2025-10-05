Notre sélection des smartphones avec la meilleure autonomie (et ce ne sont pas que des récents !)

Les trois smartphones de cette sélection adoptent des approches esthétiques différentes, tant dans l'intégration de leurs capteurs photo que dans leurs finitions.

Le Honor Magic7 Lite présente un module photo arrière double, organisé dans un cercle central au dos de l’appareil. C’est un design épuré, centré, assez sobre. À l’inverse, le Honor Magic6 Pro opte pour un triple capteur logé dans un grand bloc circulaire également, mais beaucoup plus proéminent, centré sur la partie supérieure du dos. Enfin, le Galaxy S23 Ultra joue la carte de la simplicité avec ses quatre capteurs disposés de manière linéaire à gauche, sans véritable bloc unifié, chaque capteur étant incrusté individuellement dans la surface arrière.

Côté profil, le Honor Magic7 Lite adopte des bords arrondis, de même que le Magic6 Pro, tandis que le Galaxy S23 Ultra offre un châssis plus anguleux, avec des flancs plats et des coins marqués. Pour ce qui est des couleurs, le Magic7 Lite est disponible en Titanium Purple et Titanium Black, tandis que le Magic6 Pro propose un large choix : Noir, Vert, Bleu, Violet et Blanc. Le Galaxy S23 Ultra, quant à lui, affiche une palette encore plus vaste : Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red et BMW M Edition.

Sur le plan des dimensions, le Magic7 Lite est le plus compact avec 162.8 mm de hauteur et 189 g, ce qui en fait aussi le plus léger. Le Magic6 Pro est un peu plus épais (8.9 mm contre 8 mm pour le 7 Lite) et plus lourd, avec un poids allant jusqu’à 229 g selon la version. Le Galaxy S23 Ultra est le plus imposant (163.4 mm de hauteur) et pèse 234 g.

En ce qui concerne l’étanchéité, le Magic7 Lite bénéficie d’une certification IP64, soit une résistance à la poussière et aux éclaboussures uniquement. Le Magic6 Pro et le Galaxy S23 Ultra, eux, sont tous deux certifiés IP68, signifiant qu’ils peuvent être immergés dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, une nette supériorité sur ce point.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le terrain des performances, les différences entre les trois smartphones sont particulièrement marquées. Le Honor Magic6 Pro embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3. Elle est associée à 12 ou 16 Go de RAM selon les versions, et propose des capacités de stockage allant jusqu’à 1 To, en UFS 4.0. Aucune extension via carte microSD n’est possible.

Le Galaxy S23 Ultra repose sur le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, une version légèrement optimisée pour Samsung. Il est décliné en versions 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, lui aussi sans possibilité d’extension. Le Honor Magic7 Lite, quant à lui, utilise un Snapdragon 6 Gen 1, un processeur milieu de gamme composé de cœurs Cortex-A78 et Cortex-A55. Il est proposé avec 6 à 12 Go de RAM et des stockages allant jusqu’à 512 Go, sans microSD non plus.

Pour ce qui est des écrans, les trois modèles proposent des dalles de haute qualité. Le Magic6 Pro dispose d’un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, rafraîchi dynamiquement à 120 Hz, compatible Dolby Vision et HDR, avec une luminosité maximale atteignant 5000 cd/m² en pic. L’écran est légèrement incurvé et recouvert d’un NanoCrystal Shield. Le Galaxy S23 Ultra, de son côté, intègre une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces également, avec une fréquence de 120 Hz, compatible HDR10+, et une luminosité de 1750 cd/m² en pic. Il est plat sur les bords et protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

Enfin, le Magic7 Lite propose une dalle AMOLED de 6,78 pouces, également à 120 Hz, avec un impressionnant pic de luminosité de 4000 cd/m². Elle est protégée par un verre d'une résistance particulièrement élevée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles se distinguent chacun à leur manière. Le Galaxy S23 Ultra se démarque avec son quadruple module, dont un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x, d’un périscope 10 mégapixels avec zoom optique 10x, et d’un ultra grand-angle 12 mégapixels. Il s’agit clairement de l’appareil le plus polyvalent et avancé photographiquement. Il enregistre jusqu’en 8K et dispose de la stabilisation optique sur plusieurs capteurs.

Le Honor Magic6 Pro propose une configuration également ambitieuse : un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels (2,5x optique), et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il est doté de multiples technologies avancées, telles que la mise au point laser et un capteur de spectre de couleurs. Son capteur selfie de 50 mégapixels est complété par un capteur TOF 3D pour la profondeur.

En comparaison, le Magic7 Lite est bien plus simple, avec un capteur principal de 108 mégapixels et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Le capteur selfie est un modeste 16 mégapixels. Ce modèle est plus limité en termes de polyvalence photo et de traitement d'image.

En conclusion, le Galaxy S23 Ultra est celui qui permet de faire les meilleures photos, suivi de très près par le Magic6 Pro, qui reste très performant. Le Magic7 Lite, bien que doté d’un capteur principal élevé, reste en retrait en raison de l’absence de capteurs secondaires puissants.

En matière de connectivité, tous les modèles disposent de la 5G, du NFC et du Bluetooth. Le Galaxy S23 Ultra prend l’avantage avec une compatibilité Wi-Fi 6E et même UWB (Ultra Wideband). Le Magic6 Pro va plus loin encore, avec le Wi-Fi 7. Le Magic7 Lite, quant à lui, reste sur le Wi-Fi 5 (802.11ac).

Tous intègrent un lecteur d'empreintes digitales sous l’écran, ce qui reste la solution la plus pratique aujourd’hui.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité des batteries est un critère central dans ce comparatif. Le Honor Magic7 Lite est le mieux doté, avec une batterie de 6600 mAh, soit la plus importante du trio. Il est suivi du Magic6 Pro, qui embarque une batterie de 5600 mAh, tandis que le Galaxy S23 Ultra ferme la marche avec 5000 mAh. En théorie, le Magic7 Lite devrait proposer l’autonomie la plus longue.

Concernant la recharge, le Magic6 Pro offre la solution la plus complète : 80W en filaire, 66W en sans-fil, et charge inversée (sans-fil et filaire). Le Galaxy S23 Ultra propose une recharge filaire 45W, sans-fil 15W, et aussi de la charge inversée (4.5W). Le Magic7 Lite, bien qu'équipé de la plus grosse batterie, est limité à une charge filaire 66W, et ne prend pas en charge la charge sans-fil.

En somme, si vous cherchez la meilleure autonomie brute, le Magic7 Lite est en tête. Pour une combinaison équilibrée entre autonomie, recharge rapide et fonctionnalités avancées, le Magic6 Pro est le plus complet. Le Galaxy S23 Ultra, bien que légèrement moins endurant, reste très compétitif dans l’ensemble.