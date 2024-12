Quels smartphones milieu de gamme surveiller pour le Cyber Monday de ce lundi ?

Ces trois smartphones arborent des designs distincts et élégants. Le Honor Magic6 Lite 5G intègre ses capteurs photo arrière dans un large cercle au dos, agrémenté d’une finition « clous de Paris », pour un effet inspiré de l’horlogerie. En termes de couleurs, il est disponible en noir, vert, et orange avec une finition similicuir exclusive au site officiel. Ses bords incurvés lui donnent un profil fin et ergonomique. Le Google Pixel 8a, quant à lui, présente un look moderne avec une barre horizontale qui accueille ses capteurs photo et traverse toute la largeur de l’appareil. Ce modèle est disponible en bleu, vert, noir et blanc. Son design en verre et ses dimensions compactes (152,1 mm de hauteur pour 72,7 mm de largeur) en font le smartphone le plus petit des trois, bien qu’un peu plus épais à 8,9 mm.

Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G opte pour une esthétique épurée avec des capteurs photo semblant posés directement sur la coque en verre, sans module distinct. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune). Bien que ses dimensions (161,7 mm de hauteur et 78 mm de largeur) soient légèrement supérieures à celles du Pixel 8a, il est le plus lourd du lot, avec un poids de 209 grammes.

En matière de robustesse, les certifications d’étanchéité varient : le Google Pixel 8a et le Samsung Galaxy A35 5G bénéficient tous deux de l’IP67, assurant une protection contre l’eau et la poussière. Le Honor Magic6 Lite 5G, avec sa certification IP53, est simplement résistant aux éclaboussures et à la poussière. En termes de légèreté, le Honor Magic6 Lite se démarque avec seulement 185 grammes, contre 188 grammes pour le Pixel 8a.

Lequel est le plus puissant et offre le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les processeurs intégrés dans ces smartphones jouent un rôle central. Le Honor Magic6 Lite 5G est équipé du Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un processeur efficace accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien qu’il ne prenne pas en charge les cartes micro SD.

Le Google Pixel 8a est propulsé par le Tensor G3, un processeur maison de Google qui optimise l’intelligence artificielle et les performances globales. Lui aussi dispose de 8 Go de RAM et propose deux options de stockage (128 Go ou 256 Go), sans possibilité d’extension par carte micro SD. Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G embarque un Samsung Exynos 1380, épaulé par 8 Go de RAM et la particularité d’offrir autant de mémoire vive virtuelle. Il propose également 128 ou 256 Go de stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD, un atout indéniable pour les utilisateurs cherchant une grande capacité.

En termes de puissance brute, le Tensor G3 du Google Pixel 8a se hisse en tête grâce à ses capacités d’IA, suivi de l’Exynos 1380 du Galaxy A35, tandis que le Snapdragon 6 Gen 1 du Honor Magic6 Lite, bien qu’efficace, arrive en troisième position.

Concernant les écrans, tous les modèles se dotent de dalles AMOLED, mais avec des différences notables. Le Google Pixel 8a, avec une diagonale de 6,1 pouces, offre la taille la plus compacte et une luminosité maximale de 1400 cd/m², idéale en extérieur. Le Honor Magic6 Lite 5G, quant à lui, propose un écran incurvé de 6,78 pouces, avec une luminosité de 1200 cd/m². Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G affiche un écran plat de 6,6 pouces, avec un pic de luminosité de 1000 cd/m². Tous trois atteignent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances photographiques des smartphones milieu de gamme sont devenues un critère décisif pour les utilisateurs. Ces trois modèles intègrent des configurations variées adaptées à différents besoins. Ains, le Honor Magic6 Lite 5G se distingue par son capteur principal de 108 mégapixels, qui promet des images détaillées et lumineuses. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels pour les paysages et d’un capteur macro de 2 mégapixels, idéal pour capturer des détails rapprochés. À l’avant, son capteur à selfie de 16 mégapixels assure des autoportraits de bonne qualité.

Le Google Pixel 8a mise sur une configuration à deux capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, stabilisé optiquement, qui excelle dans les prises de vue en basse lumière, et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui peut également servir pour des macros. Il dispose d’un capteur frontal de 13 mégapixels, souvent loué pour la qualité des clichés sur les Pixel.

De son côté, le Samsung Galaxy A35 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 5 mégapixels. Son capteur à selfie de 13 mégapixels est équivalent à celui du Pixel 8a.

En termes de classement, le Pixel 8a se démarque par ses performances en basse lumière et ses algorithmes logiciels qui améliorent considérablement les clichés, suivi de près par le Honor Magic6 Lite 5G, grâce à son capteur de 108 mégapixels. Le Galaxy A35 5G, bien que polyvalent, se positionne légèrement derrière en raison d’une résolution inférieure de son capteur principal.

Côté connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G et disposent de Bluetooth 5.3 et du NFC. Le Honor Magic6 Lite 5G est le seul à offrir une prise audio jack, un avantage pour les amateurs d’écoute filaire. En revanche, ni lui ni les deux autres modèles ne disposent d’émetteur infrarouge. Pour le Wi-Fi, le Pixel 8a se distingue avec le Wi-Fi 6E, offrant une meilleure bande passante, tandis que le Magic6 Lite et le Galaxy A35 se contentent du Wi-Fi 6. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur tous les modèles, une solution moderne et pratique.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un point crucial pour tout smartphone. Le Honor Magic6 Lite 5G se distingue avec une batterie de 5300 mAh, la plus grande capacité des trois. Il est suivi par le Samsung Galaxy A35 5G, doté d’une batterie de 5000 mAh, tandis que le Google Pixel 8a, avec ses 4500 mAh, se positionne en dernier. Cependant, l’autonomie effective dépend de l’optimisation logicielle et des usages spécifiques. Le Pixel 8a pourrait tirer parti de son système d’exploitation optimisé pour prolonger l’usage malgré une capacité inférieure.

En termes de recharge, le Honor Magic6 Lite prend la tête avec une puissance de charge de 35 watts, permettant un rechargement rapide. Le Galaxy A35 suit avec une charge de 25 watts, tandis que le Pixel 8a se limite à 20 watts en filaire. Cependant, ce dernier est le seul à proposer une recharge sans fil (18 watts), un atout pour les utilisateurs préférant cette méthode. Aucun des trois modèles n’intègre de recharge inversée.