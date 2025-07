Quel smartphone offrir à un ado sans se ruiner ?

Les trois modèles adoptent des lignes modernes, mais chacun présente une approche distincte quant à la disposition des capteurs photo et aux finitions globales. Le Samsung Galaxy A16 propose un design aux lignes arrondies avec trois modules photo verticaux alignés sur le coin supérieur gauche. L’arrière est sobre, avec un dos en plastique mat décliné en noir, argent et bleu.

Le Redmi Note 14 5G, quant à lui, opte pour une organisation similaire mais avec un bloc photo plus visible, légèrement surélevé, qui regroupe deux capteurs principaux et un flash. Il est disponible en trois couleurs : noir graphite, vert lime et bleu cristal. Enfin, le Google Pixel 8a conserve le style propre à la gamme Pixel avec sa bande horizontale qui traverse le dos de l’appareil, intégrant deux capteurs photo. Le profil est légèrement arrondi et les finitions sont plus soignées, avec des coloris disponibles en noir, vert, bleu et rose.

En termes de gabarit, le plus petit est sans conteste le Pixel 8a, avec ses 152,1 mm de hauteur, tandis que le plus grand est le Redmi Note 14 5G, culminant à 162,3 mm. Le Pixel 8a est également le plus léger avec 188 grammes, contre 199 g pour le Redmi Note 14 5G et environ 200 g pour le Galaxy A16. Concernant l'étanchéité, seul le Pixel 8a bénéficie d’une certification IP67, qui garantit une résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Les deux autres modèles ne sont pas certifiés étanches.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, chaque modèle se distingue par un choix de processeur ciblé pour son segment. Le Google Pixel 8a embarque la puce Google Tensor G3, un processeur maison basé sur une architecture 4 nm, conçu pour l’intelligence artificielle et les performances multitâches. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Redmi Note 14 5G repose sur un SoC MediaTek Dimensity 6100+ gravé en 6 nm, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, et 128 Go de stockage, avec un slot microSD permettant l’extension de la mémoire. Le Galaxy A16, pour sa part, est doté d’un MediaTek Helio G70, un processeur plus ancien en 12 nm, épaulé par 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, également extensible via microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le Pixel 8a arrive clairement en tête grâce à son processeur premium et à sa mémoire vive supérieure. En seconde position se place le Redmi Note 14 5G, avec une puce plus récente et compatible 5G. Le Galaxy A16 ferme la marche avec un SoC plus modeste, suffisant pour des usages quotidiens mais limité pour les applications exigeantes ou les jeux récents.

Concernant les écrans, les différences sont également notables. Le Pixel 8a propose une dalle OLED de 6,1 pouces, rafraîchie à 120 Hz, avec une luminosité maximale pouvant atteindre 2000 cd/m². Son écran est plat et protégé par du verre Gorilla Glass 3. Le Redmi Note 14 5G opte pour une dalle LCD IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 550 cd/m². L’écran est également plat. Le Galaxy A16, quant à lui, propose une dalle LCD PLS de 6,5 pouces avec une fréquence limitée à 60 Hz et une luminosité plus modeste, autour de 400 cd/m².

Ainsi, sur la qualité d'affichage, le Pixel 8a domine largement avec son écran OLED très lumineux et fluide. Le Redmi Note 14 5G arrive en deuxième position grâce à son taux de rafraîchissement élevé, utile pour les jeux et les défilements rapides. Le Galaxy A16, en raison de sa dalle moins lumineuse et moins fluide, se montre plus basique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois modèles proposent des configurations adaptées à un usage courant, mais les écarts sont notables. Le Pixel 8a dispose d’un double capteur arrière : un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, il propose une caméra selfie de 13 mégapixels. Le traitement logiciel de Google fait ici la différence, avec des photos bien équilibrées en toutes conditions. Le Redmi Note 14 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels dédié à la profondeur. Le capteur frontal est de 8 mégapixels. Enfin, le Galaxy A16 intègre également un capteur principal de 50 mégapixels, mais avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels également, et une caméra frontale de 5 mégapixels.

En comparant les résultats, le Pixel 8a offre les images les plus nettes et détaillées, grâce à la combinaison du traitement logiciel et de capteurs performants. Le Redmi Note 14 5G suit, notamment en bonne lumière, mais souffre en basse luminosité. Le Galaxy A16, bien que correct pour des clichés occasionnels, reste en retrait pour les prises de vue plus exigeantes.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 4G, mais seuls le Pixel 8a et le Redmi Note 14 5G offrent la connectivité 5G. En matière de Wi-Fi, le Pixel 8a prend en charge le Wi-Fi 6E, le Redmi Note 14 5G supporte le Wi-Fi 5 (ac), et le Galaxy A16 reste limité au Wi-Fi 4 (n). Aucun des trois ne propose de prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires. Le Redmi Note 14 5G est le seul à proposer un émetteur infrarouge, fonction pratique pour contrôler certains appareils à distance. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour le Pixel 8a, ce qui favorise une utilisation intuitive. Sur les deux autres modèles, il est logé dans le bouton d’alimentation sur la tranche droite.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones testés sont dotés de batteries offrant des capacités similaires, autour des 5000 mAh, ce qui assure une autonomie confortable pour un usage standard. Le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A16 intègrent tous deux une batterie de 5000 mAh. Le Pixel 8a est légèrement en retrait avec une capacité de 4492 mAh. Néanmoins, l’autonomie réelle dépend fortement de l’optimisation logicielle et du type d’écran. Ainsi, malgré sa batterie plus modeste, le Pixel 8a peut offrir une endurance similaire, voire supérieure, grâce à l’optimisation d’Android et à la gestion de son écran OLED.

Concernant la recharge, le Redmi Note 14 5G se distingue avec une recharge rapide de 33 W via USB-C. Le Pixel 8a suit avec une puissance de recharge de 18 W en filaire, mais il est le seul des trois à proposer également la recharge sans fil à 7,5 W, un atout pratique. Le Galaxy A16, enfin, est le plus limité avec une recharge de 15 W, sans option de charge sans fil.

En somme, pour un usage adolescent, le Redmi Note 14 5G offre un bon équilibre entre autonomie et vitesse de recharge. Le Pixel 8a, bien qu’un peu plus lent à charger, compense avec une recharge sans fil et une bonne gestion énergétique. Le Galaxy A16 conviendra davantage à un profil peu exigeant, acceptant des temps de charge plus longs.