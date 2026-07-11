Soldes d'été : une remise supplémentaire sur trois iPhone reconditionnés en France avec une garantie de 30 mois !

CertiDeal permet d'acquérir un iPhone reconditionné dans de bonnes conditions, et c'est là que peut se faire toute la différence !

En assurant l'intégralité du processus de reconditionnement dans l'Hexagone, depuis la collecte jusqu'à la revente, la marque défend un modèle vertueux qui fait du bien à notre pouvoir d'achat, à la planète, tout en soutenant l'activité économique de nos régions.

Un rabais de 20 € à associer aux engagements de CertiDeal

Actuellement, l'activation du coupon SOLDES20 engendre 20 € de baisse immédiate sur l'intégralité des références disponibles chez CertiDeal.

Économiser 20 € sur un appareil d'occasion révisé constitue un coup de pouce appréciable. Cela permet par exemple de s'offrir un petit plus pour lequel on aurait hésité en temps normal, comme l'implantation d'un accumulateur flambant neuf ou la sélection d'un état esthétique supérieur.

Laure Cohen, cofondatrice de la structure, souligne :

« Aujourd’hui, les acheteurs se tournent régulièrement vers des produits qualifiés d'état correct, ce qui représente entre 20 et 25 % de nos volumes, ou en très bon état pour environ 40 % des commandes. Pour cette dernière catégorie, ils choisissent très souvent de greffer un composant d'alimentation neuf. La capacité d'énergie grimpe alors à 100 %. »

En dehors de l'aspect prix, la force de l'enseigne repose sur la rigueur de ses vérifications. Chaque appareil subit un examen minutieux basé sur 32 points de validation, mené au sein de leurs laboratoires situés en Île-de-France.

Afin de découvrir les coulisses de leur organisation, vous pouvez d'ailleurs consulter notre entretien avec Laure Cohen pour appréhender le parcours complet suivi par ces produits.

Avec une garantie de 30 mois qui accompagne chaque achat et un délai de 30 jours d'essai, on a là un bon indice de la confiance que CertiDeal porte à la qualité de son reconditionnement.

Trois smartphones Apple à cibler en priorité durant les démarques

Quels sont d'après nous les trois modèles les plus intéressants dans le catalogue actuel de CertiDeal ?

L'iPhone 13 est parvenu à se classer au premier rang des ventes d'appareils reconditionnés dans l'Hexagone au cours de l'année 2025, un constat appuyé par le bilan annuel publié par Easy Cash. Son processeur A15 Bionic conserve de belles ressources pour animer les dernières moutures du système iOS. On notera simplement que son écran de 6,1 pouces reste cantonné à une fréquence de 60 Hz, ce qui s'avère un peu daté face aux standards actuels. Son double objectif arrière de 12 mégapixels délivre quant à lui des images très équilibrées.

L'iPhone 15 Plus est le smartphone grand format récent dont le prix a le plus chuté récemment. Sa force majeure réside indiscutablement dans son endurance, car la synergie entre sa batterie imposante et le processeur A16 Bionic lui permet de franchir sans peine la barre des 36 à 48 heures d'autonomie en usage modéré. Sa dalle de 6,7 pouces procure un confort visuel indéniable pour le visionnage de séries, bien qu'elle se limite elle aussi à 60 Hz. Sur le volet photographique, son module de 48 mégapixels bénéficie d'une ouverture focale f/1.6 idéale pour capter de la clarté dans les pièces sombres.

Moins en vue dans les classements des meilleures ventes, l'iPhone 14 Pro se présente comme notre recommandation principale. À l'inverse de ses deux compagnons, sa dalle de 6,1 pouces intègre le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son cœur A16 Bionic assure une réactivité pérenne, appuyée par un suivi logiciel assuré sur le long terme, et son bloc photo est un cran au-dessus, creusant un écart décisif en combinant un capteur de 48 mégapixels stabilisé mécaniquement et un authentique téléobjectif optique 3x de 12 Mpx.