Quels sont les meilleurs écrans de smartphones selon Dxomark ?

Selon Dxomark, le Google Pixel 9 Pro XL se distingue comme ayant l'un des meilleurs écrans du marché, obtenant un score impressionnant de 158 points. Il se classe premier dans le classement global des écrans grâce à sa luminosité maximale de 3000 cd/m², une reproduction des couleurs exceptionnelle, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une expérience visuelle fluide et extrêmement précise. Son écran AMOLED garantit des noirs profonds et des couleurs vives, idéales pour le visionnage de vidéos HDR et d'images en haute qualité. Le Google Pixel 9 Pro XL arbore un design distinctif avec une bande horizontale au dos intégrant les capteurs photo, caractéristique des récents modèles Pixel. Disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, il mise sur un look minimaliste avec des lignes épurées.

Le Honor Magic6 Pro ne démérite pas

Le Honor Magic6 Pro n'est pas loin derrière, avec un score de 157 points. Son écran AMOLED incurvé sur les quatre côtés offre également une très bonne luminosité, atteignant jusqu’à 5000 cd/m² dans certaines conditions. Cela en fait un excellent choix pour une utilisation en extérieur. Il est particulièrement résistant. Le Magic6 Pro propose également une compatibilité avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision, ce qui est excellent pour regarder des films ou des séries depuis une plateforme de streaming. En outre, il propose de très nombreuses fonctions pour limiter la fatigue oculaire, bien plus que les mobiles Google.

À l’inverse du Pixel 9 Pro XL, le Honor Magic6 Pro opte pour un design plus élaboré, avec ses capteurs disposés dans un cercle centré au dos. Ce modèle se démarque par une texture en similicuir vert ou une finition en verre noir, avec des détails dorés pour la version verte.

Un très bon écran pour un modèle plus compact

Enfin, le Google Pixel 9, plus petit, reprend le design typique de la série Pixel avec une bande à l’arrière pour les capteurs photo. Disponible en noir, rose, vert amande et porcelaine, il se propose sous la forme d’un modèle plus compact et moderne. Bien qu’il ait un écran de plus petite taille (6,2 pouces), il affiche une luminosité maximale très respectable de 2700 cd/m², avec une résolution moindre que le modèle XL. Il bénéficie néanmoins d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et de la même technologie AMOLED, le plaçant dans une très bonne position pour ceux qui cherchent un écran performant dans un format plus compact.