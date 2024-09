Top 5 des smartphones préférés de nos lecteurs : Samsung Galaxy A55, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, iPhone 15, Samsung Galaxy S24 Ultra et Google Pixel 8

En matière de design, chaque smartphone se distingue par l’organisation physique de ses capteurs photo et la forme de son profil. Le Google Pixel 8 présente une bande arrière qui occupe toute la largeur de l’appareil pour intégrer ses capteurs photo, ce qui lui confère un aspect original et reconnaissable. Les profils de l’appareil sont légèrement arrondis, et il est disponible en quatre coloris : vert sauge, noir, rose et menthe. L'iPhone 15 opte pour un design classique avec ses capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche, entouré d’un cadre en aluminium. Ce modèle arbore un profil plat et est proposé en rose, jaune, vert, bleu et noir. Le Samsung Galaxy A55 se distingue par un style épuré. Ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière sans autre artifice, créant une impression minimaliste avec un effet bombé au niveau des boutons latéraux. Son dos est en verre, et il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro présente des profils plats et des capteurs photo installés sur une plaque au dos, reprenant la couleur du reste de l’appareil, ce qui crée une continuité esthétique. Ce modèle est disponible en noir, violet et bleu. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un design minimaliste, avec des capteurs photo semblant posés sur la coque, combiné à un cadre en titane et des coloris tels que le noir, gris, violet et ambre. Les profils du Galaxy S24 Ultra sont également plats, renforçant son allure sophistiquée.

Les dimensions varient considérablement entre ces cinq modèles, influençant ainsi leur prise en main. L'iPhone 15 est le plus compact, mesurant 147,6 x 71,6 x 7,8 mm et pesant 171 grammes, ce qui en fait également le plus léger. À l’opposé, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus grand avec ses 162,3 x 79 x 8,6 mm et pèse 232 grammes, le classant comme le plus lourd des cinq. Entre ces deux extrêmes, le Google Pixel 8 affiche des dimensions de 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187 grammes, tandis que le Samsung Galaxy A55 mesure 161,1 x 77,4 x 8,2 mm avec un poids de 213 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se situe dans la moyenne avec 161,2 x 74,24 x 8 mm et un poids de 187 grammes.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos ?

En termes de puissance, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, suivi par le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et ses 12 Go de RAM avec un Snapdragon 7s Gen 2. Le Google Pixel 8 utilise un processeur Tensor G3 couplé à 8 Go de RAM, tandis que le Samsung Galaxy A55 tourne sur un Exynos 1480 avec 8 Go de RAM. L’iPhone 15 utilise un Apple A16 et dispose de 6 Go de RAM, ce qui le classe comme le moins puissant. Aucun de ces modèles ne permet d’étendre le stockage par carte microSD, sauf le Galaxy A55.

En termes de photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra domine avec quatre capteurs, dont un capteur principal de 200 mégapixels et deux téléobjectifs. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro suit avec un capteur principal de 200 mégapixels, mais avec des capteurs secondaires moins performants. Le Google Pixel 8 et l’iPhone 15 sont plus équilibrés, tandis que le Samsung Galaxy A55 a un bon ensemble pour sa gamme de prix.

Quel est le meilleur écran, quelle connectivité et quelle autonomie ?

Pour les écrans, tous les modèles utilisent des dalles AMOLED, mais la qualité et les caractéristiques varient. Le Samsung Galaxy S24 Ultra possède l’écran le plus grand (6,8 pouces), le plus lumineux (2600 cd/m²), et le plus raffiné avec une définition de 1440x3120 pixels. Il est suivi par le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (6,67 pouces, 1800 cd/m²). Les Google Pixel 8 (6,2 pouces) et iPhone 15 (6,1 pouces) ont des tailles plus petites mais atteignent 2000 cd/m² de luminosité maximale. Le Samsung Galaxy A55 possède un écran de 6,6 pouces avec une luminosité moindre (1000 cd/m²).

En connectivité, tous supportent la 5G et le NFC. Le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 utilisent le Wi-Fi 7, tandis que les autres sont sur le Wi-Fi 6. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le seul à posséder une prise jack et un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle, si besoin.

Enfin, en matière de batterie, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Samsung Galaxy A55 partagent la plus grande capacité avec 5000 mAh chacun, tandis que l’iPhone 15 a la plus petite batterie à 3349 mAh. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une batterie de 5100 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie parmi les cinq. Le Google Pixel 8, avec sa batterie de 4575 mAh, se place au milieu. Concernant les vitesses de chargement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se démarque avec une charge rapide à 67 watts, suivi du Samsung Galaxy S24 Ultra à 45 watts et du Google Pixel 8 à 30 watts. Le iPhone 15 ne mentionne pas la puissance exacte, mais il supporte la charge sans fil, tout comme le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8. En revanche, ni le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ni le Samsung Galaxy A55 ne supportent la charge sans fil.