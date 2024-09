Pourquoi les smartphones les plus chers au monde sont tous pliants, et lequel choisir pendant les French Days ?!

L'élément clé qui justifie le coût élevé de ces appareils réside dans leur technologie d'écran pliable. Le développement d’écrans AMOLED flexibles, capables de se plier sans se casser ou se détériorer, représente une prouesse technologique coûteuse.

Ces écrans, comme ceux du Honor Magic V3 (écrans de 6,43 pouces et 7,92 pouces), du Samsung Galaxy Z Fold6 (6,3 pouces et 7,6 pouces) et du Google Pixel 9 Pro Fold (écrans de 6,3 pouces et 8 pouces), permettent une expérience immersive unique, comparable à celle d'une tablette une fois dépliés. Ces formats hybrides ajoutent de la valeur en combinant les avantages d’un grand écran et la portabilité d’un smartphone.

Design et ingénierie complexes

Le mécanisme de pliage lui-même est complexe à concevoir et à fabriquer. La charnière, par exemple, est un élément crucial qui doit être robuste pour supporter des milliers de pliages sans compromettre l'intégrité de l'appareil. Sur le Samsung Galaxy Z Fold6, la charnière a été améliorée pour offrir une résistance accrue, tout en maintenant une épaisseur de seulement 5,6 mm lorsqu'il est déplié.

Ce type d’ingénierie de haute précision augmente considérablement les coûts de production. Les fabricants annoncent toutefois une très haute résistance, jusqu’à 500 000 manipulations avant que la charnière commence à montrer les premiers signes de faiblesse. Cela représente plus de 100 manipulations par jour pendant 10 ans… ce qui laisse de quoi voir venir.

Performances et composants haut de gamme

Ces smartphones sont également dotés de processeurs parmi les plus puissants du marché. Le Galaxy Z Fold6 de Samsung et le Honor Magic V3 intègrent le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le Google Pixel 9 Pro Fold est équipé du Google Tensor G4, un processeur optimisé pour les tâches complexes, notamment dans le traitement de l'intelligence artificielle et la photographie avancée.

Ces smartphones offrent également des capacités de mémoire RAM et de stockage internes impressionnantes : jusqu'à 1 To pour le Galaxy Z Fold6 et 512 Go pour le Magic V3 et le Pixel 9 Pro Fold. De plus, le Pixel 9 Pro Fold se distingue avec ses 16 Go de RAM, en faisant l'un des modèles les plus puissants disponibles.

Capacité multitâche, productivité, matériaux premium et finitions

L’attrait des smartphones pliants réside aussi dans leur capacité à améliorer la productivité. Grâce à leur grand écran interne, ces appareils permettent un véritable multitâche. Par exemple, le Samsung Galaxy Z Fold6 supporte le S Pen, un stylet permettant de prendre des notes ou de dessiner, transformant ainsi l'appareil en un outil de travail hybride. De plus, ces smartphones permettent d’utiliser simultanément plusieurs applications sur différents écrans, une fonctionnalité essentielle pour les professionnels en déplacement.

En outre, les matériaux utilisés dans la fabrication de ces appareils sont d'une qualité supérieure. Les coques sont souvent en alliages robustes ou en verre résistant, comme le Gorilla Glass Victus 2 du Galaxy Z Fold6 et du Pixel 9 Pro Fold, offrant une protection accrue contre les chocs. Le Honor Magic V3, avec son design extrêmement fin et ses finitions soignées, utilise des matériaux haut de gamme tout en restant léger avec seulement 226 grammes pour un appareil pliant.

Polyvalence et photographies avancées

Enfin, les capteurs photo sur ces modèles justifient également le prix. En effet, le Pixel 9 Pro Fold, par exemple, dispose d'un téléobjectif avec un zoom optique 5x, parfait pour capturer des détails à distance. Le Honor Magic V3 propose un trio de capteurs impressionnants, dont un zoom optique 3,5x, idéal pour les amateurs de photographie. Cette polyvalence, couplée à des technologies avancées de traitement d’image, permet à ces appareils de rivaliser avec des smartphones conventionnels.