Pour jouer sans frustration : 3 smartphones pensés pour le gaming mobile

Sur le plan du design, ces trois mobiles assument leur vocation de machines de jeu. L'Asus ROG Phone 9 Pro mesure 163,8 mm de haut pour 227 g, dans un format allongé taillé pour la prise en main à l'horizontale, décliné en Noir. Son gabarit reste maîtrisé malgré sa grande dalle de 6,78 pouces.

Le Nubia Red Magic 10 Pro est le plus imposant du trio avec son écran de 6,85 pouces et ses 229 g, mais il loge un ventilateur interne que les deux autres n'ont pas. Le Xiaomi POCO X7 Pro ferme la marche en gabarit et se révèle le plus léger (195 g) et le plus compact (160,7 mm), disponible en Noir, Blanc, Rouge et Vert. Les trois modèles sont certifiés IP68, une étanchéité qui reste peu courante sur des smartphones orientés jeu.

Lequel est le plus puissant et garde la tête froide ?

Pour la puissance brute, l'Asus ROG Phone 9 Pro prend l'avantage avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, épaulée par 16 à 24 Go de RAM, et un score AnTuTu de 3 118 803 qui le place en tête sur les jeux 3D les plus lourds.

Le Red Magic 10 Pro suit de près avec le même Snapdragon 8 Elite et son GPU Adreno 830, pour 2 687 260 points AnTuTu, de quoi tenir les réglages graphiques maximaux. Le POCO X7 Pro ferme la marche avec son MediaTek Dimensity 8400 et son circuit Immortalis G720 (1 618 718 points), un niveau qui suffit pour faire tourner les titres populaires en bon niveau de détail sans viser l'ultra.

Le refroidissement fait la différence sur les longues parties. Le Red Magic 10 Pro passe devant grâce à son ventilateur interne couplé à une chambre à vapeur, qui évacue activement la chaleur et limite la baisse de performances après plusieurs dizaines de minutes de jeu.

L'Asus ROG Phone 9 Pro répond avec son système GameCool 9, efficace en dissipation et compatible avec un ventilateur clipsable en accessoire.

Le POCO X7 Pro mise sur une dissipation plus classique, qui convient à des sessions modérées mais montre ses limites sur les jeux les plus gourmands tenus dans la durée.

Quel écran et quelle restitution pour le jeu ?

Côté affichage, le Red Magic 10 Pro domine avec sa dalle AMOLED de 6,85 pouces et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui affiche davantage d'images par seconde dans les jeux rapides et rend les déplacements plus nets.

L'Asus ROG Phone 9 Pro suit avec son AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, amplement fluide pour la grande majorité des titres. Le POCO X7 Pro propose lui aussi du 120 Hz sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces très fine (446 ppp), gage d'une image piquée jusque sur les petits éléments d'interface en jeu.

Pour le son et la latence, aucun des trois ne conserve de prise jack 3,5 mm : le casque passe par l'USB Type-C ou par le Bluetooth 5.4, présent sur les trois. Le Red Magic 10 Pro et l'Asus ROG Phone 9 Pro ajoutent le Wi-Fi 7, qui réduit la latence réseau en jeu en ligne, là où le POCO X7 Pro s'arrête au Wi-Fi 6.

Pour le multijoueur compétitif, les deux modèles haut de gamme prennent donc l'avantage sur la stabilité de la connexion.

Qui tient le plus longtemps manette en main ?

L'autonomie sépare nettement les trois modèles. Le Red Magic 10 Pro domine avec son imposante batterie de 7050 mAh, la plus grosse du trio, qui encaisse plusieurs heures de jeu sans recharge intermédiaire.

Le POCO X7 Pro suit avec 6000 mAh en technologie silicium-carbone et une autonomie annoncée de 49 h 30 en usage mixte, un très bon résultat pour son segment. L'Asus ROG Phone 9 Pro ferme la marche en capacité avec 5800 mAh, ce qui reste confortable mais impose une recharge plus fréquente lors des sessions intensives.

Sur la recharge, le Red Magic 10 Pro reprend la tête avec sa charge filaire de 100 W, suivi du POCO X7 Pro à 90 W, deux solutions qui remplissent la batterie en moins d'une heure. L'Asus ROG Phone 9 Pro plafonne à 65 W en filaire mais reste le seul à proposer la recharge sans fil, pratique sur un support entre deux parties.

En conclusion, l'Asus ROG Phone 9 Pro est le plus complet pour le joueur exigeant qui veut la puissance maximale et la recharge sans fil, le Red Magic 10 Pro le plus taillé pour les longues sessions grâce à son ventilateur et à sa batterie de 7050 mAh, et le POCO X7 Pro le plus accessible pour jouer sérieusement sans se ruiner.