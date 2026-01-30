Pliables : 3 modèles Samsung à surveiller en promo

Sur le plan du design, les différences entre ces trois smartphones pliables sont immédiatement perceptibles, notamment au niveau de leur format. Les Samsung Galaxy Z Flip7 FE et Samsung Galaxy Z Flip7 adoptent un format à clapet vertical, particulièrement compact une fois replié. Les profils de ces deux modèles sont globalement plats, avec des arêtes légèrement adoucies pour améliorer la prise en main. Le Galaxy Z Flip7 FE est proposé en noir et en blanc, tandis que le Galaxy Z Flip7 élargit la palette avec des coloris bleu, noir, rouge corail et vert mint.

En face, le Honor Magic V5 adopte un format pliable de type livre, beaucoup plus imposant. Ses capteurs photo arrière sont regroupés dans un large module circulaire centré, affirmant un parti pris esthétique plus massif. Son profil reste fin mais plus large, avec des tranches légèrement arrondies. Il est disponible principalement en noir et en blanc.

Logiquement, le Magic V5 est le plus grand et le plus lourd des trois, tandis que le Galaxy Z Flip7 FE est le plus léger et le plus compact. Enfin, tous bénéficient d’une certification d’étanchéité : IP48 pour les deux modèles Samsung et IP58 pour le Honor, ce dernier offrant une protection plus élevée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones reposent sur des chipsets sont révélateur de leur positionnement dans la gamme. Ains, le Samsung Galaxy Z Flip7 FE est animé par le processeur Exynos 2400 associé à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Samsung Galaxy Z Flip7 monte en gamme avec l’Exynos 2500, plus récent et plus performant, épaulé par 12 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 256 ou 512 Go, là encore non extensibles.

De son côté, le Honor Magic V5 se place clairement au sommet avec le Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme signé Qualcomm, couplé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne, également sans extension possible.

Ainsi, en termes de puissance brute et de capacités multitâches, le Honor Magic V5 est clairement le plus performant, suivi du Galaxy Z Flip7, puis du Galaxy Z Flip7 FE, davantage orienté vers un usage polyvalent et moins intensif.

Les écrans sont des éléments particulièrement différenciateurs de ce comparatif. En effet, le Galaxy Z Flip7 FE dispose d’un écran pliable interne Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m², complété par un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces.

Le Galaxy Z Flip7 améliore l’expérience visuelle avec une dalle interne Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, également à 120 Hz et 2600 cd/m², et un écran externe plus grand de 4,1 pouces. Les deux écrans sont plats.

Le Honor Magic V5 propose quant à lui un écran interne AMOLED de 7,95 pouces et un écran externe AMOLED de 6,43 pouces, tous deux à 120 Hz, offrant une surface d’affichage nettement supérieure.

En termes de confort visuel, de taille et de polyvalence, le Magic V5 domine, suivi du Galaxy Z Flip7, tandis que le Flip7 FE reste plus compact et fonctionnel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie révèle également des orientations distinctes. Les Samsung Galaxy Z Flip7 FE et Galaxy Z Flip7 partagent une configuration similaire avec un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, dédié aux prises de vue standards, et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels pour les paysages et les scènes larges. À l’avant, un capteur selfie de 10 mégapixels est intégré dans l’écran interne. Cette configuration assure une qualité homogène et cohérente, sans ambition photographique excessive.

Le Honor Magic V5 adopte une approche plus complète avec un module triple intégrant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels permettant un zoom optique, ainsi qu’un capteur secondaire pour les prises de vue complémentaires. Les capteurs frontaux atteignent jusqu’à 20 mégapixels, favorisant les selfies et la visioconférence.

En conséquence, le Magic V5 se montre le plus polyvalent en photographie, suivi des deux modèles Samsung, équivalents entre eux bien que le Flip7 ait un léger avantage au niveau du traitement des photos.

En matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G et le Wi-Fi de dernière génération, assurant des débits élevés. Aucun ne dispose de prise audio jack. Les Galaxy Z Flip7 FE et Z Flip7 intègrent le lecteur d’empreintes au niveau du bouton de mise en veille, ce qui est également le cas pour le Honor Magic V5. À noter que ce dernier dispose d’un émetteur infrarouge ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle, le cas échéant.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie et la recharge constituent un critère déterminant pour ces appareils pliables. Le Samsung Galaxy Z Flip7 FE est équipé d’une batterie de 4000 mAh, suffisante pour une journée d’utilisation modérée, bien que l’autonomie puisse varier selon l’usage de l’écran pliable.

Le Galaxy Z Flip7 améliore légèrement ce point avec une batterie de 4300 mAh, offrant une marge supplémentaire. Tous deux prennent en charge une recharge filaire de 25 W ainsi qu’une recharge sans fil de 15 W.

Le Honor Magic V5 se démarque nettement avec une batterie de 5820 mAh, susceptible d’offrir l’autonomie la plus élevée des trois, sous réserve des usages intensifs liés à son grand écran. Il supporte une recharge filaire de 66 W et une recharge sans fil de 50 W, des valeurs nettement supérieures.

Ainsi, sur le plan énergétique, le Magic V5 prend nettement l’avantage, tandis que les deux Galaxy Z Flip privilégient un compromis entre compacité et endurance.

