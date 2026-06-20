Pourquoi les meilleurs smartphones à acheter pendant les soldes d'été sont en réalité les flagships de 2025 ?

Le design est l'un des domaines où ces trois smartphones affichent des identités visuelles très différentes. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 conserve les codes esthétiques introduits par la marque ces dernières années avec des tranches plates et trois capteurs photo intégrés individuellement au dos de l'appareil, sans véritable îlot photo.

Le Google Pixel 10 reprend la célèbre barre photographique horizontale traversant la partie supérieure du dos du smartphone, retravaillée pour s'intégrer à un châssis aux profils rigoureusement plats qui affûtent ses lignes.

De son côté, l'Apple iPhone 17 Pro conserve le bloc photo caractéristique de la gamme Pro avec trois capteurs et un capteur LiDAR regroupés sur la partie gauche de l’appareil au sein dans un module occupant la partie supérieure de la coque arrière.

Le Galaxy S25 est proposé dans plusieurs coloris sobres, tandis que le Pixel 10 mise sur des teintes minérales soignées comme l'Obsidienne, la Porcelaine, le Hazel ou le Rose Pivoine. L'iPhone 17 Pro privilégie des finitions métallisées haut de gamme. En matière de dimensions, le Galaxy S25 est le plus compact des trois avec son écran de 6,2 pouces, alors que le Pixel 10 (6,3 pouces) et l'iPhone 17 Pro occupent un espace similaire en main.

Le plus léger est le Galaxy S25, tandis que l'iPhone 17 Pro affiche un poids supérieur en raison de ses matériaux denses. Les trois modèles bénéficient d'une certification IP68 garantissant une résistance élevée à l'eau et à la poussière, un critère particulièrement important pour un investissement destiné à durer plusieurs années.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Les performances sont naturellement l'un des principaux arguments de ces flagships de 2025 et restent encore parfaitement valables en 2026. Le Samsung Galaxy S25 embarque le processeur Exynos 2500 hautement optimisé, associé à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go. Le Google Pixel 10 inaugure la puce Google Tensor G5 gravée par TSMC, accompagnée de 12 Go de mémoire vive et de configurations de stockage allant de 128 Go à 512 Go.

L'Apple iPhone 17 Pro repose quant à lui sur la puissante puce Apple A19 Pro, désormais associée à 12 Go de mémoire vive pour soutenir l'intelligence artificielle de la marque, et à des capacités de stockage comprises entre 128 Go et 1 To.

Aucun de ces smartphones ne permet d'étendre le stockage via une carte microSD, un choix désormais habituel dans le segment premium.

En matière de puissance brute, l'iPhone 17 Pro occupe la première place grâce aux performances de premier ordre de sa puce A19 Pro, notamment dans les applications graphiques exigeantes et les jeux. Le Galaxy S25 suit de très près avec une réactivité exemplaire au quotidien pour le multitâche.

Le Pixel 10 complète le classement sur le plan des benchmarks purs, mais compense largement grâce à son intégration matérielle sur mesure dédiée aux fonctions d’intelligence artificielle locale. Pour une utilisation prolongée jusqu'en 2030 ou au-delà, ces trois plateformes offrent un niveau de fluidité exceptionnel.

La qualité d'affichage constitue un autre domaine où ces appareils excellent. Le Samsung Galaxy S25 dispose d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces affichant une définition Full HD+ et une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Le Google Pixel 10 est équipé d'un écran Actua OLED LTPO de 6,3 pouces proposant également une fréquence dynamique de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale éclatante.

L'iPhone 17 Pro intègre pour sa part une dalle Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces avec technologie ProMotion (1 à 120 Hz). Les trois smartphones utilisent des écrans plats, ce qui améliore la prise en main et simplifie l'installation d'un verre de protection.

Pour la qualité globale de l'écran, l'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 prennent une légère avance grâce à leurs technologies LTPO de pointe et à des pics de luminosité extrêmement élevés en extérieur. Le Galaxy S25 reste une référence incontournable de lisibilité quotidienne avec des contrastes parfaitement maîtrisés. Dans les trois cas, vous profitez d'une expérience visuelle de niveau cinéma de poche.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue l'un des piliers de ces modèles haut de gamme. Le Samsung Galaxy S25 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Sa caméra frontale atteint 12 mégapixels.

Le Google Pixel 10 associe un capteur principal de 50 mégapixels à un ultra grand-angle de 48 mégapixels, complété par un capteur selfie de 10,5 mégapixels, le tout transcendé par les algorithmes de Google.

L'iPhone 17 Pro propose une configuration de haut vol avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle qui passe à 48 mégapixels pour un piqué parfait, un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels assurant un zoom optique 5x, ainsi qu'un capteur frontal de 12 mégapixels.

Pour la photographie globale et la vidéo, l'iPhone 17 Pro occupe une place de choix grâce à sa polyvalence et ses fichiers professionnels. Le Google Pixel 10 brille de son côté en photographie computationnelle instantanée (portraits, scènes nocturnes et retouches magiques d'IA). Le Galaxy S25 complète ce classement avec une expérience photo très homogène et des teintes fidèles.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le NFC, l'eSIM et les dernières normes sans fil. Le Galaxy S25 est compatible Wi-Fi 7 et intègre un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran. Le Pixel 10 propose également le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 de dernière génération.

L'iPhone 17 Pro adopte Face ID comme système biométrique principal et prend pleinement en charge le Wi-Fi 7. Aucun de ces modèles ne dispose d'une prise audio jack ni d'un émetteur infrarouge. Ces choix reflètent l'évolution du marché haut de gamme, désormais centré sur les écosystèmes sans fil et les solutions réseau à haut débit.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L'autonomie constitue un critère déterminant pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leur smartphone plusieurs années. Le Samsung Galaxy S25 est équipé d'une batterie de 4000 mAh compatible avec une recharge filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15 W. Le Google Pixel 10 embarque une batterie optimisée d'environ 4970 mAh prenant en charge une recharge rapide filaire modernisée à 45 W ainsi qu’une recharge sans fil. L'iPhone 17 Pro dispose d'une batterie idéalement dimensionnée associée à une recharge filaire rapide et à la recharge sans fil MagSafe.

En pratique, l'iPhone 17 Pro bénéficie d'une excellente optimisation énergétique de la puce A19 Pro lui permettant de franchir sereinement la journée complète d'utilisation. Le Pixel 10 s'impose comme un choix particulièrement endurant grâce à l'efficacité thermique de son architecture. Le Galaxy S25 offre également une autonomie solide pour son format compact.

Les deux modèles de Google et Apple se démarquent en prenant en charge le standard de charge magnétique sans fil Qi2. Finalement, c'est précisément cette combinaison de performances de premier ordre, de suivi logiciel à long terme (jusqu'à 7 ans pour Samsung et Google) et de baisse progressive des tarifs qui explique pourquoi les flagships de 2025 figurent parmi les achats les plus pertinents pendant les soldes d'été 2026.

