Quels smartphones surveiller pour les cadeaux de Noël 2024 ?

Le Xiaomi Redmi 13 adopte un design épuré avec des capteurs photo alignés verticalement et légèrement proéminents, disposés en triangle avec le flash. Ses bords sont plats et les coins légèrement arrondis. Disponible en noir, rose, ou bleu clair, il mesure 168,6 mm de hauteur pour 76,28 mm de largeur et 8,3 mm d’épaisseur. Pesant 205 grammes, c’est le modèle le plus lourd parmi les trois. Le Honor Magic6 Lite 5G se distingue par un dos raffiné avec un cercle inspiré de l'horlogerie contenant ses trois capteurs photo, un design marqué par une finition "clous de Paris". Proposé en noir, vert, ou orange en similicuir, il est légèrement plus compact avec 163,6 mm de hauteur, 75,5 mm de largeur et une épaisseur de 7,85 mm.

Avec un poids de 185 grammes, il est aussi le plus léger. Le Samsung Galaxy A16 5G mise sur un minimalisme élégant avec ses capteurs photo entourés de cercles, sans module proéminent. Proposé en gris, turquoise ou bleu nuit avec une finition brillante, il mesure 164,4 mm de hauteur pour 77,9 mm de largeur et 7,9 mm d’épaisseur. À 200 grammes, il se situe entre ses concurrents en termes de poids.

Concernant l’étanchéité, les trois modèles offrent une certification : IP53 pour le Xiaomi et le Honor, ce qui les protège contre les éclaboussures légères, et une certification légèrement supérieure IP54 pour le Samsung, qui résiste un peu mieux à la poussière et à l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic6 Lite 5G est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible. Ce modèle se distingue comme le plus puissant grâce à ce processeur récent et performant. Le Xiaomi Redmi 13, avec son MediaTek Helio G91-Ultra, offre également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via une carte micro SD, ce qui en fait une alternative intéressante pour ceux ayant besoin d’un espace supplémentaire. Le Samsung Galaxy A16 5G, quant à lui, repose sur un processeur Samsung Exynos 1330, associé à 4 Go de RAM et 4 Go de RAM virtuelle, ainsi que 128 Go de stockage extensible. Moins puissant, il conviendra davantage à une utilisation modérée.

Le Honor Magic6 Lite 5G surpasse ses concurrents avec un écran AMOLED incurvé, d’une diagonale de 6,78 pouces, une luminosité impressionnante de 1200 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéale pour une fluidité optimale. Le Samsung Galaxy A16 5G propose également une dalle AMOLED, de 6,7 pouces, avec une luminosité correcte de 800 cd/m² et une fréquence de 90 Hz, qui reste agréable à l’usage. Enfin, le Xiaomi Redmi 13 se contente d’un écran LCD de 6,79 pouces, avec une luminosité de seulement 450 cd/m² et une fréquence de 90 Hz, moins convaincant pour les amateurs de belles images.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor Magic6 Lite 5G offre la configuration la plus complète, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra selfie de 16 mégapixels. Le Xiaomi Redmi 13 propose un capteur principal de 108 mégapixels, mais se limite à un capteur macro de 2 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A16 5G affiche une configuration intermédiaire avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels.

Les trois modèles prennent en charge la 5G, disposent d’une prise jack et d’un module NFC. Le lecteur d’empreintes se trouve sous l’écran pour le Honor, tandis qu’il est intégré au bouton de veille pour le Xiaomi et le Samsung. Aucun des modèles ne propose de charge inversée ou sans fil.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Lite 5G se démarque avec une batterie de 5300 mAh et une charge rapide de 35W, offrant une autonomie solide et une recharge rapide. Le Xiaomi Redmi 13, avec sa batterie de 5030 mAh et une charge de 33W, reste compétitif mais légèrement en retrait. Le Samsung Galaxy A16 5G, équipé d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge de 25W, propose des performances correctes mais en retrait sur ces critères.