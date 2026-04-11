Reconditionné : pourquoi les flagships de 2024 et 2025 restent des options plus pertinentes que le neuf d'entrée de gamme

D’un point de vue esthétique, ces trois smartphones incarnent chacun une vision bien distincte du design haut de gamme. L’iPhone 15 Plus adopte des lignes arrondies avec un dos en verre mat et un bloc photo constitué de deux capteurs disposés en diagonale. Le Galaxy S24 mise sur une approche plus épurée avec trois capteurs alignés verticalement, directement intégrés au dos en verre, tandis que ses tranches sont plates.

De son côté, le Pixel 9 Pro arbore un nouveau module photo ovale parfaitement intégré à l'arrière.

En matière de couleurs, Apple propose notamment noir, bleu, vert, jaune et rose, Samsung décline des tons comme noir, gris, violet et jaune ambre, tandis que Google privilégie des finitions comme porcelaine, noir volcanique, vert sauge et quartz rose. En outre, l’iPhone 15 Plus est le plus grand, alors que le Galaxy S24 et le Pixel 9 Pro adoptent des formats plus compacts et comparables.

Concernant le poids, l’iPhone est le plus lourd, tandis que le Galaxy S24 se révèle le plus léger. Enfin, ces trois modèles bénéficient d’une certification IP68, un avantage rarement présent sur l’entrée de gamme.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois modèles reposent sur des processeurs de très haut niveau. L’iPhone 15 Plus embarque la puce Apple A16 Bionic, associée à 6 Go de RAM. Le Galaxy S24 est équipé de l'Exynos 2400, accompagné de 8 Go de RAM. Le Pixel 9 Pro intègre la puce Google Tensor G4, couplée à 16 Go de RAM. En matière de puissance brute, le Galaxy S24 et l'iPhone 15 Plus dominent les tests de calcul, tandis que le Pixel 9 Pro se spécialise dans les tâches liées à l'intelligence artificielle et au multitâche grâce à sa mémoire vive généreuse.

Aucun ne propose d'extension via carte micro SD, mais les capacités de stockage grimpent jusqu'à 1 To chez Google.

En ce qui concerne les écrans, l’iPhone 15 Plus dispose d’une dalle OLED de 6,7 pouces, mais reste limité à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le Galaxy S24 propose un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux adaptatif de 120 Hz et une luminosité de 2600 cd/m².

Le Pixel 9 Pro se distingue avec une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces (en version standard), offrant également du 120 Hz et un pic de luminosité exceptionnel de 3000 cd/m². Le Pixel 9 Pro et le Galaxy S24 offrent ainsi une fluidité supérieure à l'iPhone grâce à leurs taux de rafraîchissement élevés.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Pixel 9 Pro domine par sa polyvalence avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, complété par un capteur selfie de 42 mégapixels. Le Galaxy S24 offre un excellent compromis avec son capteur de 50 mégapixels, son ultra grand-angle de 12 mégapixels et son téléobjectif de 10 mégapixels.

L’iPhone 15 Plus mise sur la simplicité avec un duo de capteurs (48 mégapixels et 12 mégapixels), mais fait l'impasse sur le zoom optique dédié.

Concernant la connectivité, s'ils sont tous compatibles 5G, le Pixel 9 Pro prend de l'avance avec le Wi-Fi 7, contre le Wi-Fi 6E pour ses concurrents. Le lecteur d’empreintes digitales est absent sur l’iPhone (Face ID), alors qu’il est intégré sous l’écran sur le Samsung (ultrasonique) et le Google (optique), offrant des alternatives pratiques au quotidien.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’iPhone 15 Plus, malgré sa batterie de 4383 mAh, reste souvent le champion de l'endurance grâce à l'optimisation d'iOS. Le Galaxy S24 dispose d'une batterie de 4000 mAh, tandis que le Pixel 9 Pro propose 4700 mAh. En matière de recharge, Samsung et Google plafonnent autour de 25-27 W, tandis que l'iPhone 15 Plus peut atteindre environ 27 W avec un chargeur compatible.

Les trois sont compatibles avec la recharge sans fil et les modèles Samsung et Google proposent également la recharge inversée, une fonction absente chez Apple. Ces flagships conservent des performances globales et des fonctionnalités de confort (recharge sans fil, écrans calibrés) largement supérieures aux modèles neufs d'entrée de gamme.

