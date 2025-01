Sera-t-il le nouveau « meilleur smartphone au monde » ? Honor Magic7 Pro Vs Honor Magic6 Pro

Le Honor Magic6 Pro et le Honor Magic7 Pro arborent tous deux un design soigné, caractéristique des appareils haut de gamme de la marque. À l’arrière, leurs capteurs photo sont organisés de manière similaire : un grand cercle centré, signature visuelle de la série, qui se distingue par ses bordures dorées sur la version « similicuir » du Magic6 Pro et ses contours plus sobres sur le Magic7 Pro. Cependant, le Magic6 Pro offre une touche d’originalité supplémentaire grâce à sa finition en similicuir vert, tandis que le Magic7 Pro reste plus classique avec ses coloris noir et argent.

En termes de dimensions, le Magic7 Pro est légèrement plus grand (162,7 x 77,1 mm contre 162,5 x 75,8 mm pour le Magic6 Pro) mais aussi un peu plus fin, avec une épaisseur de 8,8 mm contre 8,9 mm pour son prédécesseur. Il est également plus léger, affichant 223 grammes contre 229 grammes pour le Magic6 Pro, ce qui peut jouer sur la prise en main.

Les deux modèles disposent de cadres en verre, mais le Magic6 Pro se démarque par sa variante en similicuir. Concernant les profils des smartphones, celui du Magic6 Pro présente des bords incurvés sur les quatre côtés de l’écran, tandis que le Magic7 Pro propose un écran plat, ce qui pourrait plaire à ceux qui recherchent une esthétique plus minimaliste.

Enfin, côté robustesse, les deux appareils affichent une certification IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière, mais le Magic7 Pro pousse la protection encore plus loin avec une certification IP69, le rendant théoriquement résistant à des jets d’eau sous haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté puissance, les deux smartphones se situent au sommet de la hiérarchie des appareils Android. Le Honor Magic7 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une version plus avancée et performante que le Snapdragon 8 Gen 3 du Magic6 Pro. Tous deux disposent de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 512 Go, bien que cette mémoire ne soit pas extensible via une carte micro SD.

En termes de puissance brute, le Magic7 Pro devance logiquement son prédécesseur grâce à son processeur plus récent. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de jeux vidéo ou de multitâche intensif. Le Magic6 Pro reste néanmoins une option robuste et performante, toujours capable de répondre aux besoins des utilisateurs les plus gourmands.

Quant à l’écran, les deux modèles affichent des caractéristiques similaires : une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1280 x 2800 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Cependant, le Magic6 Pro propose un écran incurvé sur les quatre côtés, offrant une expérience visuelle immersive, tandis que l’écran plat du Magic7 Pro mise sur une meilleure ergonomie. Tous deux atteignent un pic de luminosité impressionnant allant jusqu’à 5000 cd/m², ce qui garantit une excellente lisibilité en extérieur.

En conclusion, si l’écran incurvé du Magic6 Pro séduit par son aspect premium, l’ergonomie et les performances légèrement supérieures du Magic7 Pro en font un choix plus moderne et polyvalent.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le domaine de la photographie est un terrain où les deux modèles brillent particulièrement. Le Honor Magic6 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec mode macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec un zoom optique 2,5x. De son côté, le Magic7 Pro améliore cette configuration avec un téléobjectif de 200 mégapixels et un zoom optique 3x, offrant davantage de détails et de polyvalence dans les prises de vue à distance.

Pour les selfies, les deux appareils intègrent un capteur avant de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF, idéal pour des portraits nets et une reconnaissance faciale plus précise. Toutefois, la qualité des clichés du Magic7 Pro, notamment grâce à son téléobjectif supérieur, en fait le meilleur choix pour les amateurs de photographie.

Côté connectivité, les deux smartphones offrent des technologies de pointe avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth (5.3 pour le Magic6 Pro, 5.4 pour le Magic7 Pro), la NFC et une compatibilité 5G. Aucun des deux n’intègre de prise jack, mais tous deux disposent d’un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler des appareils électroniques comme des téléviseurs. Enfin, leur lecteur d’empreintes digitales, placé sous l’écran, est positionné à une hauteur légèrement différente sur le Magic7 Pro, pour une meilleure accessibilité.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La batterie est un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et dans ce domaine, les deux smartphones se montrent convaincants. Le Honor Magic6 Pro dispose d’une batterie de 5600 mAh, légèrement plus grande que celle de 5270 mAh du Magic7 Pro. En théorie, cela pourrait lui permettre de tenir légèrement plus longtemps, mais cette donnée dépend fortement de l’optimisation logicielle et des usages de chacun.

En ce qui concerne la recharge, le Magic7 Pro prend l’avantage avec une charge filaire de 100 watts contre 80 watts pour le Magic6 Pro. Ce dernier reste cependant performant avec une charge sans fil de 60 watts, tandis que le Magic7 Pro grimpe à 80 watts en charge sans fil. Les deux modèles supportent également la charge inversée, idéale pour recharger de petits appareils comme des écouteurs sans fil.