Voici les smartphones à petit prix à acheter avec votre argent reçu à Noël

Les trois smartphones proposent des designs bien différenciés, marquant leurs personnalités respectives. Le Honor Magic6 Lite 5G arbore un style élégant avec ses capteurs photo intégrés dans un large cercle au dos, une finition soignée « clous de Paris », et des bords légèrement incurvés.

Il est disponible en noir, vert et orange finition similicuir, uniquement sur le site officiel de la marque. Le Samsung Galaxy A15 5G, quant à lui, mise sur un minimalisme épuré : ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière.

Sa finition brillante avec des reflets se décline en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune). Avec un profil légèrement plus épais, il reste classique et sobre. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 5G se démarque avec ses capteurs positionnés en haut à gauche, minimalistes mais proéminents. Il est proposé dans des couleurs noir, bleu et blanc, avec un design moderne et robuste grâce à la protection Corning Gorilla Glass 5.

En termes de dimensions, le Honor est le plus imposant avec une hauteur de 163,6 mm, tandis que le Xiaomi est le plus fin (7,6 mm) et le plus léger à 174,5 grammes. Le Samsung, bien que plus compact (160,1 mm), est le plus lourd à 200 grammes. Côté résistance, le Xiaomi bénéficie d’une certification IP54, suivi du Honor certifié IP53, tandis que le Galaxy A15 n’a pas de certification d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et offre le meilleur écran ?

Sous le capot, ces modèles diffèrent largement. Le Honor Magic6 Lite 5G utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais sans possibilité d’extension via microSD. Il offre des performances solides pour sa gamme. Le Samsung Galaxy A15 5G est propulsé par un MediaTek Dimensity 6100+, avec seulement 4 Go de RAM, mais il ajoute 4 Go de mémoire virtuelle. Il propose aussi 128 Go de stockage, extensibles via une carte microSD, ce qui plaira à ceux recherchant plus de flexibilité. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, équipé d’un MediaTek Dimensity 6080, égale le Honor avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tout en offrant un slot microSD. En termes de puissance, le Snapdragon du Honor reste légèrement supérieur, suivi du Dimensity 6100+ du Samsung, puis du Dimensity 6080 du Xiaomi.

Côté écran, le Honor et le Xiaomi brillent par leurs dalles AMOLED avec des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une navigation fluide. Le Honor propose une grande diagonale de 6,78 pouces et une luminosité maximale de 1200 cd/m², mais c’est le Xiaomi qui impressionne avec 1800 cd/m² pour une meilleure visibilité en plein soleil. Le Samsung, malgré sa dalle AMOLED de 6,5 pouces, est limité à 800 cd/m² et une fréquence de 90 Hz, le plaçant en retrait sur ce critère.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les passionnés de photographie, le Honor et le Xiaomi se partagent la tête avec un capteur principal de 108 mégapixels. Cependant, le Xiaomi gagne en polyvalence grâce à son ultra grand-angle de 8 mégapixels, contre seulement 5 mégapixels pour le Honor. Le Samsung, avec un capteur principal de 50 mégapixels, est plus modeste, mais suffisant pour les besoins courants.

Pour les selfies, le Xiaomi et le Honor offrent des capteurs de 16 mégapixels, tandis que le Samsung est limité à 13 mégapixels. En termes de qualité d'image globale, le Xiaomi prend l’avantage grâce à sa configuration équilibrée et sa meilleure gestion des contrastes (compatibilité HDR).

En connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent de Bluetooth 5.3. Le Honor et le Samsung intègrent un port jack audio, tandis que le Xiaomi se distingue par la présence d’un émetteur infrarouge. Côté lecteur d’empreintes, celui du Honor est sous l’écran, contre le bouton latéral pour les deux autres modèles.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En termes de capacité de batterie, le Honor Magic6 Lite 5G se démarque avec 5300 mAh, contre 5000 mAh pour ses concurrents. Cela lui assure théoriquement une meilleure autonomie, bien que cela dépende fortement des usages. Pour la recharge, le Honor supporte une puissance de 35 watts, suivi de près par le Xiaomi avec 33 watts, tandis que le Samsung est limité à 25 watts. Aucun de ces modèles ne propose la charge sans fil.