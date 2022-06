Quel Samsung Galaxy A choisir en 2022 : Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A23 ou Galaxy A13 ?

Vous souhaitez vous offrir un smartphone de la marque Samsung mais hésitez encore entre le Galaxy A13, le Galaxy A23, le Galaxy A33 5G ou le Galaxy A53 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Samsung propose actuellement plusieurs séries de smartphones avec le Galaxy A13 qui représente l’entrée de gamme. Ensuite, il y a le Galaxy A23 qui est un peu plus évolué, toujours en entrée de gamme. Les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G représentent le milieu de la gamme de la marque sud-coréenne. Ces deux derniers se ressemblent énormément. Ils ont les mêmes formes. Le Galaxy A53 5G profite de profils brillants alors qu’ils sont mats sur le Galaxy A33 5G. Tous les deux profitent d’une coque qui intègre les capteurs photo. Le bloc d’optiques du Galaxy A23 est un peu plus distinct. Le Galaxy A13 a des capteurs à fleur de dos, dont les objectifs sortent à peine. C’est très réussi ce qui est appréciable pour un modèle d’entrée de gamme. Les Galaxy A13 et Galaxy A23 ont exactement le même poids, soit 195 grammes contre 189 grammes pour le Galaxy A53 5G et 168 grammes pour le Galaxy A33 5G. Ce sont ces deux derniers qui sont les plus fins avec 8,1 mm de profil contre 8,44 pour le Galaxy A23 et 8,8 mm pour le Galaxy A13.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

309,89 € Rakuten

Amazon Marketplace 311,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 324,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des écrans bien différents

Les écrans des Galaxy A13 et Galaxy A23 sont identiques, à savoir une dalle LCD de 6,6 pouces à 60 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. C’est celui du Galaxy A53 5G qui est le plus intéressant avec une diagonale de 6,5 pouces sur une dalle AMOLED qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour l’écran AMOLED de 6,4 pouces, installé sur le Galaxy A33 5G. Le capteur photo est derrière un poinçon, moins gênant sur le Galaxy A53 5G alors qu’il s’agit d’une encoche pour les trois autres. Les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G sont compatibles 5G alors que les deux autres sont limités à la 4G. Tous proposent du Wi-Fi 5. Seul le Galaxy A23 ne supporte pas la technologie NFC pour le paiement sans contact. Les Galaxy A23 et Galaxy A13 ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est sous l’écran pour les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G. Ces deux derniers proposent un son stéréo et sont totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Samsung Galaxy A33 acheter au meilleur prix Rakuten

262,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 266,06 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 295,50 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel offre le plus de puissance et quelles sont les configurations photo ?

Les meilleures performances sont obtenues avec les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G puisqu’ils disposent du processeur Samsung Exynos 1280 surpassant le chipset MediaTek Dimensity 700 intégré sur les deux autres. Plusieurs déclinaisons sont proposées pour la mémoire vive et de stockage. Tous peuvent accueillir une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne. Tous embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Les Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G et Galaxy A23 peuvent supporter la charge à 25 watts alors que le Galaxy A13 ne peut accepter que 15 watts, se chargeant ainsi moins rapidement.

Enfin, pour la configuration photo, les Galaxy A13 et Galaxy A23 ont les mêmes capteurs, soit 50+5+2+2 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant. Le Galaxy A33 5G dispose d’une configuration de 48+8+5+2 mégapixels au dos et d’un capteur de 13 mégapixels en frontal. C’est le Galaxy A53 5G qui est le mieux équipé avec 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et profite d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant.