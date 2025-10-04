Top 4 des smartphones 5G à moins de 400 € pour le mois d'octobre

Côté design, les quatre smartphones choisis affichent des lignes modernes, mais chacun adopte une approche particulière quant à l'organisation de leurs capteurs photo. Le Honor Magic7 Lite opte pour une disposition arrière en double cercle centré en haut du dos, contenant ses deux capteurs. Cette disposition circulaire s’intègre dans un design plat, avec des profils relativement fins.

Le Galaxy A36 de Samsung présente quant à lui trois capteurs alignés verticalement, de manière minimaliste, sur le coin supérieur gauche. Il affiche également un design aux tranches plates, dans l’air du temps. De son côté, le Nothing Phone (3a) propose ses trois capteurs également alignés verticalement, mais intégrés dans une coque transparente à motifs LED (les fameux « Glyphs »), qui s’illuminent selon les notifications, dans une esthétique très reconnaissable.

Enfin, le Xiaomi 14T propose une disposition plus classique avec trois capteurs logés dans un module rectangulaire légèrement proéminent, situé sur le coin supérieur gauche. Ce modèle présente aussi des bords plats, conférant une prise en main moderne.

En termes de gabarits, c’est le Xiaomi 14T qui est le plus compact avec une hauteur de 160,5 mm, suivi de près par le Honor Magic7 Lite (162,8 mm). Le Nothing Phone (3a) est le plus grand à 163,5 mm. Concernant le poids, le Honor Magic7 Lite est le plus léger avec ses 189 g, tandis que le Nothing Phone (3a) atteint les 201 g, devenant ainsi le plus lourd du comparatif.

Pour ce qui est des coloris, le Honor Magic7 Lite est proposé en Titanium Purple et Titanium Black. Le Galaxy A36 se décline en Lavender, Black, White et Lime. Le Nothing Phone (3a) est disponible en Black, White et Blue. Quant au Xiaomi 14T, il affiche une palette plus large : Titan Gray, Titan Blue, Titan Black et Lemon Green.

Côté robustesse, le Xiaomi 14T est celui qui bénéficie de la meilleure protection avec une certification IP68, lui permettant de résister à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Le Galaxy A36 se défend bien également avec une certification IP67. Les Honor Magic7 Lite et Nothing Phone (3a) affichent une certification IP64, leur garantissant une protection contre les poussières et les projections d’eau, mais pas contre l'immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les différences entre les smartphones sélectionnés sont notables. Le Xiaomi 14T prend clairement l’avantage grâce à son processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra gravé en 4 nm, épaulé par un GPU Mali-G615 MC6. Il est proposé en versions avec 12 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, le plus rapide de cette sélection. Aucun modèle ne permet d’étendre la mémoire via carte microSD.

Le Nothing Phone (3a) arrive en deuxième position, équipé du Snapdragon 7s Gen 3 (également gravé en 4 nm), avec des options de 8 ou 12 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage. Il affiche des performances supérieures au Galaxy A36, qui embarque un Snapdragon 6 Gen 3, avec jusqu’à 12 Go de RAM et un stockage UFS 2.2.

En queue de peloton, le Honor Magic7 Lite utilise le Snapdragon 6 Gen 1, un processeur plus ancien, bien que toujours efficace pour les usages quotidiens. Il propose des variantes jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais l’absence de mémoire UFS 3.1 ou 4.0 limite les vitesses d’accès aux données.

Sur le plan de l’affichage, tous les modèles disposent d’un écran AMOLED, garantissant des contrastes profonds et des couleurs riches. Le Xiaomi 14T se distingue avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, 68 milliards de couleurs, compatible HDR10+ et Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et surtout une luminosité maximale mesurée de 1355 cd/m² (4000 cd/m² en pic théorique). Il propose aussi la plus haute densité de pixels avec 446 ppi.

Le Honor Magic7 Lite offre un grand écran de 6,78 pouces, avec une luminosité annoncée de 4000 cd/m² (pic), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une fréquence PWM de 3840 Hz, limitant les risques de fatigue oculaire. Il se positionne juste derrière le Xiaomi.

Le Nothing Phone (3a) dispose également d’un bon écran AMOLED de 6,77 pouces, compatible HDR10+, avec une fréquence de 120 Hz et un pic de luminosité de 3000 cd/m². Enfin, le Galaxy A36 est légèrement plus petit avec 6,7 pouces, Super AMOLED, 120 Hz et une luminosité maximale mesurée de 1233 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les configurations varient sensiblement. Le Nothing Phone (3a) se démarque nettement avec un triple module : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il propose également une caméra selfie de 32 mégapixels, capable d'enregistrer en 1080p, et même en HDR.

Le Xiaomi 14T suit de près, avec lui aussi un triple capteur photo : principal 50 mégapixels avec OIS, téléobjectif 50 mégapixels (2x), et ultra grand-angle 12 mégapixels. Il se distingue par ses optiques Leica, un atout notable pour la qualité d’image. Il intègre également une caméra frontale de 32 mégapixels avec enregistrement 4K, ce qui est rare à ce niveau de prix.

Le Galaxy A36 propose un module triple également : capteur principal 50 mégapixels avec OIS, ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra selfie est de 12 mégapixels, avec enregistrement vidéo 4K, ce qui reste un bon point.

Enfin, le Honor Magic7 Lite est le plus limité, avec un double capteur : principal 108 mégapixels avec OIS, et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. La caméra frontale de 16 mégapixels est correcte, sans être remarquable.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy A36 et le Nothing Phone (3a) disposent du Wi-Fi 6, tandis que le Xiaomi 14T va plus loin avec du Wi-Fi 6E, offrant des débits encore plus élevés et une meilleure gestion des interférences. Le Honor Magic7 Lite, lui, se limite au Wi-Fi ac (Wi-Fi 5). En Bluetooth, seuls les Galaxy A36, Nothing Phone (3a) et Xiaomi 14T proposent la norme 5.4, plus récente. Aucun smartphone n’intègre de prise jack 3,5 mm. Seul le Xiaomi 14T possède un émetteur infrarouge, un atout rare. Tous intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, un positionnement pratique et moderne.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L'autonomie est un point central dans le choix d’un smartphone. Le Honor Magic7 Lite se distingue ici avec une batterie de 6600 mAh, bien supérieure à la moyenne. Les Galaxy A36, Nothing Phone (3a) et Xiaomi 14T sont tous dotés d’une batterie de 5000 mAh. Toutefois, leur endurance varie. Le Nothing Phone (3a) semble meilleur suivi par le Xiaomi 14T puis le Galaxy A36.

Pour la recharge, le Xiaomi 14T reprend l’avantage avec une charge filaire 67W, capable de le recharger entièrement en 45 minutes. Le Honor Magic7 Lite n’est pas loin avec 66W, et une fonction de recharge inversée filaire. Le Nothing Phone (3a) offre une recharge 50W, atteignant 50 % en 19 minutes. Le Galaxy A36 reste le moins rapide avec une recharge 45W, qui permet d’atteindre 100 % en un peu plus d’une heure.