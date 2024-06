Quels sont les smartphones que vous pouvez acquérir pendant les soldes qu'il ne serait pas raisonnable d'acheter le reste de l'année ?

Les trois smartphones se distinguent par des designs uniques et sophistiqués. Le Samsung Galaxy Z Flip5, avec son format pliant à clapet, se démarque par son écran extérieur AMOLED de 3,4 pouces et son grand écran intérieur AMOLED de 6,7 pouces. Lorsqu'il est plié, il est compact et facile à transporter (85,1 mm de hauteur, 71,9 mm de largeur, et 15,1 mm d'épaisseur). Déplié, il mesure 165,1 mm de hauteur et seulement 6,9 mm d'épaisseur. Disponible en noir, vert, lavande et crème, il arbore un design moderne et élégant.

Le Honor Magic6 Pro présente un design raffiné avec ses capteurs photo intégrés dans un large cercle centré au dos, inspiré des codes de l'horlogerie. Disponible en noir (finition en verre) ou en vert (finition en similicuir avec des bordures dorées), il offre une prise en main luxueuse et solide. Avec des dimensions de 162,5 mm de hauteur, 75,8 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur, il pèse 229 grammes. L’iPhone 15 Pro Max reste fidèle au design épuré d'Apple avec des capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche. Disponible en noir, bleu, blanc et naturel, avec un cadre en titane, il offre robustesse et élégance. Il mesure 159,9 mm de hauteur, 76,7 mm de largeur, et 8,25 mm d'épaisseur, pour un poids de 221 grammes.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est le plus léger des trois, avec un poids de 187 grammes, et se distingue par sa compacité lorsqu'il est plié. L’iPhone 15 Pro Max, avec ses dimensions légèrement inférieures, pèse 221 grammes, tandis que le Honor Magic6 Pro, plus grand et plus épais, est le plus lourd avec 229 grammes.

Lequel dispose du meilleur écran et quel est le plus puissant ?

Pour les écrans, le Honor Magic6 Pro offre un écran AMOLED incurvé sur les quatre côtés de 6,8 pouces avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² (et jusqu'à 5000 cd/m² en pointe), une définition de 1280x2800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il a été reconnu par le laboratoire DxOMark comme étant le meilleur écran au monde. L’iPhone 15 Pro Max, pour sa part, propose une surface d’affichage AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2000 cd/m², une définition de 1290x2796 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy Z Flip5, avec son écran intérieur AMOLED de 6,7 pouces et une luminosité de 1750 cd/m², offre également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ainsi, en termes de qualité d'écran, le Honor Magic6 Pro se démarque par ses caractéristiques impressionnantes.

En termes de puissance, le Honor Magic6 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont les plus performants avec leurs processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et Apple A17 Pro respectivement. Le Honor Magic6 Pro, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, offre une performance et une capacité de stockage supérieures. L’iPhone 15 Pro Max propose des configurations jusqu’à 1 To de stockage. Le Samsung Galaxy Z Flip5, bien que puissant et suffisant pour un usage au quotidien avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy et 8 Go de RAM, offre des performances légèrement inférieures aux deux autres modèles.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Honor Magic6 Pro est exceptionnel avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Il offre également un capteur à selfie de 50 mégapixels. L’iPhone 15 Pro Max propose un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 12 mégapixels avec des zooms optiques de 2x et 5x. Le Samsung Galaxy Z Flip5, avec ses deux capteurs de 12 mégapixels et un capteur à selfie de 10 mégapixels, offre de bonnes performances mais est surpassé par les deux autres smartphones.

En termes de connectivité, le Honor Magic6 Pro est le plus avancé avec la prise en charge du Wi-Fi 7, suivi par l’iPhone 15 Pro Max avec le Wi-Fi 6E, et le Samsung Galaxy Z Flip5 avec le Wi-Fi 6E. Tous sont compatibles NFC et Bluetooth 5.3, et seuls le Honor Magic6 Pro dispose d’un émetteur infrarouge. Concernant l’étanchéité, le Honor Magic6 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont certifiés IP68, garantissant une résistance totale à l'eau et à la poussière, tandis que le Samsung Galaxy Z Flip5 est certifié IPX8.

Enfin, la capacité de la batterie et la vitesse de chargement sont cruciales pour l'autonomie. Le Honor Magic6 Pro se démarque avec une batterie de 5600 mAh, offrant une autonomie prolongée, et supporte une charge rapide de 80 watts et une charge sans fil de 60 watts. L’iPhone 15 Pro Max, avec une batterie de 4422 mAh, supporte une charge rapide de 27 watts et une charge sans fil. Le Samsung Galaxy Z Flip5, avec une batterie de 3700 mAh, est le moins endurant mais supporte la charge rapide de 25 watts et la charge sans fil de 10 watts. Les trois modèles offrent également la charge inversée.