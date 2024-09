Voici les dernières sorties smartphones à surveiller de toute urgence pour les French Days

En matière de design, chaque smartphone sélectionné se distingue par des lignes et des choix d’intégration des capteurs photo. Le Honor Magic V3, pliant au format livre, est le plus innovant avec une coque lisse qui ne retient pas les traces de doigts et des capteurs photo intégrés dans un octogone, apportant une touche sophistiquée. Ce modèle est disponible en deux coloris : noir ou vert. Le Nothing Phone 2a+ mise sur l’originalité avec une coque semi-transparente et des capteurs alignés horizontalement au centre. Ses bords plats accentuent sa structure moderne, et il se décline en noir ou blanc.

Le Google Pixel 9, quant à lui, présente un design distinctif avec une bande qui s’étend presque sur toute la largeur du dos pour abriter ses capteurs photo. Ses coloris – porcelaine, noir, rose, vert amande – reflètent une certaine audace. Enfin, l’iPhone 16 reste fidèle à son esthétique iconique avec des capteurs photo logés dans un carré à l'arrière, en haut à gauche. Il est disponible en cinq couleurs élégantes : noir, blanc, rose, vert et bleu. Ce modèle intègre également un nouveau bouton Action pour des commandes personnalisables.

Les dimensions et le poids varient considérablement d’un modèle à l’autre. Le Honor Magic V3, avec son format pliant, est l’appareil le plus imposant. Déplié, il mesure 156,6 mm de hauteur et 145,3 mm de largeur, mais une fois plié, il devient plus compact avec une largeur de 74 mm et une épaisseur de 9,3 mm. C’est aussi l’un des plus lourds avec ses 226 grammes.

Le Nothing Phone 2a+ et le Google Pixel 9 sont plus standards en termes de dimensions, avec respectivement 161,7 mm et 152,8 mm de hauteur, et des poids de 190 et 198 grammes. L’iPhone 16, avec sa hauteur de 147,6 mm et un poids plume de 170 grammes, est le plus compact et léger de cette sélection. C'est donc l’option idéale pour ceux cherchant un smartphone facile à manipuler d'une seule main.

En matière d’autonomie, le Honor Magic V3 impressionne avec une batterie de 5150 mAh, la plus grande capacité parmi les modèles testés, assurant une autonomie prolongée. Il prend en charge une charge rapide à 66 watts et est compatible avec la recharge sans fil, mais sans recharge inversée. Le Nothing Phone 2a+, avec ses 5000 mAh, suit de près et propose une charge à 50 watts, sans recharge sans fil, mais avec une recharge inversée filaire.

Le Google Pixel 9 dispose d’une batterie de 4700 mAh, légèrement en deçà de ses concurrents, mais avec une charge sans fil à 23 watts et une recharge inversée, une fonction utile au quotidien. L’iPhone 16, avec sa batterie plus modeste de 3274 mAh, compense avec une charge rapide à 30 watts et une charge sans fil puissante à 25 watts.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les processeurs varient significativement entre ces smartphones. Le Honor Magic V3 est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go, sans possibilité d’ajouter une carte micro SD. Ce processeur de dernière génération place ce modèle parmi les plus puissants. Le Nothing Phone 2a+ intègre un MediaTek Dimensity 7350 Pro, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais sans extension possible.

Ce modèle offre également des performances solides mais légèrement en dessous du Snapdragon. Le Google Pixel 9, avec son Tensor G4 et 12 Go de RAM, propose des performances fluides, malgré un stockage limité à 256 Go sans microSD. Enfin, l’iPhone 16 repose sur le chipset du géant américain, l'Apple A18 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, garantissant une optimisation exceptionnelle sous iOS.

Concernant les écrans, le Honor Magic V3 se démarque avec ses deux écrans AMOLED : un écran externe de 6,43 pouces et un écran pliant interne de 7,92 pouces, tous deux avec une luminosité maximale de 1750 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Nothing Phone 2a+ propose un écran AMOLED de 6,7 pouces, une taille confortable, avec une luminosité de 1600 cd/m² et un taux de rafraîchissement similaire. Le Google Pixel 9, bien que plus compact avec son écran de 6,2 pouces, brille par sa luminosité de 2700 cd/m² sous certaines conditions, un atout pour les utilisateurs en extérieur. L’iPhone 16 possède un écran AMOLED de 6,1 pouces, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m², assurant une excellente lisibilité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En termes de photographie, le Honor Magic V3 impressionne avec son trio de capteurs, dont un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x, idéal pour les photos à distance. Son capteur principal de 40 mégapixels stabilisé optiquement garantit des clichés nets, tandis que son ultra grand-angle de 50 mégapixels capture des paysages avec aisance.

Le Nothing Phone 2a+ et ses capteurs doubles de 50 mégapixels offrent aussi une excellente qualité, notamment pour les photos grand-angle. Le Google Pixel 9 et son capteur principal de 50 mégapixels, couplé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels, proposent une polyvalence appréciée, notamment en mode macro. L’iPhone 16, fidèle à sa réputation, mise sur un capteur principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, parfait pour des portraits et des détails précis.

Enfin, côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, mais le Honor Magic V3 et le Google Pixel 9 supportent le Wi-Fi 7, une avancée par rapport aux autres qui se contentent du Wi-Fi 6 ou 6E. Aucun de ces smartphones n’intègre de prise jack, mais la qualité audio est assurée par des haut-parleurs stéréo sur tous les modèles. Les Honor Magic V3 et Google Pixel 9 offrent une certification d’étanchéité IP68, tandis que le Nothing Phone 2a+ est certifié IP54 et l’iPhone 16, IP68 également.