Streaming et réseaux sociaux : les meilleurs écrans AMOLED accessibles pour le confort de vos yeux

Commençons par ce qui est le cœur de ce comparatif : l’écran. Ainsi, sachez que le Samsung Galaxy A37 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) avec une luminosité HBM de 1200 cd/m², très fiable en extérieur. Le Redmi Note 15 Pro+ monte en gamme avec un écran CrystalRes de 6,67 pouces, une définition 1,5K et un pic de luminosité à 3000 cd/m², idéal pour le HDR10+.

Le Honor 600 Lite, enfin, met en avant une dalle de 6,7 pouces affichant une luminosité maximale de 2000 cd/m², un excellent score pour sa catégorie, favorisant le confort oculaire.

Donc, dans l’ordre d’intérêt pour la vidéo, le Redmi Note 15 Pro+ domine par sa définition, suivi du Galaxy A37 pour la fidélité des couleurs de Samsung, et enfin le Honor 600 Lite.

Quel design pour ces trois modèles ?

Sur le plan esthétique, les trois smartphones affichent des philosophies assez différentes. Ainsi, le Samsung Galaxy A37 conserve la recette désormais familière de la marque, avec trois capteurs arrière disposés verticalement. Son profil est plat, très sobre, et Samsung utilise une protection Gorilla Glass Victus+ à l’avant, tandis que le dos profite d’une finition soignée en polycarbonate renforcé. Il est proposé en Lavande, Vert foncé, Graphite et Blanc.

Le Redmi Note 15 Pro+, lui, adopte un module photo plus démonstratif, regroupé dans un bloc carré arrondi ; l’ensemble paraît plus massif, d’autant qu’il existe en Moka, Noir et Bleu. Son écran est incurvé sur les 4 côtés, ce qui montre un effet plus immersif. Le Honor 600 Lite choisit de son côté un châssis monocoque très fin, avec un bloc photo compact, et des coloris Sprout Green, Velvet Grey et Velvet Black.

C’est le plus léger du trio avec 185 g, alors que le Redmi est le plus grand et le plus lourd à 208 g. Le Galaxy A37 s’intercale avec 196 g.

Enfin, côté étanchéité, Samsung et Xiaomi proposent une certification IP68, garantissant une immersion totale, tandis que Honor se limite à l’IP66, protégeant contre les jets d’eau.

Lequel est le plus puissant ?

Sous le capot, le Samsung Galaxy A37 prend l’avantage sur la fluidité système. S’il embarque l’Exynos 1480, ce dernier se distingue par son GPU Xclipse 530 (architecture AMD) et surtout par l’utilisation de stockage UFS 3.1, bien plus rapide pour charger les applications. Le Redmi Note 15 Pro+ repose sur le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, une puce efficace mais plus modeste, associée à de la mémoire LPDDR4X et de l'UFS 2.2, ce qui le rend légèrement moins réactif lors de transferts de fichiers lourds.

Le Honor 600 Lite s’appuie enfin sur un MediaTek Dimensity 7100, une solution d'entrée de milieu de gamme honnête pour le quotidien, mais moins véloce en jeu.

Pour un usage intensif et multitâche, le classement le plus cohérent est donc Galaxy A37, suivi du Redmi Note 15 Pro+, puis du Honor 600 Lite.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Redmi Note 15 Pro+ mise sur la force brute avec un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique. C'est le meilleur choix pour le détail pur et le zoom numérique. Le Samsung Galaxy A37 répond avec un grand-angle de 50 mégapixels mieux optimisé pour les couleurs naturelles, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Le Honor 600 Lite reste plus simple avec un capteur de 108 mégapixels qui remplit son rôle en plein jour, mais peine davantage en basse lumière avec son capteur d'appoint de 5 mégapixels.

Sur la connectivité, le Galaxy A37 et le Redmi Note 15 Pro+ sont les plus modernes avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3/5.4. Le Honor 600 Lite est un peu en retrait, se contentant du Wi-Fi 5, bien que suffisant pour du streaming standard.

Aucun des trois ne propose de prise jack 3,5 mm, mais tous intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran (optique pour Redmi et Honor, potentiellement à ultrasons ou optique perfectionné pour Samsung).

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Ici, le Honor 600 Lite et le Redmi Note 15 Pro+ impressionnent. Le Honor intègre une batterie massive de 6000 mAh (une prouesse pour son poids), couplée à une charge 45 W. Le Redmi Note 15 Pro+ offre le meilleur compromis avec 5500 mAh et surtout une recharge ultra-rapide 100 W. Le Galaxy A37 semble plus classique avec 5000 mAh et une charge filaire de 25 W ou 45 W selon le bloc utilisé.

Pour l'endurance pure, le Honor l'emporte ; pour la vitesse de récupération, le Redmi est imbattable. Le Samsung reste une valeur sûre mais nécessite plus de temps à la prise.

