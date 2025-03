Quels smartphones pliants choisir en mars 2025 ?

Le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 adoptent tous les deux un format « livre », avec un large écran externe permettant une utilisation classique et un écran principal pliable à l'intérieur. À l’inverse, le Samsung Galaxy Z Flip6 privilégie un design à clapet, plus compact une fois plié, mais nécessitant d’être ouvert pour une utilisation optimale.

En ce qui concerne l'intégration des modules photo, le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 proposent des capteurs disposés dans un module octogonal situé à l’arrière de l’appareil. Sur le Galaxy Z Flip6, les capteurs sont placés à l’horizontale sur la coque, juste à côté de l’écran externe. L’épaisseur varie également selon les modèles. Le Honor Magic V3 est le plus fin avec seulement 4,35 mm en position ouverte. Le Huawei Mate X6 suit de près avec une épaisseur de 4,6 mm. Le Galaxy Z Flip6, avec ses 6,9 mm une fois déplié, est le plus épais du lot.

En termes de poids, le Galaxy Z Flip6 est le plus léger avec 187 grammes, tandis que le Honor Magic V3 atteint 226 grammes et le Huawei Mate X6, 239 grammes. Les options de coloris diffèrent selon les marques. Le Huawei Mate X6 est disponible en noir ou rouge, le Honor Magic V3 en noir ou vert, alors que le Samsung Galaxy Z Flip6 propose un choix plus large, incluant des finitions en jaune, argent, menthe, bleu, noir, blanc et pêche.

Concernant la résistance à l’eau, le Huawei Mate X6 et le Honor Magic V3 bénéficient d’une certification IPX8, garantissant une immersion possible sans dommages. Le Galaxy Z Flip6, quant à lui, dispose d’une certification IP48, qui assure une protection contre la poussière et les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic V3 et le Galaxy Z Flip6 sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, bien que la version intégrée au modèle de Samsung soit optimisée sous l’appellation « For Galaxy ». Le Huawei Mate X6, de son côté, embarque le processeur Kirin 9020, qui reste performant, mais potentiellement en retrait face à la puce Qualcomm.

En termes de mémoire vive, chaque modèle dispose de 12 Go de RAM. Toutefois, le Honor Magic V3 se distingue avec une fonctionnalité « RAM Turbo » qui lui permet d’ajouter virtuellement 12 Go supplémentaires, améliorant ainsi la gestion multitâche. Côté stockage, le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 proposent 512 Go, alors que le Samsung Galaxy Z Flip6 est décliné en deux versions de 256 Go ou 512 Go. Aucun des trois modèles ne permet d’ajouter une carte micro SD.

Si l’on classe ces smartphones en fonction de leur puissance brute, le Honor Magic V3 arrive en tête grâce à son Snapdragon 8 Gen 3 et sa mémoire extensible, suivi du Galaxy Z Flip6 qui bénéficie également du même processeur dans une version optimisée. Le Huawei Mate X6, avec son Kirin 9020, se place légèrement en retrait.

Concernant la qualité des écrans, tous trois utilisent des dalles AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Toutefois, des différences existent en matière de taille et de luminosité. Le Huawei Mate X6 propose un écran externe de 6,45 pouces avec une luminosité de 2500 cd/m² et un écran interne de 7,93 pouces atteignant 1750 cd/m². Le Honor Magic V3, quant à lui, dispose d’un écran externe de 6,43 pouces et d’un écran interne de 7,92 pouces, tous deux affichant une luminosité maximale de 1750 cd/m².

Le Galaxy Z Flip6, pour sa part, présente un écran externe plus petit de 3,4 pouces avec une luminosité de 1600 cd/m² et un écran interne de 6,7 pouces affichant un pic lumineux de 2600 cd/m². Si l’on considère la lisibilité en extérieur, le Galaxy Z Flip6 se démarque grâce à la meilleure luminosité sur son écran principal. Cependant, pour une utilisation plus immersive, le Huawei Mate X6 est plus intéressant avec son écran externe large et son écran interne de presque 8 pouces.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Huawei Mate X6 se distingue par sa configuration photo avancée. Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 40 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 4x. Son capteur selfie est de 8 mégapixels.

Le Honor Magic V3, de son côté, intègre un capteur principal de 40 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x. Ses deux capteurs selfie affichent une résolution de 20 mégapixels chacun.

Le Galaxy Z Flip6, quant à lui, dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Son capteur selfie est de 10 mégapixels.

Si l’on compare les performances photographiques, le Huawei Mate X6 domine avec sa combinaison équilibrée et son téléobjectif plus puissant. Il est suivi du Honor Magic V3 qui propose également une excellente polyvalence, tandis que le Galaxy Z Flip6 est plus modeste en raison d’une configuration plus limitée. Toutefois, ce dernier compense en permettant d’utiliser ses capteurs principaux pour les selfies grâce à son écran externe.

En termes de connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. Le Honor Magic V3 se démarque avec du Wi-Fi 7, alors que le Galaxy Z Flip6 intègre du Wi-Fi 6E et le Huawei Mate X6, du Wi-Fi 6. Concernant le Bluetooth, le Honor Magic V3 et le Galaxy Z Flip6 supportent la version 5.3, tandis que le Huawei Mate X6 reste sur du Bluetooth 5.2. À noter que seul le Huawei Mate X6 dispose d’un émetteur infrarouge. Enfin, tous intègrent un capteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités de batterie varient selon les modèles. Le Honor Magic V3 est équipé d’une batterie de 5150 mAh, tandis que le Huawei Mate X6 embarque une batterie légèrement inférieure de 5110 mAh. Le Galaxy Z Flip6 est plus limité avec 4000 mAh. Concernant la recharge, le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 supportent une charge rapide de 66 W, bien plus efficace que les 25 W du Galaxy Z Flip6. La charge sans fil est disponible sur tous les modèles, mais plus rapide sur le Huawei Mate X6 qui atteint 50 W, contre une charge plus lente de 15 W sur le Galaxy Z Flip6 et une vitesse non précisée sur le Honor Magic V3. Seul le Huawei Mate X6 offre la charge inversée.

En résumé, le Honor Magic V3 est le plus performant et le plus autonome, le Huawei Mate X6 excelle en photographie et le Galaxy Z Flip6 est le plus compact et le plus pratique pour un usage quotidien. Le choix dépendra donc avant tout de vos priorités.