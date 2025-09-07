Smartphones : Profiter des baisses de prix avant les nombreuses sorties du mois de septembre (iPhone, Xiaomi, Samsung...)

En matière de design, chacun des trois modèles adopte une approche bien distincte. Le Xiaomi 14T se distingue par un module photo arrière carré positionné dans le coin supérieur gauche, qui regroupe ses capteurs dans une organisation symétrique. Le profil du smartphone est légèrement arrondi, offrant une prise en main confortable. Il est disponible en trois coloris : Noir Graphite, Bleu Glacier et Vert Menthe. Le Samsung Galaxy S24 FE, quant à lui, opte pour un design plus sobre avec des capteurs photo alignés verticalement de façon espacée, sans îlot de module apparent, ce qui rappelle la signature visuelle des derniers modèles de la marque. Son profil est plat, avec des bords métalliques bien définis, et il est proposé en quatre teintes : Noir Anthracite, Blanc Perle, Lavande et Vert Sauge.

Du côté d’Apple, l’iPhone 16e reprend le châssis désormais classique de la marque, avec deux capteurs logés en diagonale dans un bloc arrondi en haut à gauche. Le design est plat, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et le téléphone est proposé en Gris Sidéral, Argent, Bleu Ciel, Rose et Jaune Pâle.

En ce qui concerne les dimensions, l’iPhone 16e est le plus compact des trois, avec une hauteur et une largeur moindres. Le Xiaomi 14T est quant à lui le plus imposant, notamment en raison de son module photo proéminent. Le smartphone le plus léger est l’iPhone 16e, tandis que le Samsung Galaxy S24 FE affiche le poids le plus élevé.

Sur la question de la résistance à l’eau et à la poussière, les trois smartphones bénéficient d’une certification. Le Samsung Galaxy S24 FE et l’iPhone 16e sont certifiés IP68, garantissant une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Xiaomi 14T, pour sa part, se contente d’une certification IP67, ce qui le rend résistant aux éclaboussures et à une immersion limitée à 1 mètre pendant 30 minutes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, les trois modèles affichent des configurations solides, mais avec des différences notables. Le Xiaomi 14T est équipé du MediaTek Dimensity 9300 Ultra, un processeur haut de gamme gravé en 4 nm qui offre d'excellentes performances pour les tâches exigeantes et le multitâche. Il est épaulé par 12 Go de RAM et propose 256 ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. Le Samsung Galaxy S24 FE embarque quant à lui le Samsung Exynos 2400, également gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, là encore non extensible. Enfin, l’iPhone 16e est propulsé par la nouvelle puce Apple A18, une puce gravée en 3 nm, réputée pour son efficacité énergétique et ses capacités en intelligence artificielle. Il propose 8 Go de RAM, et un stockage décliné en 128, 256 et 512 Go, sans port microSD comme c’est l’usage chez Apple.

En termes de hiérarchie de puissance, l'iPhone 16e, avec sa puce A18, se place clairement en tête, grâce à ses performances de calcul et de traitement d'image, ainsi qu'à l'intégration logicielle d’iOS. Il est suivi de près par le Xiaomi 14T, dont la puce Dimensity 9300 Ultra propose une grande réactivité, notamment en jeu ou en usage intensif. Le Samsung Galaxy S24 FE, bien qu’efficace, se positionne en dernière position sur ce critère, notamment à cause d’un processeur Exynos qui reste légèrement en retrait par rapport aux deux autres.

Concernant les écrans, le Xiaomi 14T est équipé d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m². L’écran est plat. Le Samsung Galaxy S24 FE propose également une dalle AMOLED de 6,4 pouces, avec un taux de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 cd/m². Son écran est aussi plat. Du côté de l’iPhone 16e, on retrouve une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec un taux de 60 Hz, toujours sans passage aux 120 Hz, et une luminosité maximale de 1 200 cd/m².

Dans l’ordre de qualité d’affichage et de fluidité, le Xiaomi 14T arrive en tête grâce à son taux de rafraîchissement élevé et sa luminosité record, ce qui le rend idéal pour les contenus HDR et les jeux. Il est suivi du Samsung Galaxy S24 FE, dont l’écran reste très bon malgré une luminosité légèrement inférieure. L’iPhone 16e reste bien calibré, mais son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz le place en retrait par rapport aux standards actuels.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, le Xiaomi 14T embarque un triple capteur : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il est également doté d’un capteur selfie de 32 mégapixels. Le Samsung Galaxy S24 FE intègre pour sa part un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, ce qui lui donne un avantage en zoom optique. À l’avant, un capteur selfie de 10 mégapixels est proposé. Quant à l’iPhone 16e, il reste fidèle à sa configuration double capteur avec un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. La caméra frontale est également de 12 mégapixels.

En termes de hiérarchie photographique, le Xiaomi 14T se démarque par la définition brute de son capteur principal, offrant de nombreux détails en pleine lumière. Toutefois, le Samsung Galaxy S24 FE tire son épingle du jeu grâce à la polyvalence apportée par son téléobjectif optique, ce qui est rare dans cette gamme de prix. L’iPhone 16e, bien que limité à deux capteurs, conserve une excellente colorimétrie et une fiabilité dans le traitement, notamment en basse lumière, mais sa configuration reste moins polyvalente.

Sur la connectivité, les trois modèles proposent la 5G, le Bluetooth 5.3 et le NFC. Le Xiaomi 14T est compatible Wi-Fi 7, tout comme le Galaxy S24 FE. En revanche, l’iPhone 16e reste sur du Wi-Fi 6E, légèrement en retrait. Aucun des trois modèles ne propose de prise audio jack, ce qui devient la norme sur les smartphones récents. Le Xiaomi 14T est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils à distance. En ce qui concerne la biométrie, le Xiaomi 14T et le Samsung Galaxy S24 FE disposent d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, ce qui est apprécié pour sa discrétion. L’iPhone 16e, fidèle à sa gamme, repose uniquement sur Face ID, sans capteur d’empreintes.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le terrain de l’autonomie, les trois smartphones présentent des propositions solides, mais avec des approches différentes. Le Xiaomi 14T embarque une batterie de 5 000 mAh, ce qui constitue la capacité la plus élevée du trio. Le Samsung Galaxy S24 FE propose également une batterie de 4 500 mAh, tandis que l’iPhone 16e se contente d’un accumulateur de 3 877 mAh, une capacité plus modeste mais optimisée par l’efficacité énergétique de la puce A18 et la bonne gestion d’iOS.

En théorie, le Xiaomi 14T devrait offrir la meilleure autonomie, notamment grâce à sa batterie généreuse et à une gestion dynamique de l’énergie. Toutefois, l’autonomie réelle dépendra toujours des usages (vidéo, jeux, navigation, photo, etc.). Le Samsung Galaxy S24 FE suit de près, tandis que l’iPhone 16e, malgré sa faible capacité, tient bien une journée entière en utilisation classique.

Concernant la recharge, le Xiaomi 14T se distingue avec une charge filaire ultra rapide de 120 W, permettant de récupérer 100 % de batterie en moins de 25 minutes. Il prend également en charge la charge sans fil à 50 W et la charge inversée. Le Galaxy S24 FE est compatible avec une charge rapide de 25 W en filaire, et 15 W en sans fil, mais sans charge inversée. L’iPhone 16e, quant à lui, propose une charge filaire de 20 W via le câble USB-C, et une charge sans fil MagSafe de 15 W, compatible avec les accessoires Apple.

Ainsi, en termes de recharge, le Xiaomi 14T domine clairement, aussi bien sur la puissance que sur la polyvalence. Le Galaxy S24 FE arrive en deuxième position avec une charge standard mais fiable. L’iPhone 16e reste en retrait sur la vitesse, même s’il conserve l’avantage de l’écosystème MagSafe.