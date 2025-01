Samsung Galaxy S24 Ultra VS Samsung Galaxy S23 Ultra : lequel de ces deux smartphone vaut vraiment le coup pendant les soldes d'hiver ?

Les Galaxy S23 Ultra et Galaxy S24 Ultra partagent un design globalement épuré. Dans les deux cas, les capteurs photo arrière sont organisés en colonnes verticales et semblent simplement posés sur la coque, créant une esthétique minimaliste. Cependant, le cadre en titane du Galaxy S24 Ultra ajoute une touche de robustesse et de légèreté, une différence notable par rapport au S23 Ultra. Côté dimensions, le Galaxy S24 Ultra est légèrement plus compact, mesurant 162,3 mm de hauteur, contre 163,4 mm pour le S23 Ultra. Son épaisseur est également plus fine (8,6 mm contre 8,9 mm), et son poids, bien que similaire, est très légèrement inférieur (232 g contre 233 g). Ces différences peuvent sembler subtiles, mais elles améliorent la prise en main du S24 Ultra.

Les coloris proposés distinguent également les deux modèles. Le Galaxy S23 Ultra est disponible en noir, vert, lavande et crème, tandis que le S24 Ultra offre des teintes noir, gris, violet et ambre (jaune), ce qui pourrait séduire un public à la recherche de finitions plus audacieuses.

Enfin, les deux smartphones bénéficient de la certification IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy S23 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, tandis que le Galaxy S24 Ultra embarque le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3. Cette évolution confère au S24 Ultra un avantage indéniable en termes de puissance brute, notamment pour les jeux exigeants ou les tâches de productivité avancées.

Les deux modèles proposent 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d'extension via carte micro SD. En termes de puissance, le S24 Ultra surpasse son prédécesseur grâce à un processeur plus récent et plus performant, le positionnant comme le choix idéal pour les utilisateurs exigeants.

Les deux smartphones intègrent un écran AMOLED de 6,8 pouces, mais le Galaxy S24 Ultra se distingue par une luminosité maximale de 2600 cd/m², bien supérieure à celle du S23 Ultra. Ce niveau de luminosité, combiné à un traitement antireflet perfectionné, offre une meilleure visibilité en extérieur et un confort accru pour les yeux.

En termes de définition, le S24 Ultra surpasse également légèrement le S23 Ultra avec une résolution de 1440x3120 pixels contre 1440x3088 pixels. Les deux appareils bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement fluide de 120 Hz, idéale pour les vidéos et les jeux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, les deux modèles embarquent un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, garantissant des clichés d’une netteté remarquable. Cependant, le Galaxy S24 Ultra introduit un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, contre un capteur de 10 mégapixels avec zoom 10x sur le S23 Ultra. Cette différence rend le S24 Ultra plus polyvalent pour des photos à moyenne distance, bien que le zoom longue portée du S23 Ultra reste un atout.

Le Galaxy S24 Ultra surpasse également son prédécesseur en adoptant le Wi-Fi 7, plus rapide et fiable que le Wi-Fi 6E du S23 Ultra. Les deux modèles intègrent le Bluetooth (version 5.2 pour le S23 Ultra et 5.3 pour le S24 Ultra) ainsi que la NFC. Toutefois, aucun des deux ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones disposent d’une batterie de 5000 mAh, une capacité idéale pour tenir une journée complète. La puissance de charge rapide est identique, avec un support de 45 W, tout comme la recharge sans fil de 10 W. Toutefois, grâce à son processeur plus efficient, le S24 Ultra pourrait offrir une autonomie légèrement supérieure dans certains cas.

Le Galaxy S24 Ultra, avec ses améliorations en termes de performance, d’écran et de design, représente une évolution notable par rapport au Galaxy S23 Ultra. Toutefois, pour les utilisateurs satisfaits des capacités actuelles du S23 Ultra, la mise à niveau n’est pas indispensable.