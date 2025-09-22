Quel smartphone 5G choisir en 2025 à moins de 500 € ?

Ces trois smartphones 5G proposent des choix de design assez distincts, chacun reflétant l’identité de son constructeur. Le Google Pixel 9a conserve une esthétique minimaliste avec un dos en plastique encadré par un châssis en aluminium. Sa fameuse barre horizontale logeant le double module photo est reconduite, ce qui le distingue clairement des deux autres. Ce module se fond dans le design sans excroissance marquée, pour une finition sobre. À l’avant, les bords sont légèrement arrondis et l’écran est entièrement plat.

De son côté, le Samsung Galaxy A56 mise sur un design en verre (Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière) avec un cadre en aluminium. Les capteurs photo sont intégrés de manière indépendante dans le coin supérieur gauche, sans îlot commun : un choix visuel épuré, déjà vu sur d'autres modèles de la marque. Le profil est entièrement plat, ce qui confère à l’appareil une allure moderne.

Le Redmi Note 14 Pro Plus est quant à lui plus audacieux, avec une façade en verre (Gorilla Glass Victus 2) et un dos en verre ou en polymère selon les variantes. Son bloc photo rectangulaire, situé en haut au centre, regroupe trois capteurs dans une structure proéminente. Cela donne au téléphone un aspect plus massif. L’écran reste cependant plat, malgré une surface généreuse.

Sur le plan des dimensions, le Pixel 9a est le plus compact avec ses 154,7 mm de hauteur pour un poids de 186 g, ce qui le rend facile à manipuler d’une seule main. Le Galaxy A56 est plus grand (162,2 mm) et pèse 198 g. Le plus imposant reste le Redmi Note 14 Pro Plus, à 162,5 mm de haut et jusqu’à 210 g selon la finition choisie.

Côté coloris, le Pixel 9a est disponible en Obsidian (noir), Porcelain (beige), Iris (bleu) et Peony (rose). Le Galaxy A56 se décline en Pink, Olive, Graphite et Lightgray. Le Redmi Note 14 Pro Plus propose des finitions en Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black et Sand Gold, avec des dos texturés ou lisses selon les versions.

Enfin, tous les modèles offrent une résistance à l’eau et à la poussière. Le Pixel 9a et le Redmi Note 14 Pro Plus bénéficient d’une certification IP68, garantissant une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Galaxy A56 se limite à la certification IP67, soit une protection à 1 mètre pendant 30 minutes. Dans tous les cas, ils sont adaptés à une utilisation en milieu humide, mais seuls les IP68 offrent une meilleure tolérance à une immersion accidentelle prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones sous les 500 € se démarquent par des architectures techniques récentes, reposant sur des SoC gravés en 4 nm. Le Google Pixel 9a intègre la dernière puce Tensor G4 conçue par Google, couplée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne en UFS 3.1. Le Pixel 9a ne propose pas de slot microSD, comme ses concurrents. Ce processeur met l’accent sur l’intelligence artificielle et les performances graphiques grâce au GPU Mali-G715 mégapixels7, tout en assurant une excellente efficacité énergétique.

Le Samsung Galaxy A56 repose sur un Exynos 1580, octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 + 3x2.6 GHz Cortex-A720 + 4x1.9 GHz Cortex-A520), épaulé par 6 à 12 Go de RAM selon les versions, avec un stockage interne de 128 ou 256 Go, également en UFS 3.1. L’Exynos 1580 s’en sort bien en multitâche et jeux modérés, avec un GPU Xclipse 540.

Le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé du Snapdragon 7s Gen 3, également gravé en 4 nm, accompagné d’8 ou 12 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage (UFS 2.2, donc un peu moins rapide). Ce processeur octa-core, avec son GPU Adreno 810, s’oriente vers un usage multimédia fluide, mais reste légèrement en retrait sur les benchmarks par rapport au Tensor G4 et à l’Exynos 1580.

En matière d’affichage, les trois modèles utilisent des dalles OLED ou AMOLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 14 Pro Plus propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec résolution 1220 x 2712 px, support du Dolby Vision, HDR10+ et une luminosité de crête à 3000 cd/m². Il s’agit de l’écran le plus lumineux et le plus richement doté.

Le Pixel 9a n’est pas en reste avec une dalle P-OLED de 6,3 pouces, résolution 1080 x 2424 px, taux de rafraîchissement 120 Hz également, et 2700 cd/m² en pic. Il offre un excellent équilibre entre confort visuel et lisibilité en plein soleil.

Le Galaxy A56 embarque un Super AMOLED de 6,7 pouces, en 1080 x 2340 px, HDR10+, avec un pic mesuré à 1900 cd/m². Sa dalle reste agréable à l’œil, bien calibrée, mais moins lumineuse.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois modèles présentent des configurations photo ambitieuses. Le Redmi Note 14 Pro Plus brille sur le papier avec un capteur principal de 200 mégapixels, ouverture f/1.7, stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120°) et d’un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 20 mégapixels. Le traitement d’image est correct, mais les photos peuvent souffrir d’un excès de lissage ou de saturation, surtout en basse lumière.

Le Galaxy A56 propose une configuration plus équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (123°) et un capteur macro de 5 mégapixels. En façade, une caméra de 12 mégapixels est intégrée. Les photos sont bien détaillées, surtout en plein jour, et la colorimétrie reste fidèle.

Le Pixel 9a mise sur l’optimisation logicielle : un capteur principal de 48 mégapixels, stabilisé optiquement, épaulé par un ultra grand-angle de 13 mégapixels. En façade, un capteur de 13 mégapixels également. Malgré une résolution inférieure au Xiaomi, le Pixel 9a produit les clichés les plus nets et équilibrés, avec un traitement naturel et un excellent rendu HDR.

Pour la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Bluetooth 5.3 ou 5.4, et le Wi-Fi 6 ou 6e selon les configurations régionales. Aucun ne dispose de port jack 3,5 mm. Tous trois embarquent un capteur d’empreintes sous l’écran, pratique au quotidien. Le Redmi Note 14 Pro Plus est le seul à proposer un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils domestiques. Tous disposent du NFC, d’un GPS multi-bandes complet, et de ports USB-C, mais seuls les Pixel et Galaxy bénéficient de ports plus récents (USB 3.2 pour Pixel, contre USB 2.0 pour les autres).

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les batteries de ces trois smartphones affichent des capacités similaires : 5100 mAh pour le Pixel 9a, 5000 mAh pour le Galaxy A56, et 5110 mAh pour le Redmi Note 14 Pro Plus. Toutefois, leurs performances réelles varient en fonction de l’optimisation logicielle et de la consommation des écrans.

En autonomie mesurée, le Pixel 9a atteint 12h42 en usage actif, le Galaxy A56 résiste pendant 12h08, tandis que le Redmi Note 14 Pro Plus se situe à 10h40, légèrement en retrait à cause de son écran très lumineux. En usage mixte, le Pixel et le Galaxy tiennent aisément une journée et demie.

Côté recharge, le Redmi Note 14 Pro Plus est largement en tête avec une puissance de 120W, capable de charger entièrement l’appareil en moins de 20 minutes. Le Galaxy A56 propose une recharge rapide de 45W, permettant un cycle complet en un peu plus d’une heure. Le Pixel 9a, en retrait, se limite à 23W en filaire et 7,5W en sans-fil, mais c’est le seul à proposer la recharge sans fil parmi les trois.