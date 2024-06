Quels téléphones se procurer pour prendre des photos à petit prix pendant les vacances ?

Le Google Pixel 7a est équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels, stabilisé optiquement, ce qui permet de capturer des images nettes et claires même en conditions de faible luminosité. Il est complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, idéal pour les prises de vue en mode macro ou pour capturer de larges paysages. Le capteur à selfie de 13 mégapixels assure des autoportraits de qualité. Ce modèle se distingue par son design où les capteurs photo sont intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l'appareil, lui donnant une allure moderne et épurée.

Le Google Pixel 8a améliore encore les capacités photo par rapport à son prédécesseur notamment grâce à un chipset, le Tensor G3, plus puissant. Il dispose également d'un capteur principal de 64 mégapixels, stabilisé optiquement, et d'un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Le capteur à selfie est le même que sur le Pixel 7a, à 13 mégapixels. Ce modèle conserve le design de barre pour les capteurs photo, mais offre des améliorations techniques telles qu'une luminosité d'écran plus élevée (1400 cd/m²) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui facilite la visualisation des photos en plein soleil.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque par son impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement, offrant une résolution exceptionnelle et une grande flexibilité pour recadrer les images sans perte de qualité. Il est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, permettant de capturer des détails minuscules et des panoramas larges. Le capteur à selfie de 16 mégapixels garantit des autoportraits clairs et détaillés. Ce Smartphone Xiaomi présente un design où les capteurs sont disposés dans le coin supérieur gauche, dépassant légèrement du reste de la coque, avec des bords arrondis pour une prise en main confortable.

Comparaison et recommandation

Le Google Pixel 8a, avec ses améliorations par rapport au Pixel 7a, offre une excellente combinaison de performances photo et d'ergonomie, grâce à ses capacités de stabilisation optique et son capteur ultra grand-angle polyvalent. Compact, léger et ergonomique, il est parfait pour les voyageurs cherchant un appareil fiable avec des mises à jour de longue durée. C’est le meilleur choix pour les photos.

Le Google Pixel 7a reste une option solide pour ceux qui recherchent une qualité photo constante et une bonne expérience utilisateur à un prix attractif. Son capteur principal stabilisé et son ultra grand-angle garantissent des photos de qualité dans diverses situations.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G semble un choix de premier ordre grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, offrant des photos d'une netteté et d'un détail inégalés dans cette gamme de prix mais avec une puce moins puissante et moins optimisée dans le traitement des images par rapport aux modèles Google, il se place en retrait. Il est toutefois idéal pour ceux qui cherchent à capturer des images de haute qualité avec une grande flexibilité de recadrage.