Voici le top trois des smartphones que vous appréciez sur Les Mobiles

En termes de design, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G présente des profils plats et un dos en plastique avec une plaque distincte qui abrite les capteurs photo. Cette plaque, de la même couleur que le reste du dos, inclut trois capteurs : un objectif principal de 200 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Disponible en noir, violet et bleu, ce modèle mise sur un aspect visuel sobre mais moderne. Le Samsung Galaxy A55 5G se distingue par un design plus épuré, grâce à des capteurs photo qui semblent simplement posés sur le dos en verre, sans cadre spécifique. Il dispose de trois modules : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le modèle est décliné dans des coloris bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), et ses bords sont légèrement bombés pour faciliter la prise en main. Son cadre en métal lui confère une sensation de robustesse. Quant à l'iPhone 16, il conserve le style traditionnel d'Apple avec des bords légèrement arrondis et des capteurs photo intégrés dans un carré en haut à gauche, similaires aux modèles précédents. Les deux capteurs présents sont un objectif principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu, il intègre également un bouton Action et un nouveau bouton de commande pour les fonctions photo.

Parmi les smartphones comparés, l’iPhone 16 est le plus compact et le plus léger des trois. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est plus grand mais c’est le Samsung Galaxy A55 5G qui est le plus imposant et le plus lourd de tous.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G l’emporte avec sa batterie de 5100 mAh, ce qui devrait lui offrir une endurance supérieure aux autres modèles. Il supporte une charge rapide de 67 watts, permettant une recharge complète en moins d'une heure, mais n’offre pas de recharge sans fil. Le Samsung Galaxy A55 5G, avec une batterie de 5000 mAh, propose une autonomie légèrement inférieure. Il est compatible avec une charge rapide de 25 watts, mais ne dispose ni de la recharge sans fil, ni de la charge inversée. En comparaison, l’iPhone 16 a la plus petite batterie de seulement 3274 mAh, mais il compense par une meilleure optimisation logicielle. Il supporte une recharge rapide de 30 watts, ainsi qu’une recharge sans fil jusqu’à 25 watts et la charge inversée jusqu’à 7,5 watts, permettant d'alimenter d’autres accessoires compatibles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Concernant les performances, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il n’offre pas de possibilité d'extension avec une carte micro SD, ce qui peut limiter ses capacités en cas de besoin supplémentaire. Le Samsung Galaxy A55 5G utilise un Samsung Exynos 1480, accompagné de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Ce modèle a cependant l’avantage de pouvoir augmenter la capacité via une carte micro SD, ce qui le rend plus flexible pour ceux qui souhaitent plus d’espace de stockage.

Quant à l’iPhone 16, il est propulsé par le tout nouveau Apple A18, avec 8 Go de RAM et des options de stockage atteignant 512 Go, mais il n’y a pas non plus d’extension micro SD possible. En termes de puissance brute, l’iPhone 16 se place clairement en tête, suivi par le Xiaomi et enfin le Samsung.

Pour l’affichage, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels. Sa luminosité maximale atteint 1800 cd/m² et sa fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui en fait l’écran le plus grand et le plus lumineux de la sélection. Le Samsung Galaxy A55 5G propose également un écran AMOLED de 6,6 pouces, avec une définition légèrement moindre, de 1080x2400 pixels. Sa luminosité maximale est aussi moins élevée, avec 1000 cd/m², mais il bénéficie aussi d’une fréquence de 120 Hz, garantissant une fluidité similaire à celle du Xiaomi.

L’iPhone 16 est équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, plus petit que ses concurrents, mais avec une définition de 1179x2556 pixels et un pic de luminosité atteignant 2000 cd/m², ce qui le place en tête pour les conditions d’utilisation en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement, capable de produire des images très détaillées, surtout en bonnes conditions de luminosité. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, ce dernier étant surtout destiné aux gros plans. À l’avant, il intègre un capteur à selfie de 16 mégapixels, capable de capturer des images de qualité correcte, mais moins performant que les capteurs frontaux de ses concurrents.

Le Samsung Galaxy A55 5G propose, pour sa part, un capteur principal de 50 mégapixels, également stabilisé optiquement, ce qui assure de bonnes performances en basse lumière. Il est secondé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, ce qui le rend légèrement plus polyvalent pour les prises de vue rapprochées. Son capteur à selfie, de 32 mégapixels, est supérieur à celui du Xiaomi, offrant une meilleure qualité pour les autoportraits et les appels vidéo.

Enfin, l’iPhone 16 reste fidèle à la configuration d’Apple avec un capteur principal de 48 mégapixels, stabilisé optiquement, et un téléobjectif de 12 mégapixels, qui permet un zoom optique 2x sans perte de qualité. Le capteur à selfie de 12 mégapixels est plus petit que celui du Galaxy A55, mais l’iPhone bénéficie d’une optimisation logicielle qui améliore nettement le rendu final, en particulier pour les portraits et les scènes en contre-jour.

Sur le plan de la connectivité, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est compatible avec la norme Wi-Fi 6, prend en charge la 5G, et intègre le Bluetooth 5.2. Il dispose également de la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il est le seul des trois à offrir une prise jack pour les écouteurs filaires, ainsi qu’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler divers appareils électroniques. Le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran, ce qui est pratique. En revanche, son indice de résistance à l’eau est limité à IP54, ce qui ne garantit qu’une protection minimale contre les projections d’eau.

Le Samsung Galaxy A55 5G propose également la compatibilité avec la 5G, le Wi-Fi 6, et dispose du Bluetooth 5.3, légèrement plus récent que celui du Xiaomi. Il est compatible NFC, mais il ne dispose ni de prise jack, ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreinte digitale est lui aussi intégré sous l’écran. Son atout principal est sa certification d’étanchéité IP67, garantissant une protection totale contre la poussière et une immersion temporaire jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ce qui le rend plus résistant aux environnements difficiles.

L’iPhone 16, quant à lui, est le seul modèle compatible avec le Wi-Fi 6E, offrant des débits supérieurs et une meilleure gestion des réseaux encombrés. Il est aussi compatible avec la 5G et le Bluetooth 5.3. Il dispose de la technologie NFC, mais, comme le Galaxy A55, il n’a pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Contrairement à ses concurrents, il n’y a pas de lecteur d’empreinte digitale intégré ; la reconnaissance faciale est le seul moyen biométrique pour déverrouiller l’appareil. Il se distingue cependant par une certification d’étanchéité IP68, le plus haut niveau parmi les trois, ce qui lui permet de résister à une immersion prolongée à plus d’1 mètre de profondeur.