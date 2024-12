Quel Xiaomi acheter pour Noël

Les designs des trois modèles se distinguent nettement. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G arbore des profils plats avec des capteurs photo intégrés sur une plaque discrète qui reprend la couleur du reste de l’appareil. Disponible en noir, violet et bleu, il s’avère à la fois léger (187 grammes) et fin (8 mm), en faisant le plus léger de ce comparatif.

Le POCO F6 Pro, légèrement plus épais (8,21 mm) et lourd (209 grammes), mise sur un cadre en métal et un revêtement anti-traces à l’arrière.

Ses capteurs photo, logés sur une large plaque presque aussi large que le téléphone, sont en harmonie avec ses deux coloris sobres : noir et blanc. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra, modèle haut de gamme, impressionne par ses finitions hautement texturées et un cercle proéminent abritant ses capteurs photo.

Malgré ses dimensions importantes (9,2 mm d’épaisseur et 220 grammes), il dégage une élégance importante en noir ou blanc.

Côté certification d’étanchéité, seul le Xiaomi 14 Ultra est conforme à la norme IP68, garantissant une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre. Les deux autres, certifiés IP54, offrent une protection limitée contre les éclaboussures. En termes de dimensions, le Redmi Note 13 Pro est le plus petit, tandis que le Xiaomi 14 Ultra est le plus imposant.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de processeur, le Xiaomi 14 Ultra est le plus puissant grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais sans extension par carte microSD. Il est suivi par le POCO F6 Pro, équipé du performant Snapdragon 8 Gen 2 et de configurations similaires en mémoire vive (12 ou 16 Go) et stockage (256 ou 512 Go). Le Redmi Note 13 Pro, quant à lui, utilise un Snapdragon 7s Gen 2, légèrement moins puissant, mais il propose jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, avec en plus la possibilité d’ajouter une carte microSD, un avantage non négligeable.

Les écrans AMOLED des trois modèles offrent des expériences visuelles remarquables. Le Xiaomi 14 Ultra se démarque avec un écran incurvé sur quatre côtés de 6,73 pouces, une luminosité record de 3000 cd/m² et une définition ultra-précise (1440x3200 pixels). En deuxième position, le POCO F6 Pro affiche des caractéristiques similaires mais une luminosité maximale plus modeste (1200 cd/m²). Enfin, le Redmi Note 13 Pro propose une dalle de 6,67 pouces plate avec une définition inférieure (1220x2712 pixels) et une luminosité correcte de 1800 cd/m². Tous offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 14 Ultra surpasse ses concurrents avec une quadruple configuration de capteurs de 50 mégapixels chacun, dont un capteur principal de 1 pouce à ouverture variable et des téléobjectifs offrant des zooms optiques variés (3,2x et 5x). Le Redmi Note 13 Pro mise sur un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels, mais ses capteurs secondaires (ultra grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels) restent plus modestes. Le POCO F6 Pro, avec ses 50 mégapixels principaux stabilisés optiquement, reste polyvalent, bien que ses performances soient en retrait face à ses concurrents. Pour les selfies, le Xiaomi 14 Ultra propose 32 mégapixels, surpassant les 16 mégapixels des deux autres modèles.

En termes de connectivité, le POCO F6 Pro prend l’avantage avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Le Xiaomi 14 Ultra suit de près avec un Wi-Fi 6E évolutif vers le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Le Redmi Note 13 Pro se limite au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2. Tous disposent de NFC et d’émetteurs infrarouges permettant de s’en servir comme d’une télécommande universelle, mais seule la série Redmi maintient une prise jack audio.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par une batterie de 5300 mAh, promettant une grande autonomie, même si cela dépend des usages. Il propose également une recharge filaire rapide à 90 W et une recharge sans fil de 80 W. Le POCO F6 Pro offre une recharge encore plus rapide (120 W), mais sa batterie de 5000 mAh est légèrement moins volumineuse. Le Redmi Note 13 Pro, avec 5100 mAh, offre une autonomie intéressante mais une recharge un peu moins rapide à 67 W et sans recharge sans fil.