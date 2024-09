Notre top 3 des smartphones polyvalents à petit prix

En matière de design, les trois smartphones offrent des approches esthétiques distinctes. Le Xiaomi Redmi Note 13 présente des capteurs photo disposés en haut à gauche de l'appareil, avec des objectifs qui dépassent légèrement du reste de la coque. Il se distingue par des profils plats et un choix de coloris plutôt sobre : noir, bleu et blanc. À l'inverse, le Samsung Galaxy A15 adopte une esthétique minimaliste, avec des capteurs photo qui semblent simplement posés sur la surface arrière, dans une finition brillante. Ce modèle du constructeur coréen est disponible en bleu nuit, bleu clair et lime, avec une finition mate qui contraste avec l'aspect général. Enfin, le Google Pixel 8a se démarque par sa barre horizontale à l'arrière, qui intègre tous les capteurs photo et traverse toute la largeur du téléphone, offrant un aspect plus futuriste et distinctif. Ce modèle propose également plusieurs coloris, dont le bleu, le vert, le noir et le blanc, et présente un cadre en verre, renforçant son côté premium. Au niveau des profils, les trois smartphones restent dans des formats classiques, légèrement arrondis pour une meilleure prise en main.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a est le plus petit des trois mais le Samsung Galaxy A15 suit de près. Il est toutefois le plus lourd. Le Xiaomi Redmi Note 13, quant à lui, est le plus grand mais aussi le plus fin et le plus léger par rapport à ses concurrents.

Concernant la capacité des batteries, le Xiaomi Redmi Note 13 et le Samsung Galaxy A15 sont équipés de batteries de 5000 mAh, ce qui leur permet potentiellement une autonomie légèrement supérieure à celle du Google Pixel 8a avec ses 4500 mAh. Cependant, la vitesse de chargement diffère : le Xiaomi Redmi Note 13 supporte une charge rapide de 33 watts, contre 25 watts pour le Samsung Galaxy A15 et seulement 20 watts pour le Google Pixel 8a. Ce dernier, néanmoins, propose la recharge sans fil, une fonctionnalité absente chez les deux autres modèles, avec une puissance de 18 watts en sans fil. Si vous recherchez une plus grande autonomie avec une recharge rapide, le Xiaomi Redmi Note 13 se distingue ici, mais le Google Pixel 8a pourrait séduire ceux qui apprécient la recharge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, le Google Pixel 8a domine grâce à son processeur Tensor G3, le même que celui utilisé dans les modèles phares de Google. Il est accompagné de 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage interne, bien qu'il ne permette pas d'ajouter une carte micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 13, équipé du MediaTek Dimensity 6080, est également très performant, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via microSD, un avantage sur le Pixel 8a. En revanche, le Samsung Galaxy A15 utilise un MediaTek Dimensity 6100+, avec seulement 4 Go de RAM, le plaçant en retrait par rapport aux deux autres modèles. Il est aussi possible d'ajouter 4 Go de mémoire vive virtuelle pour améliorer légèrement ses performances. En termes de classement, le Google Pixel 8a est clairement le plus puissant, suivi du Xiaomi Redmi Note 13 et enfin du Samsung Galaxy A15, qui se positionne comme une option plus modeste.

Les écrans des trois smartphones sont tous de type AMOLED, offrant de bons contrastes et des couleurs vives. Le Xiaomi Redmi Note 13 propose la plus grande taille d'écran avec une diagonale de 6,67 pouces, tandis que le Samsung Galaxy A15 suit avec un écran de 6,5 pouces. Le Google Pixel 8a a l'écran le plus petit, à 6,1 pouces, mais il compense avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme le Xiaomi, contre seulement 90 Hz pour le Samsung. Le Xiaomi Redmi Note 13 se distingue par sa luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m², bien supérieure aux 1400 cd/m² du Pixel et aux modestes 800 cd/m² du Galaxy A15. En termes de qualité d'écran, le Xiaomi Redmi Note 13 prend l'avantage grâce à sa grande taille, sa haute luminosité et son taux de rafraîchissement. Il est suivi par le Google Pixel 8a, qui propose un écran plus petit mais tout de même très performant, puis par le Samsung Galaxy A15 qui, bien que correct, est un peu en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 est en tête avec un capteur principal de 108 mégapixels, offrant des images très détaillées, suivi d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Le Google Pixel 8a offre une qualité légèrement inférieure avec un capteur principal de 64 mégapixels, mais il compense par une stabilisation optique, un atout pour les photos nettes. Il dispose également d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui fait aussi office de capteur macro. Enfin, le Samsung Galaxy A15 est doté d'un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, offrant une configuration plus modeste mais efficace pour le prix.

Sur le plan de la connectivité, tous les smartphones sélectionnés sont compatibles avec la 5G. Le Google Pixel 8a offre la meilleure version de Wi-Fi avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 et le Samsung Galaxy A15 se contentent du Wi-Fi 5. Seul le Xiaomi et le Samsung sont équipés d'une prise audio jack, avantage pour les amateurs de musique.

Le Google Pixel 8a et le Xiaomi Redmi Note 13 disposent tous deux de haut-parleurs stéréo, tandis que le Galaxy A15 reste limité à un seul haut-parleur mono. Concernant l'étanchéité, le Google Pixel 8a est certifié IP67, résistant à la poussière et à l'immersion dans l'eau, alors que le Xiaomi Redmi Note 13 se limite à une certification IP54 (résistance aux éclaboussures), et le Samsung Galaxy A15 n’a aucune certification d’étanchéité.