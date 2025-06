Quel smartphone choisir pour remplacer son vieux modèle Android en 2025 ?

Commençons par l’apparence de ces trois smartphones. Le Samsung Galaxy A35 affiche un design sobre avec un dos en plastique mat et des capteurs photo disposés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans module apparent, chacun étant directement intégré dans la coque. Le profil est plat, ce qui renforce l’impression de sobriété. Ce modèle est disponible en plusieurs coloris : Awesome Navy, Awesome Iceblue et Awesome Lilac.

Le Pixel 8a conserve l'identité visuelle de la gamme Pixel avec une barre horizontale logeant les capteurs photo, placée dans la partie supérieure du dos. Le cadre est en aluminium tandis que l’arrière est en plastique, et les contours sont légèrement arrondis, ce qui offre une meilleure prise en main. Il se décline en quatre couleurs : Obsidian (noir), Porcelain (blanc cassé), Bay (bleu) et Aloe (vert pâle).

Quant au Honor 200 Lite, il propose un design plus traditionnel avec un module photo rectangulaire en haut à gauche, intégrant ses capteurs de façon verticale. Son profil est également plat, mais ses coins sont légèrement arrondis. Il est commercialisé en Midnight Black, Cyan Lake et Starry Blue.

Sur le plan des dimensions, le Pixel 8a est le plus compact avec 152,1 mm de hauteur, suivi du Honor 200 Lite (162,9 mm) et du Galaxy A35 (161,7 mm). En termes de poids, le Pixel 8a est aussi le plus léger à 188 g, tandis que le Galaxy A35 pèse 209 g et le Honor 200 Lite est légèrement plus léger à 179 g.

Concernant l'étanchéité, seul le Pixel 8a bénéficie d’une certification IP67, le rendant résistant à l’eau et à la poussière. Le Galaxy A35 est certifié IP67 également, tandis que le Honor 200 Lite ne propose pas de certification officielle en la matière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, chacun de ces smartphones propose des configurations différentes. Le Samsung Galaxy A35 est équipé d’un processeur Exynos 1380, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est possible d’étendre cette capacité via une carte microSD, une option devenue rare dans cette gamme de prix.

Le Pixel 8a bénéficie du processeur maison Google Tensor G3, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Toutefois, il n’offre pas d’extension microSD, ce qui impose de se contenter de la capacité embarquée.

Le Honor 200 Lite embarque quant à lui un processeur MediaTek Dimensity 6080, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension par microSD.

En termes de puissance pure, le classement est clair : le Pixel 8a domine avec son Tensor G3, performant pour les tâches intensives et l’IA embarquée. Le Galaxy A35, avec l’Exynos 1380, se positionne en deuxième position grâce à une bonne gestion multitâche et un GPU performant. Enfin, le Honor 200 Lite, avec son Dimensity 6080, ferme la marche, proposant des performances convenables pour une utilisation quotidienne mais un peu en retrait pour les jeux ou les usages avancés.

Côté écran, le Galaxy A35 propose une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². L’écran est plat.

Le Pixel 8a est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de 120 Hz également, mais une luminosité maximale légèrement supérieure, annoncée à 1400 cd/m², ce qui garantit une excellente lisibilité même en plein soleil. L’écran est également plat.

Le Honor 200 Lite offre un écran LCD IPS de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale d’environ 850 cd/m². L’écran est plat lui aussi.

En termes de qualité, le Pixel 8a prend l'avantage grâce à son OLED lumineux et compact. Le Galaxy A35 suit de près avec sa dalle Super AMOLED de bonne qualité. Le Honor 200 Lite, bien qu’offrant un écran plus grand, est un cran en dessous en raison de la technologie LCD et de la fréquence inférieure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Galaxy A35 propose une configuration à trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, il embarque un capteur de 13 mégapixels.

Le Pixel 8a mise sur la qualité avec un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, il dispose également d’un capteur de 13 mégapixels pour les selfies.

Le Honor 200 Lite se dote de trois capteurs arrière : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il propose un impressionnant capteur selfie de 50 mégapixels.

En comparant leurs performances, le Pixel 8a se démarque par son traitement logiciel qui optimise les clichés et assure une qualité remarquable en toutes conditions. Il est suivi de près par le Honor 200 Lite, qui impressionne par la résolution brute de ses capteurs, même si la qualité du traitement d’image reste légèrement inférieure. Le Galaxy A35 reste solide pour sa gamme, mais est un peu en retrait face aux deux autres sur la qualité globale des images.

Concernant la connectivité, le Galaxy A35 supporte le Wi-Fi 6, propose le Bluetooth 5.3, n'a pas de prise jack mais offre un lecteur d’empreintes sous l’écran. Il n’intègre pas d’émetteur infrarouge.

Le Pixel 8a est compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, sans prise jack également. Son lecteur d’empreintes est positionné sous l’écran.

Le Honor 200 Lite propose du Wi-Fi 5, un Bluetooth 5.1, et conserve une prise jack 3,5 mm pour les amateurs d’écoute filaire. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sur le bouton d’alimentation, solution efficace mais légèrement moins intuitive que l’intégration sous l’écran. Il n’a pas d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel pour beaucoup d’utilisateurs. Le Galaxy A35 embarque une batterie de 5000 mAh, tout comme le Honor 200 Lite. Le Pixel 8a dispose d'une batterie légèrement inférieure avec 4492 mAh.

Cependant, la capacité de batterie ne fait pas tout. Le Pixel 8a, grâce à son optimisation logicielle poussée et à son écran plus petit, pourrait proposer une autonomie équivalente, voire légèrement supérieure dans certains usages modérés. Le Galaxy A35 devrait offrir une très bonne endurance avec son grand accumulateur et sa gestion d’énergie maîtrisée. Le Honor 200 Lite, bien que doté d'une batterie conséquente, pourrait être légèrement désavantagé par son écran plus grand et moins économe.

Concernant la recharge, le Galaxy A35 supporte une charge rapide de 25 W mais ne propose pas de recharge sans fil. Le Pixel 8a accepte une charge filaire de 18 W et une recharge sans fil de 7,5 W, une rareté dans cette gamme de prix. Le Honor 200 Lite prend l’avantage avec une recharge rapide de 35 W, mais ne supporte pas la recharge sans fil.

Ainsi, pour ceux qui cherchent un smartphone avec recharge rapide, le Honor 200 Lite est en tête. Pour ceux qui privilégient la recharge sans fil, même lente, le Pixel 8a constitue l’option à considérer.