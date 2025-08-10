Quel smartphone choisir quand on veut un bon écran avant tout ?

En matière d’affichage, ces trois smartphones affichent des fiches techniques solides, mais chacun adopte une approche différente. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Il offre une luminosité maximale de 2 600 cd/m², ce qui garantit une lisibilité excellente en plein soleil. L’écran est plat, une nouveauté par rapport aux générations précédentes chez Samsung, et affiche une résolution QHD+ avec des couleurs fidèles et une calibration de haut niveau. L'une de ses grandes forces réside dans le fait qu'il propose un traitement antireflet bien plus performant que les concurrents.

Le Google Pixel 9 Pro XL mise sur une dalle OLED LTPO également, avec une diagonale de 6,7 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale atteignant les 2 400 cd/m². L’écran est très légèrement incurvé, ce qui peut plaire ou non selon les préférences, et il propose une excellente colorimétrie, fidèle à la tradition de Google. Sa résolution est également en QHD+.

De son côté, le Honor Magic 6 Pro intègre un écran OLED LTPO de 6,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant varier entre 1 et 120 Hz également. En revanche, il se distingue par une luminosité de crête pouvant atteindre 5 000 cd/m², ce qui en fait le plus lumineux du trio. Son écran est fortement incurvé sur les bords, ce qui accentue l’effet d’immersion mais peut entraîner des pressions parasites. L’écran couvre également une large gamme de couleurs et offre un taux de contraste élevé. Notez qu'il propose de nombreuses fonctions pour limiter la fatigue occulaire.

En comparant ces trois appareils, le Honor Magic 6 Pro se démarque par sa luminosité très supérieure et ses qualités immersives. Toutefois, pour ceux qui préfèrent un affichage plus classique et précis, le Galaxy S25 Ultra conserve une excellente position, notamment grâce à son écran plat et bien calibré. Le Pixel 9 Pro XL, quant à lui, offre une expérience visuelle équilibrée et agréable, mais reste légèrement en retrait sur le plan de la luminosité. Ainsi, en termes de hiérarchie pour la qualité d’écran, on pourrait placer en tête le Honor Magic 6 Pro, suivi de très près par le Galaxy S25 Ultra, puis le Pixel 9 Pro XL.

Design, formats, poids et finitions : quelles différences ?

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des approches différentes en matière de design. Le Samsung Galaxy S25 Ultra conserve un style anguleux, avec des bords plats et un dos en verre mat. Ses capteurs photo sont logés dans des modules indépendants, alignés verticalement sur le coin supérieur gauche, sans entourage de bloc. L’appareil est disponible en plusieurs coloris : Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow, avec d’autres teintes exclusives selon les marchés. Il est certifié IP68, assurant une résistance à l’eau et à la poussière jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Le Google Pixel 9 Pro XL, quant à lui, adopte des lignes légèrement plus arrondies, avec un dos également en verre mat, mais caractérisé par une barre horizontale qui regroupe les capteurs photo sur toute la largeur du téléphone, dans une structure métallique. Cette organisation, signature de Google, donne au Pixel une identité visuelle forte. Il est proposé en Porcelain, Obsidian et Bay. Ce modèle est également certifié IP68, au même niveau que le Galaxy.

De son côté, le Honor Magic 6 Pro se distingue par un dos très travaillé, avec un grand îlot circulaire au centre qui intègre les trois capteurs photo. Ce module est proéminent et confère au smartphone une allure très haut de gamme. Le design est plus organique, avec un châssis en aluminium incurvé, un dos en verre ou en similicuir selon la finition. Il est proposé en Black, Green, Gold et Purple, avec des textures variées. Sa certification IP68 le place également à égalité en matière d’étanchéité.

En termes de gabarit, le Pixel 9 Pro XL est le plus compact, avec une hauteur légèrement inférieure à ses concurrents. Le Galaxy S25 Ultra est le plus massif, notamment à cause de son format rectangulaire et de l’intégration du stylet S-Pen. Côté poids, c’est le Magic 6 Pro qui est le plus lourd avec environ 229 grammes, contre 233 grammes pour le Galaxy, mais le Pixel 9 Pro XL s’en sort mieux avec 214 grammes, ce qui en fait le plus léger. En résumé, chacun propose un design distinctif : minimaliste et épuré pour Samsung, original et fonctionnel pour Google, luxueux et audacieux pour Honor.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, chacun de ces modèles se positionne clairement sur le segment haut de gamme. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d’un quadruple module photo : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 50 mégapixels, et un périscope x5 de 50 mégapixels. Le capteur frontal propose 12 mégapixels. Cette configuration permet une grande polyvalence, avec une excellente qualité sur tous les types de prises de vue, notamment en zoom et en basse lumière.

Le Google Pixel 9 Pro XL mise sur un trio de capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique x5 de 48 mégapixels. Il intègre un capteur selfie de 10,5 mégapixels. Bien que le nombre de mégapixels soit inférieur à celui du Galaxy, l’optimisation logicielle exceptionnelle de Google compense largement, avec des résultats très précis, équilibrés et naturels, notamment en portrait.

Le Honor Magic 6 Pro propose une fiche technique ambitieuse avec un capteur principal de 50 mégapixels (avec ouverture variable), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels capable d’un zoom optique x2,5 et hybride jusqu’à x100. À l’avant, on retrouve un double capteur, dont un principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF pour les effets de profondeur et le déverrouillage facial avancé.

En comparant les résultats photo, on constate que le Magic 6 Pro propose une flexibilité de zoom hors norme, mais c’est le Pixel 9 Pro XL qui se démarque par la maîtrise logicielle de Google, offrant les clichés les plus équilibrés et les plus fidèles. Le Galaxy S25 Ultra est très bon sur tous les fronts, notamment pour les utilisateurs cherchant une solution complète, mais avec des résultats parfois trop accentués. Ainsi, on pourrait classer les performances photo de la manière suivante : Pixel 9 Pro XL en tête pour sa cohérence globale, suivi de Galaxy S25 Ultra pour sa polyvalence, puis du Magic 6 Pro, qui brille en zoom mais reste plus inégal selon les usages.