Smartphones photo : 3 modèles qui détrônent vos compacts en 2025

Les trois modèles retenus partagent une vocation haut de gamme évidente, avec des matériaux premium et des finitions soignées. Leurs différences stylistiques se manifestent surtout à l’arrière, dans le traitement des blocs photo et les lignes générales.

L’iPhone 17 Pro Max opte pour une géométrie aux bords plats, dans la continuité des générations précédentes. Il affiche des dimensions de 163,4 x 78 x 8,8 mm pour un poids de 233 g. La façade est protégée par le Ceramic Shield 2, tandis que le dos est en verre ou en aluminium, selon la version. Les trois capteurs sont logés dans un carré légèrement proéminent dans le coin supérieur gauche, accompagnés du scanner LiDAR. Ce module est un élément esthétique central de l’appareil.

Le Galaxy S25 Ultra, lui, conserve un format élancé avec des bords légèrement incurvés. Il mesure 162,8 x 77,6 x 8,2 mm pour un poids de 218 g. Le bloc photo est dissocié, sans îlot : les quatre capteurs sont positionnés verticalement sur le côté gauche, chacun dans son propre cercle. Le châssis est fabriqué en titane grade 5, avec un dos en verre Gorilla Glass Victus 2. Le Galaxy S25 Ultra est également livré avec un stylet intégré, caractéristique propre à cette gamme.

Quant au Honor Magic 7 Pro, il adopte un style résolument différent avec un dos incurvé, dominé par un énorme module circulaire centré. Il pèse 223 g pour des dimensions de 162,7 x 77,1 x 8,8 mm. Son écran est incurvé sur les quatre côtés, et le cadre est en métal, tandis que la face arrière est en verre protégé par un revêtement NanoCrystal Shield.

Sur le plan des coloris, l’iPhone 17 Pro Max est proposé en Silver, Cosmic Orange et Deep Blue. Le Galaxy S25 Ultra se décline en plusieurs teintes : Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Jade Green, entre autres. Le Magic 7 Pro propose pour sa part des finitions Lunar Shadow Grey, Breeze Blue, Noir et Blanc.

Concernant l’étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Toutefois, le Magic 7 Pro va plus loin avec une double certification IP68/IP69, ce qui lui permet de résister aussi à des jets d’eau à haute pression. Le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro Max peuvent quant à eux être immergés jusqu’à 1,5 mètre (et même 6 mètres pendant 30 minutes pour l’iPhone).

L’iPhone est le plus grand et le plus lourd, le Galaxy S25 Ultra est le plus fin, et le Magic 7 Pro mise sur un design audacieux et incurvé. Tous sont conçus pour résister à des conditions rigoureuses.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le terrain des performances, chacun de ces trois smartphones joue la carte du très haut de gamme. Les plateformes techniques utilisées sont de dernière génération, conçues pour offrir une puissance de calcul adaptée à tous les usages, y compris les plus exigeants.

L’iPhone 17 Pro Max est équipé du processeur Apple A19 Pro, gravé en 3 nm, avec une architecture hexa-core (2x 4.26 GHz + 4 cœurs à fréquence non communiquée). Il est couplé à 12 Go de RAM et proposé en variantes de 256 Go à 2 To de stockage interne NVMe, sans possibilité d’extension. Son système iOS 26 est optimisé pour tirer parti de cette configuration dans les usages multimédia et professionnels.

Le Galaxy S25 Ultra s’appuie sur le tout nouveau Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC), également gravé en 3 nm. Ce SoC intègre deux cœurs Oryon V2 à 4,47 GHz et six cœurs à 3,53 GHz, couplé au GPU Adreno 830 cadencé à 1200 MHz. Il dispose selon les versions de 12 ou 16 Go de RAM et d’un stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 1 To, sans port microSD.

Le Honor Magic 7 Pro utilise une version légèrement différente du même SoC, le Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB). Il s’agit ici d’une version moins rapide, avec deux cœurs Oryon V2 cadencés à 4,32 GHz. Ce modèle propose 12 ou 16 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, également non extensible.

Sur le volet des écrans, tous les modèles proposent des dalles LTPO OLED à 120 Hz, mais avec des spécificités.

L’iPhone 17 Pro Max est équipé d’un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, avec une luminosité maximale annoncée de 3 000 cd/m², un revêtement antireflet, et une définition de 1320 x 2868 pixels. Il est plat, ce qui facilite les usages professionnels comme la retouche photo.

Le Galaxy S25 Ultra propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces également, avec une définition supérieure de 1440 x 3120 pixels et une luminosité de 2 600 cd/m² (pic). L’écran est légèrement incurvé et bénéficie d’un revêtement DX anti-reflet.

Le Magic 7 Pro offre une dalle OLED incurvée sur quatre côtés de 6,8 pouces, avec une luminosité théorique de 5 000 cd/m², bien que mesurée à 1521 cd/m² dans les tests. Il affiche une définition de 1280 x 2800 pixels et une fréquence de 120 Hz avec PWM à 4320 Hz pour limiter la fatigue oculaire.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Dans cette sélection de smartphones, la photographie est au cœur de l’argumentaire technique. Chacun des trois modèles dispose de capteurs avancés, mais les approches diffèrent, notamment en matière de traitement logiciel, de nombre de capteurs et de logique optique.

L’iPhone 17 Pro Max intègre un triple module photo accompagné d’un scanner LiDAR. Le capteur principal de 48 mégapixels (f/1.8, 24 mm) offre une taille de capteur de 1/1.28" avec stabilisation optique par déplacement du capteur. Le téléobjectif périscopique affiche également 48 mégapixels, avec une ouverture à f/2.8, un zoom optique 4x, et une stabilisation avancée (3D sensor-shift OIS). Le troisième capteur est un ultra grand-angle de 48 mégapixels à 120 degrés (f/2.2). Enfin, le scanner TOF 3D LiDAR contribue à la profondeur de champ et à l’autofocus en basse lumière. En vidéo, l’iPhone enregistre jusqu’en 4K à 120 images par seconde en ProRes, avec prise en charge de Dolby Vision HDR, Apple Log 2 et même vidéo spatiale 3D. Le capteur selfie atteint 18 mégapixels avec stabilisation optique et capture également en 4K HDR.

Le Galaxy S25 Ultra repose sur une configuration quadruple : un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.7, 1/1.3", OIS), un téléobjectif 3x de 10 mégapixels, un périscopique 5x de 50 mégapixels, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels à 120 degrés. Le traitement logiciel, enrichi de fonctions comme Best Face et Super Steady Video, permet un rendu très fluide. La vidéo monte jusqu’à 8K à 30 images par seconde avec enregistrement HDR10+. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 12 mégapixels, capable de filmer en 4K à 60 images par seconde.

Le Honor Magic 7 Pro mise sur trois capteurs principaux. Le grand-angle de 50 mégapixels (f/1.4-2.0, 1/1.3") dispose d’une ouverture variable et d’un autofocus multidirectionnel. Le périscopique de 200 mégapixels offre un zoom optique 3x, avec une grande surface de capteur (1/1.4"). Enfin, l’ultra grand-angle de 50 mégapixels couvre un champ de 122 degrés. Il bénéficie d’un autofocus, d’un capteur colorimétrique, d’un laser AF et d’un mode HDR étendu. En vidéo, il enregistre en 4K à 60 images par seconde, avec stabilisation optique et gyroscopique. Le capteur avant est particulièrement musclé : 50 mégapixels avec autofocus et capteur TOF 3D pour le déverrouillage et l'effet bokeh en profondeur.

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, les réseaux Wi-Fi les plus récents et le Bluetooth dernière génération.

L’iPhone 17 Pro Max embarque du Wi-Fi 7 tri-bande, Bluetooth 6.0, du NFC, ainsi qu’une connectique USB-C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort. Il propose aussi la fonction satellite pour les urgences, compatible avec les SMS et la localisation.

Le Galaxy S25 Ultra prend également en charge le Wi-Fi 7 tri-bande, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2, et ajoute des fonctions spécifiques comme Samsung DeX, Wireless DeX, et un support UWB (Ultra Wideband). Le lecteur d’empreintes digitales est ultrasonique sous l’écran.

Le Honor Magic 7 Pro est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 avec DisplayPort 1.2, NFC, et surtout, propose un émetteur infrarouge, une rareté dans le haut de gamme. Il dispose aussi d’un lecteur d’empreintes sous l’écran (ultrasonique) et d’un capteur facial 3D.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste un facteur déterminant, notamment pour des smartphones à vocation photo et multimédia. Les trois modèles disposent de batteries de grande capacité, mais leurs approches diffèrent en termes de recharge.

L’iPhone 17 Pro Max embarque une batterie d’une capacité de 4 832 mAh. Apple annonce un gain de longévité (jusqu’à 1000 cycles) et une endurance de 53h selon les tests. En recharge filaire, l’iPhone monte à 50 % en 20 minutes via la norme USB, tandis que la recharge sans fil MagSafe/Qi2 atteint 25W (50 % en 30 min). Il est aussi compatible avec la charge inversée filaire à 4,5W.

Le Galaxy S25 Ultra possède une batterie de 5 000 mAh. En test, il affiche 44h54 d’endurance (usage mixte) et jusqu’à 2000 cycles. Il prend en charge la recharge 45W en USB PD 3.0 (65 % en 30 minutes), la recharge sans fil Qi2 à 15W, ainsi que la recharge inversée à 4,5W. Bien que la vitesse de recharge ne soit pas la plus rapide du marché, elle est maîtrisée et équilibrée.

Le Honor Magic 7 Pro intègre une batterie Si/C de 5 270 mAh. Il surpasse ici clairement ses concurrents. En matière de recharge, il se distingue nettement : 100W en filaire (100 % en 33 min), 80W en sans fil (100 % en 44 min), ainsi qu’un support pour la recharge inversée filaire et sans fil.